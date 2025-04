Lana Del Rey – Άκουσε το αιθέριο, περίπου country, νέο single “Henry, Come On”

Είναι η πρώτη γεύση από το επερχόμενο άλμπουμ της Lana Del Rey, με τίτλο «The Right Person Will Stay», δηλαδή “Το σωστό άτομο θα μείνει”…

Το νέο single της Lana Del Rey λέγεται “Henry, come on” και έχει γραφτεί από την ίδια και τον Luke Laird, ενώ στην παραγωγή συναντάμε τον Drew Erickson.

Πέρυσι, η Lana Del Rey ανακοίνωσε το επερχόμενο 10ο άλμπουμ της, «The Right Person Will Stay», το οποίο σηματοδοτεί τη συνέχεια του δίσκου της «Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd» του 2023.

Το άλμπουμ αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 21 Μαΐου, ενώ ελάχιστα πράγματα έχουν γίνει γνωστά για το δίσκο, αν και η Del Rey ανέφερε στους θαυμαστές της στο Instagram ότι θα περιλαμβάνει 13 κομμάτια – ένα από τα οποία είναι το single που μόλις κυκλοφόρησε.

Lana Del Rey – Άκουσε το αιθέριο νέο single “Henry, Come On”

Είναι το πρώτο τραγούδι από το «The Right Person Will Stay», το οποίο θα έχει κυρίως country ήχο, αλλά με προσθήκες και εξερευνήσεις άλλων μουσικών ειδών σε όλο το δίσκο. Η tracklist του άλμπουμ δεν έχει ακόμη αποκαλυφθεί.

Το «Henry, Come On» σηματοδοτεί επίσης την πρώτη της σόλο κυκλοφορία μετά από δύο χρόνια, καθώς και την πρώτη της κυκλοφορία μετά τη συνεργασία του Ιουλίου με τον Quavo, το «Tough».

Αργότερα αυτό το μήνα, η Lana Del Rey θα εμφανιστεί στο μουσικό φεστιβάλ Stagecoach. Θα ακολουθήσει μια σειρά καλοκαιρινών συναυλιών στο Ηνωμένο Βασίλειο.