Maneskin: Δείτε το βίντεο με την εμφάνισή τους στα MTV VMAs χωρίς τη λογοκρισία

Πονοκέφαλο στους διοργανωτές έφερε η εμφάνιση των Maneskin στη σκηνή των MTV VMAs το βράδυ της Κυριακής, 28 Αυγούστου. Θυμίζουμε ότι οι Ιταλοί ρόκερς ερμήνευσαν το νέο τους τραγούδι “Supermodel” στην ετήσια τελετή απονομής των βραβείων MTV και ξεσήκωσαν την αρένα με την εκρηκτική τους εμφάνιση - όμως πλάνα της performance “κόπηκαν” άγαρμπα στην τηλεοπτική μετάδοση.

Ο Damiano ξεκίνησε την εμφάνισή του δείχνοντας το προκλητικό δερμάτινο "παντελόνι" του - που άφηνε όλο το πίσω μέρος ακάλυπτο. Δικαίως οι τηλεθεατές άρχισαν να αναρωτιούνται γιατί το MTV αμέσως μετά τα πρώτα πλάνα, άρχισε να δείχνει γενικές εικόνες της αίθουσας, αντί για το συγκρότημα που “τα έδινε όλα” στη σκηνή.

ADVERTISING

Το twitter πλημμύρισε με αναρτήσεις για την “υποκρισία” των διοργανωτών, που γνώριζαν ότι ο τραγουδιστής θα κάνει μια προκλητική εμφάνιση και τώρα τον “κόβουν” στον αέρα, καταστρέφοντας ουσιαστικά όλη την εμφάνιση του συγκροτήματος.

Τελικά το πρόβλημα δεν ήταν η “πίσω όψη” του Damiano, αλλά η μπασίστρια Victoria De Angelis.

Το μπλουζάκι της Victoria “γλίστρησε” από τον ώμο της και αποκαλύφθηκε το στήθος της, σε ένα όπως αποκάλεσαν πολλοί “ενδυματολογικό ατύχημα”. Βέβαια η μπασίστρια των Maneskin δεν πτοήθηκε διόλου, το αντίθετο μάλιστα, και συνέχισε την εμφάνισή της με γυμνό στήθος, κάτι που προσπάθησαν να “κρύψουν” όπως όπως τηλεοπτικά οι διοργανωτές. Η Victoria κατέβηκε να παίξει και στο κοινό, χωρίς το μπλουζάκι της, σκηνές που στην πρώτη τηλεοπτική μετάδοση δεν είδαμε ποτέ.

Το MTV αντικατέστησε το πρώτο βίντεο στο YouTube (όπου φαίνονταν γενικά πλάνα της αίθουσας) με την κανονική εμφάνιση του συγκροτήματος (“θολώνοντας” το στήθος της Victoria).

Το συγκρότημα κέρδισε βραβείο για το "best alternative video" με το ‘I Wanna Be Your Slave’. και δήλωσε ότι ευχαριστεί τους θαυμαστές του και θα συνεχίσει να δουλεύει το ίδιο σκληρά.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις