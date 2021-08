Μπράιαν Τράβερς: Πέθανε ο θρυλικός σαξοφωνίστας των UB40

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 62 ετών ο Μπράιαν Τράβερς, σαξοφωνίστας και ιδρυτικό μέλος του διάσημου βρετανικού συγκροτήματος UB40.

Την θλιβερή είδηση του θανάτου του ανακοίνωσε η μπάντα, με ανάρτηση στα social media.

"Με μεγάλη λύπη σας ανακοινώνουμε το χαμό του συντρόφου, αδελφού, ιδρυτικού μέλους των UB40 και θρύλου της μουσικής, Μπράιαν Ντέιβιντ Τράβερς".

"Ο Μπράιαν απεβίωσε χθες το βράδυ, με την οικογένεια στο πλευρό του, έπειτα από μακρά και ηρωική μάχη με τον καρκίνο. Οι σκέψεις μας είναι με τη σύζυγο του Μπράιαν Λέσλι, την κόρη του Λίσα και τον γιο του Τζέιμι. Είμαστε όλοι συντετριμμένοι με αυτά τα νέα", ανέφερε η μπάντα στην ανακοίνωση.

Ο Brian Travers ίδρυσε τους UB40 το 1978, μαζί με τα αδέρφια Robin και Ali Campbell και μια παρέα μουσικών που φοιτούσαν σε διάφορα σχολεία του Μπέρμιγχαμ. Κατά την διάρκεια της πολυετούς διαδρομής του το συγκρότημα πούλησε περισσότερα από 100 εκατομμύρια άλμπουμ παγκοσμίως, ενώ δεκάδες τραγούδια τους, όπως τα «Red Red Wine», «Can't Help Falling in Love», «I Got You Babe», «Promises and Lies», έγιναν τεράστιες επιτυχίες.

