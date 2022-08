Muse: Ακούσαμε πρώτοι το νέο άλμπουμ "Will of the People” - Ζήτω η “επανάσταση” του Bellamy

“Αυτό είναι το καλύτερο άλμπουμ της καριέρας μας” είχε πει ο Matt Bellamy για τον 9ο δίσκο των MUSE με τίτλο “Will of the People”, ο οποίος κυκλοφορεί σήμερα (26 Αυγούστου) από την Warner Records.

Υπήρξε σίγουρα μια εποχή - τότε που ο Bellamy έσπαγε κιθάρες σε μαθητικές ροκ συναυλίες - που δεν θα φανταζόταν ούτε μία στο εκατομμύριο ότι θα έγραφε μουσική ορμώμενος από μια πανδημία, έναν πόλεμο, την κλιματική κρίση και δεκάδες κοινωνικές προκλήσεις και πολιτικά προβλήματα. Ο Bellamy μεγάλωσε και μαζί του και οι Muse.

ADVERTISING

Είναι φανερό ότι η μπάντα βρίσκεται πλέον σε μια φάση ωριμότητας και στο "Will of the People" χρησιμοποιεί όλα τα "όπλα στη φαρέτρα της", βάζοντας στα κομμάτια δυνατό στίχο και πολλή ψυχή.



Τέσσερα χρόνια μετά το άλμπουμ "Simulation Theory" (2018) οι MUSE επέστρεψαν με 10 νέα κομμάτια, τα οποία ακούσαμε από τους πρώτους και ιδού οι εντυπώσεις μας.

Οι MUSE NICK FANCHER/ ART DIRECTION: JESSE LEE STOUT + MUSE /WARNER

Ο Bellamy πίσω στο 2020 είχε δηλώσει ότι το νέο άλμπουμ της μπάντας θα είναι βουτηγμένο στην εκρηκτική ατμόσφαιρα από “το χάος και τις διαμαρτυρίες” εκείνης της χρονιάς. Και τελικά όντως, το άλμπουμ - από το οποίο ήδη έχουν κυκλοφορήσει σε βίντεο τα "Will of the People", "Won't Stand Down" , "Compliance" και "Kill Or Be Killed" - θα μπορούσε να έχει υπότιτλο απλά τη φράση “Viva la revolution”!

Το tracklist του ‘Will of the People’

Will Of The People Compliance Liberation Won’t Stand Down Ghosts (How Can I Move On) You Make Me Feel Like It’s Halloween Kill Or Be Killed Verona Euphoria We Are Fucking Fucked

Το πρώτο τραγούδι είναι το ομώνυμο “Will of the People” που αμέσως ξεκαθαρίζει τις προθέσεις της μπάντας. Ένας “ροκ πολιτικός ύμνος” αφιερωμένος στους καταπιεσμένους πολίτες που "πνίγονται" κάτω από την πολιτική βούληση των ηγετών του κόσμου. Και πρέπει να αντιδράσουν. Ήδη πάει πολύ καλά συναυλιακά, και το διαπιστώσαμε και στην έναρξη της εμφάνιση των MUSE, στο πλαίσιο του EJEKT Festival, στο ΟΑΚΑ.

Το πάρτι συνεχίζεται στο μελωδικό pop-rock κομμάτι “Compliance”. “Χρειαζόμαστε την υποταγή σου / Δεν θα νιώσεις πόνο” … τραγουδάει ο Bellamy σαρκάζοντας. Το χαρακτηριστικό φαλσέτο του κυριαρχεί στην ροκ μπαλάντα “Liberation”, όπου ξεκάθαρα υπάρχει το φάντασμα των “Queen”, στους οποίους οι Muse είχαν, έχουν και θα έχουν τεράστια αδυναμία. Μια μπαλάντα στην οποία επιτέλους ακούμε και πεντακάθαρα τη φωνή του Bellamy.

Μετά την... απελευθέρωση, ακολουθεί το “Won’t Stand Down” που συνοψίζει όλα όσα θέλει να πει η μπάντα αυτό το διάστημα στους οπαδούς της, τόσο μουσικά όσο και στιχουργικά. Με τον ντράμερ Dominic Howard και τον μπασίστα Chris Wolstenholme σε μια από τις καλύτερες "συναντήσεις" τους.

Ένα από τα αγαπημένα μας κομμάτια είναι η μπαλάντα “Ghosts (How Can I Move On)" όπου ο Bellamy -με αναμνήσεις από την αγάπη του στον... Rachmaninoff- ξεσπάει στο πιάνο για μια αγάπη που έφυγε και εκείνος μένει χαμένος σε ένα κενό.

Οι γνωστές μελωδίες των Muse μαζί με το "σήμα κατατεθέν" φαλσέτο του Bellamy συνδυάζονται με στίχους γεμάτους αντίδραση στην εξουσία και δύναμη στους κατατρεγμένους.

Την ηρεμία της μπαλάντας διακόπτει αναπάντεχα το 80ς electro-rock “You Make Me Feel Like It’s Halloween” με στόχο να μας σηκώσει από την καρέκλα. Αναμένεται και το βίντεο που θα κυκλοφορήσει άμεσα και φαίνεται να είναι εξόχως ιδιαίτερο.

Η ανεμελιά δεν κρατάει για πολύ, καθώς πέφτουμε πάλι στα βαθιά με το αγριούτσικο “Kill or Be Killed” και τα δυνατά του riffs που μας εξαναγκάζουν να πάρουμε μιαν απόφαση. “Σκότωσε ή κάτσε να σε σκοτώσουν”. Ακολουθεί το ονειρικό κομμάτι “Verona” μια ατμοσφαιρική mid-tempo μπαλάντα, στην οποία ο Bellamy τραγουδάει πιθανότατα για τον κορονοϊό:. “Μπορούμε να φιληθούμε με το δηλητήριο στα χείλη μας; Εγώ δεν φοβάμαι. Δεν μπορούν να μας κρατήσουν μακριά... Βγάλε τα ρούχα σου και βγάλε τη μάσκα σου. Σε χρειάζομαι”.

Λίγο πριν από το τέλος, το “Euphoria” θα ικανοποιήσει τους κλασικούς ρόκερς, συνδυάζοντας τα synths με την καλοκουρδισμένη κιθάρα του Bellamy. Κι αν όλα τα παραπάνω δεν ήταν ικανά να μας πείσουν ότι ζούμε δύσκολους καιρούς και πρέπει να αντισταθούμε …το “We’re Fucking Fucked” γράφει έναν "ενοχλητικό" επίλογο.

Όλα τα περιβαλλοντικά, πολιτικά, κοινωνικά αδιέξοδα της μπάντας συγκεντρώνονται σε ένα δυνατό ροκ κομμάτι, που σίγουρα θα αποτελέσει αγαπημένο των φανς για ατελείωτο headbanging στις επόμενες συναυλίες του συγκροτήματος. “Τη βάψαμε σαν ανθρωπότητα” μας λένε (περίπου) οι Muse“ και ο Bellamy δηλώνει “πολύ ευχαριστημένος και περήφανος για αυτό το κομμάτι”, που ολοκληρώνει τη δεκάδα του άλμπουμ.

Συμπέρασμα

Ένας δίσκος καλά δουλεμένος, με όλες τις ανησυχίες των Muse να διατυπώνονται πιο ώριμα και κατασταλαγμένα. Η μπάντα σέβεται το παρελθόν της και χαράσσει σταθερή πορεία εξέλιξης. Οι θιασώτες των “Black Holes and Revelations” και “The Resistance” σίγουρα θα βρουν σε αυτό το άλμπουμ κομμάτια που θα τους θυμίσουν "παλιές καλές εποχές". Το “You Make Me Feel Like It’s Halloween” ήταν μια ευχάριστη έκπληξη.

Πώς περιγράφει ο Bellamy το άλμπουμ “Will Of The People”

Οι MUSE NICK FANCHER/WARNER

”Μια πανδημία, νέοι πόλεμοι στην Ευρώπη, μαζικές διαμαρτυρίες και εξεγέρσεις, η δυτική δημοκρατία διστάζει, έχουμε άνοδο του απολυταρχισμού, πυρκαγιές στα δάση και φυσικές καταστροφές σε ένα κλίμα αποσταθεροποίησης της παγκόσμιας τάξης. Όλα αυτά στο “Will Of The People”. Αυτό το άλμπουμ είναι μία προσωπική πλοήγηση μέσα από τους φόβους και η προετοιμασία για αυτό που έρχεται”.

Σε συνέντευξή του ο 43χρονος ρόκερ είχε πει για το νέο άλμπουμ των Muse: "Το τέλος έρχεται. Το τέλος τίνος, όμως; Δεν είναι το τέλος των ανθρώπων. Σίγουρα δεν είναι το τέλος του κόσμου. Σίγουρα δεν είναι το τέλος της εξέλιξης. Στην πραγματικότητα, αν είμαστε ειλικρινείς, δεν είναι καν το τέλος της ανθρωπότητας, σωστά; Αλλά είναι το τέλος κάποιου πράγματος. Είναι το τέλος ενός συγκεκριμένου κύκλου του πολιτισμού.

[...] Αν κοιτάξεις την ιστορία, κάνει κύκλους που έρχονται και φεύγουν. Κάποιοι τους αποκαλούν “κύκλους χρέους”, σχετίζονται με την πίστωση και το χρήμα και το πώς λειτουργούν τα τραπεζικά συστήματα. Οι κύκλοι μπορεί να διαρκέσουν μερικές εκατοντάδες χρόνια ή να διαρκέσουν μερικές δεκαετίες. Ουσιαστικά φτάνουμε σε ένα σημείο σύνθλιψης όπου θα υπάρξει μία διάσπαση.

Όλοι κάνουν ό,τι μπορούν για να προσποιηθούν ότι αυτό δεν πρόκειται να συμβεί ή για να προσπαθήσουν να διατηρήσουν το status quo, αλλά όσο περισσότερο κρατιούνται από αυτό, τόσο χειρότερα θα είναι τα πράγματα όταν συμβεί. Αν μπορέσουμε να κάνουμε τη μετάβαση λίγο πιο σταδιακή, ίσως συμβεί λιγότερο βίαια.

Αλλά θα είναι μία μεγάλη, μεγάλη αλλαγή. Μιλάμε για την οικονομική κατάρρευση, την αλλαγή και την επανεφεύρεση, την ολική ενεργειακή μετάβαση. Αυτό είναι πραγματικά το θέμα που αντιμετωπίζουμε εδώ: μία ανατρεπτική μετάβαση”.

Info: Muse- “Will of The People” - Από 26 Αυγούστου / Warner Music.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις