Νοέμβριος με 30 συναυλίες και μουσικές παραστάσεις

Προτελευταίος μήνας του χρόνου ο Νοέμβριος και από ό,τι βλέπουμε δεν υστερεί καθόλου σε συναυλίες, μουσικές παραστάσεις και live εμφανίσεις καλλιτεχνών. Τριάντα και πλέον ευκαιρίες για να ακούσουμε αγαπημένες μουσικές μάς περιμένουν σε γνωστούς χώρους της Αθήνας, άλλο ένα … ρεκόρ αν προσθέσει κάποιος και τις θεατρικές παραστάσεις, τις πρεμιέρες και τους χώρους τέχνης που ζητούν τον… οβολό μας!

Γιατί κάπου εκεί μαζί με τη βενζίνη, το σουπερμάρκετ και τη θέρμανση, πρέπει να βγάλουμε και το “κονδύλι” της διασκέδασής μας, λίγο πριν μπει το 2023 και έχουμε νέα "βροχή" συναυλιών και... εξόδων.

Μιθριδάτης - 4 Νοεμβρίου στη Σφίγγα

Ο Μιθριδάτης ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΣΦΙΓΓΑ

Ένα μοναδικό hip hop live show στη Σφίγγα, με τον Μιθριδάτη να ερμηνεύει τραγούδια από την προσωπική του δισκογραφία, αλλά και το γνωστό ρεπερτόριο των Ημισκουμπρίων. Μαζί του στη σκηνή θα βρίσκεται ο ασυγκράτητος Σέξπυρ και στα Decks ο δεξιοτέχνης DJ Freestone. Υπόσχονται να γίνει… #Πανζουρλίζμο!

Εισιτήρια: viva.gr.

Βήτα Πεις, "Οίκος ΙΙΙ", Αθήνα - 4 Νοεμβρίου στο Κύτταρο

Η Ομάδα των Αθηνών σε μία διαφορετική ζωντανή εμφάνιση στο Κύτταρο με περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων. Μετά τις επισκέψεις σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας, οι Βήτα Πεις επιστρέφουν στο σπίτι τους. Η συναυλία θα βιντεοσκοπηθεί - ηχογραφηθεί με όλα τα απαραίτητα μέσα. Όσο για εκείνους που δεν θα προλάβουν εισιτήριο, θα υπάρξει μία έκπληξη. Ο τίτλος του live είναι Οίκος 3, η σκηνή θα προετοιμαστεί καταλλήλως…

Εισιτήρια: viva.gr.

Κωστής Μαραβέγιας - Από 4 Νοεμβρίου και κάθε Παρασκευή στο Σταυρό του Νότου

Ο Κωστής Μαραβέγιας ΑΦΙΣΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ

Ο Κωστής Μαραβέγιας επιστρέφει εκεί από όπου ξεκίνησε, στο μουσικό του σπίτι, στον Σταυρό του Νότου. Δέκα χρόνια μετά την τελευταία του εμφάνιση εκεί, ο αγαπημένος τραγουδοποιός ανεβαίνει ξανά στην Κεντρική Σκηνή με συγκίνηση και με ματιά στο μέλλον αφού θα παρουσιάσει νέα τραγούδια από το επερχόμενο άλμπουμ του. Μαζί του η εκρηκτική Ξένια Ντάνια και η μπάντα του που θα απογειώνει κάθε βραδιά.

"Η επιστροφή στο σπίτι, έχει πάντα τη λαχτάρα της συνάντησης, της επικοινωνίας, της αφήγησης. Με φίλους μαζεμένους, στην Κεντρική Σκηνή, θα πω τα τραγούδια που θα έλεγα αν σας καλούσα στο σαλόνι μου στο Παγκράτι μια Κυριακή απόγευμα, ένα βράδυ Παρασκευής, σαν να είχα να σας δω πολλά χρόνια” λέει ο ίδιος και μας περιμένει.

Εισιτήρια viva.gr.

O θρύλος της τζαζ Johnny O’ Neal - 4 με 7 Νοεμβρίου στο Half Note Jazz Club

Johnny O’ Neal HALF NOTE JAZZ CLUB

H καρδιά της Νέας Υόρκης και η καρδιά της καλής μουσικής, θα χτυπήσουν και πάλι μαζί, στην τζαζ σκηνή της πόλης! Tο Half Note Jazz Club συστήνει και παρουσιάζει για πρώτη φορά στο αθηναϊκό κοινό, τον μοναδικό Hall of Famer Johnny O’Neal και το σπουδαίο τρίο του.

Γέννημα θρέμμα της τεράστιας μουσικής σχολής της πόλης του Detroit, που ανέδειξε μερικές από τις σπουδαιότερες προσωπικότητες της μουσικής (Aretha Franklin, Steve Wonder, Betty Carter, John Lee Hooker, Ron Carter) και με πάνω από 45 χρόνια λαμπερής επαγγελματικής πορείας, ο καταπληκτικός neo-bop πιανίστας, entertainer, συνθέτης και τραγουδιστής της τζαζ Johnny O’Neal, έχει επάξια κερδίσει τον τίτλο του Master!

Στην πορεία του συνεργάστηκε με πολλούς θρύλους όπως οι Dizzy Gillespie, Joe Pass, Lionel Hampton, Kenny Burrell, Sonny Stitt, Benny Golson, Eddie “Lockjaw” Davis and πολλοί άλλοι.

Εισιτήρια: viva.gr.

H μεγάλη γιορτή της τζαζ στο ΜΜΑ - 5 έως 13 Νοεμβρίου

Stefano di Battista PASCALE CHOLETTE

Εννέα συναυλίες με την αφρόκρεμα της ελληνικής και διεθνούς τζαζ. Μια μεγάλη γιορτή με μουσικούς από όλο το φάσμα της τζαζ που συγκεντρώνει την αφρόκρεμα της ελληνικής και διεθνούς σκηνής. Μια νέα καλλιτεχνική πρωτοβουλία του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών με εννιά συναυλίες από τις 5 έως τις 13 Νοεμβρίου στις Αίθουσες Banquet και Δημήτρης Μητρόπουλος καθώς και στο Υποσκήνιο Β΄ της Αίθουσας Αλεξάνδρα Τριάντη.

Συμμετέχουν: Stefano di Battista Quartet (5/11), Δημήτρης Βασιλάκης-Gil Weinberg-Shimon Robot & Friends (Georgia Institute of Technology, η συναυλία πραγματοποιείται με την υποστήριξη της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα, 7/11), Espen Berg Τrio (8/11), Σάκης Παπαδημητρίου (9/11), Pappas and Friends (10/11), Stavros Lantsias Quartet (11/11), Alex Drakos Quartet (Guest: Kατερίνα Πολέμη, 12/11), Δημήτρης Καλαντζής με αφιέρωμα στον Μισέλ Λεγκράν (13/11).

Ο Θάνος Μικρούτσικος MMA

Την Κυριακή 6/11 ( Αίθουσα Banquet) στη μουσική βραδιά “Τα μπλουζ του Θάνου” μουσικοί που συμπορεύτηκαν με τον Θάνο Μικρούτσικο ερμηνεύουν συνθέσεις του σε ύφος τζαζ και μπλουζ, αλλά και τραγούδια σε ποίηση Ελευθερίου, Καβάφη, Καββαδία, Μπρεχτ και Τριπολίτη.

Πληροφορίες και εισιτήρια: 210 72 82 333, megaron.gr.

Snarky Puppy με full band - 7 Νοεμβρίου στο Παλλάς

Snarky Puppy GAZARTE.GR

Μετά από πολύχρονη αναμονή οι Snarky Puppy ανακοίνωσαν και πάλι την πραγματοποίηση της ευρωπαϊκής τους περιοδείας μέσα στο 2022, στα πλαίσια της οποίας θα επισκεφθούν την Αθήνα, στο Παλλάς.

Οι Snarky Puppy αποτελούν μία από τις σημαντικότερες και σπουδαιότερες μουσικές φιγούρες του σύγχρονου jazz κόσμου. Όπως αποδεικνύουν περίτρανα και τα τρία Grammy που έχουν στην κατοχή τους (Best R&B Performance in 2014, Best Contemporary Instrumental Album in 2016 και 2017), δεν πρόκειται για μια απλή τζαζ μπάντα αλλά για μια πολυσχιδή μουσική προσωπικότητα, που αντιπροσωπεύει τη αμερικάνικη μουσική κουλτούρα με στοιχεία από όλο τον κόσμο.

Δημιουργήθηκαν το 2003 από τον μπασίστα και βασικό συνθέτη της, Michael League, και αυτή τη στιγμή η μπάντα αποτελείται από 19 μέλη – εξαιρετικούς μουσικούς. Η βασική ιδέα του πρόσφατου δίσκου τους με τίτλο "Immigrance" είναι πως “όλα είναι ρευστά, όλα κινούνται συνεχώς και όλοι είμαστε σε μία διαρκή κατάσταση μετανάστευσης”, ένα θέμα αρκετά προσωπικό για τον League, του οποίου οι ρίζες είναι ελληνικές και οι γονείς του μετανάστευσαν στην Αμερική.

Ρίτα Αντωνοπούλου και Ρεβάνς - 5 Νοεμβρίου στο Σταυρό του Νότου

Η Ρίτα Αντωνοπούλου ΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΥ

Μετά από μια απόλυτα επιτυχημένη καλοκαιρινή περιοδεία, η Ρίτα Αντωνοπούλου επανέρχεται για ένα δυναμικό και αξέχαστο μουσικό χειμώνα. Με σεβασμό και λατρεία στην τέχνη που υπηρετεί, συναντά στο Σταυρό του Νότου τους Ρεβάνς ένα συγκρότημα εξαιρετικών νέων μουσικών οι οποίοι ήδη χαράζουν τη δική τους πορεία στη μουσική αυτού του τόπου, με το δικό τους ιδιαίτερο ήχο και στίχο, με ταλέντο, ήθος και ψυχή που όμοιά τους σπάνια βρίσκει κανείς. Μια παράσταση που αφυπνίζει, ξεσηκώνει, εμψυχώνει, συγκινεί και γιατρεύει.

Με τους «Ρεβάνς» παίζουν οι: Αστέρης Κωνσταντίνου – κιθάρα, λαούτο, ηλ. μαντολίνο, φυσαρμόνικα, φωνή / Χρήστος Ελ .Παπαδόπουλος – κλαρινέτο, σαξόφωνο, φωνή / Γιάννης Κονταράτος – βιολί, lap steel guitar / Γρηγόρης Οικονόμου – τύμπανα Βασίλης Νικολόπουλος – ηλ. Μπάσο / Άγγελος Αθανασιάδης – ηλ. Κιθάρα / Άκης Χρήστου: φωτογραφία.

Εισιτήρια: viva.gr.

Μελίνα Κανά, Αλέξανδρος Κτιστάκης, Γιάννης Λίταινας - Από 5 Νοεμβρίου και κάθε Σάββατο

Μελίνα Κανά PAPADAKIS PRESS

Η Μελίνα Κανά, μετά την καλοκαιρινή περιοδεία της - με πάνω από 30 σταθμούς σε όλη την Ελλάδα – παρέα με τον μοναδικό Αλέξανδρο Κτιστάκη, αλλά τις γεμάτες παλμό και ενθουσιασμό συναυλίες με τον Θανάση Παπακωνσταντίνου έρχεται τα Σάββατα του Νοεμβρίου στη σκηνή του Σταυρού του Νότου Plus.

Η αγαπημένη ερμηνεύτρια υπόσχεται, με συνοδοιπόρους τον νεαρό τραγουδοποιό από τη Λάρισα, Αλέξανδρο Κτιστάκη και τον επίσης Λαρισαίο τραγουδιστή, Γιάννη Λίταινα, να μας οδηγήσει και πάλι σε έναν κόσμο μεταξωτό με απάτητα βουνά, με ξωτικά και αερικά, με σαλαμάνδρες και αφρισμένες μπύρες. Σε έναν κόσμο που “αξίζει” και έχει “Σπίθα”, όπως η νέα της δισκογραφική δουλειά σε μουσική του Θέμη Καραμουρατίδη.

Στις αποσκευές της φέρνει ακόμα τραγούδια-σταθμούς από τις συνεργασίες της με τον Θανάση Παπακωνσταντίνου και τον Σωκράτη Μάλαμα, μαζί με την ήδη αγαπημένη “Παλιά Πληγή” του “Σασμού” και τα πολυτιμότερα δείγματα της δισκογραφίας της, παρέα με κλασικά κομμάτια του ελληνικού πενταγράμμου.

Εισιτήρια: viva.gr.

Ο Σταμάτης Κραουνάκης στο Άλσος - Από 5 Νοεμβρίου

Σταμάτης Κραουνάκης ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ / PAPADAKIS PRESS

Επιστροφή για δεύτερη χρονιά στο χειμερινό Άλσος με τον Σταμάτη Κραουνάκη από τις 5 Νοεμβρίου και για κάθε Σάββατο στις 21.00 και Κυριακή στις 20.00. Και όπως λέει και ο ίδιος: “ Δεύτερη χρονιά στο Άλσος κι είναι ο κρυμμένος άσσος τα τραγούδια τα φιλιά μας κι η μεγάλη αγκαλιά μας… αντ’ εβίβα κι άσπρο πάτο, της αγάπης το Σαββάτο και την Κυριακή το γιόμα σε φιλώ γλυκά στο στόμα”.

Εισιτήρια: viva.gr

"Τα μπλουζ του Θάνου" στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών - 6 Νοεμβρίου

Ο Χρήστος Θηβαίος WE PROMOTION





Στη συναυλία “Τα μπλουζ του Θάνου” στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, την Κυριακή 6 Νοεμβρίου στις 9 το βράδυ, βασικοί συνεργάτες του Θάνου που πορεύτηκαν μαζί του σε διαφορετικές περιόδους προσεγγίζουν μουσικές στιγμές του συνθέτη με τον τρόπο που εκείνος θα ήθελε. Μέσα από μια σύγχρονη ματιά, ενσωματώνοντας την τάση του συνθέτη προς τον σύγχρονο αυτοσχεδιασμό. Αγγίζουν τις μελωδίες του και συνομιλούν μαζί τους, ενώ ο Χρήστος Θηβαίος τραγουδάει Καββαδία (Λύχνος του Αλλαδίνου, Ένα μαχαίρι, William George Allum κ.ά.) Μπρεχτ, Τριπολίτη (Μπουμ, Ένα μπλουζ η αγάπη μου πένθιμο), Καβάφη, Ελευθερίου (Άμλετ).

Εισιτήρια: megaron.gr.

Αφιέρωμα σε Δημήτρη Μητροπάνο και Βίκυ Μοσχολιού - 6 Νοεμβρίου

Θάνος Μικρούτσικος και Δημήτρης Μητροπάνος σε συναυλία στο Παναθηναϊκό Στάδιο (24/9/2008). EUROKINISSI

Την Κυριακή 6 Νοεμβρίου, η “Ορχήστρα των Ονείρων” παρουσιάζει στη μουσική σκηνή, ΙΛΙΟΝ plus, ένα μουσικό αφιέρωμα στους κορυφαίους λαϊκούς ερμηνευτές, Δημήτρη Μητροπάνο και Βίκυ Μοσχολιού.

Ένα πρόγραμμα αφιερωμένο στις μεγάλες διαχρονικές επιτυχίες και συνεργασίες των 2 μεγάλων καλλιτεχνών που χαράχτηκαν ανεξίτηλα στις καρδιές μας μέσα στο χρόνο.

Η “Ορχήστρα των Ονείρων”, με απόλυτο σεβασμό στη μουσικό μέγεθος των 2 μεγάλων ερμηνευτών, θα παρουσιάσει μία παράσταση με τις σπουδαιότερες επιτυχίες τους. Τραγούδια σταθμοί όπως “Αλήτης”, “Καλοκαίρια και Χειμώνες”, “Τι να φταίει”, “Θάλασσες”, “Ασφαλώς και δεν πρέπει” κ.α. θα μας κάνουν να νοσταλγήσουμε και θα μας ταξιδέψουν πίσω στο χρόνο, σε όμορφα μελωδικά μονοπάτια

Ερμηνευτές: Θοδωρής Κυριακόπουλος, Βασιλική Παρασκευοπούλου, Ράνια Λίβα, Μαρία Μπιζάτη, Σπύρος Παπακωνσταντίνου.

Εισιτήρια: viva.gr.

Νατάσσα Μποφίλιου, μια συναυλία στο σκοτάδι - 7 και 8 Νοεμβρίου

H Νατάσσα Μποφίλιου PROSPERO

Η Νατάσσα Μποφίλιου μας υποδέχεται στο σκοτάδι στο Ίδρυμα "Μιχάλης Κακογιάννης" σε μία βιωματική συναυλιακή εμπειρία για την υποστήριξη του οργανισμού “Με Άλλα Μάτια”. Η γνωστή ερμηνεύτρια, έχοντας η ίδια σημαντική κοινωνική δράση, αγκάλιασε αυτή την ιδέα και αποφάσισε να τραγουδήσει σε δύο “μαγικές” συναυλίες, που θα είναι στο σκοτάδι.

Εκεί που οι διαφορές των ανθρώπων βάσει φυλής, ταυτότητας φύλου, θρησκείας, ηλικίας, σωματότυπου και σεξουαλικού προσανατολισμού εξαφανίζονται, αφήνοντας πίσω τις ψυχές των ανθρώπων να συνδεθούν πέρα από τους όποιους διαχωρισμούς.

Εισιτήρια: Ticket Services.

Αλέξης Ζορμπάς, του Μίκη Θεοδωράκη από τη Συμφωνική Ορχήστρα & Χορωδία Δήμου Αθηναίων - 8 Νοεμβρίου

ΑΠΟ ΤΑ ΓΥΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ "ΖΟΡΜΠΑ"28/8/1964.ΑΝΑΒΟΝΤΑΣ ΤΟ ΤΣΙΓΑΡΟ ΤΗΣ ΣΙΜΟΝ ΣΙΝΙΟΡΕ EUROKINISSI

Ο Δήμος Αθηναίων παρουσιάζει την Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2022 μια σπάνια μουσική βραδιά στο Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο “Μαρία Κάλλας”, όπου η Συμφωνική Ορχήστρα και η Χορωδία του Δήμου Αθηναίων συμπράττουν με την μέτζο-σοπράνο Αρτέμιδα Μπόγρη, υπό τη διεύθυνση του Ελευθέριου Καλκάνη, και αναδεικνύουν τον πλούτο της πλέον εμβληματικής μουσικής του αείμνηστου εθνικού μας συνθέτη Μίκη Θεοδωράκη.

Σε αυτή τη συναυλία που διοργανώνει ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων, ο θρυλικός χαρακτήρας του Νίκου Καζαντζάκη ζωντανεύει στην σκηνή του θεάτρου Ολύμπια μέσα από το σπουδαίο έργο του Μίκη Θεοδωράκη, το οποίο σφράγισε ανεξίτηλα τη συνθετική του πορεία.

Εισιτήρια: ticketservices.gr.

Θεοδοσία Τσάτσου - 10 και 24 Νοεμβρίου στο Faust

H Θεοδοσία Τσάτσου HALF NOTE JAZZ CLUB

H Θεοδοσία Τσάτσου, μετά από μακρόχρονη απουσία, επιστρέφει στις ζωντανές εμφανίσεις. Mια φωνή που γράφει στην ψυχή και την καρδιά δεν ξεχνιέται... λείπει. Και η Θεοδοσία έλειψε πολύ. Μέσα από αυτές τις ζωντανές εμφανίσεις στο Faust, αναζητά εκ΄ νέου την επαφή της με το κοινό, ύστερα από μία περίοδο ενδοσκόπησης, όπου η δημιουργικότητα έρεε σε διαφορετικά κανάλια.

Μας συστήθηκε με το συγκρότημα “Μπλε”, και έκανε τεράστια επιτυχία. Τραγούδια όπως το “Φοβάμαι” και “Νιώθω Ενοχές” είναι χαραγμένα στη μουσική μας ιστορία. Από το ‘99 και έπειτα παρουσίασε εξαιρετικές σόλο δουλειές με τα άλμπουμ “Ύποπτος Κόσμος”, “Κόκκινο” και “Αγαπήσου”, ενώ είχε ιδιαίτερες συνεργασίες όπως με τους Πυξ-Λαξ στην επιτυχία “Μόνο για κείνη μη μου λες”. Τραγούδια της όπως το μαγευτικό “στη Θάλασσα” και το νοσταλγικό “Πού να ‘σαι τώρα” αγαπήθηκαν από ετερόκλητο κοινό. Η μουσική της βουτά στους ήχους της soul των blues του funk της pop, αλλά σχεδόν πάντα υπάρχει κάτι το ροκ που πηγάζει από την ανατρεπτική προσωπικότητα.

Εισιτήρια: viva.gr.

Ιουλία Καραπατάκη - 10 και 24 Νοεμβρίου στο Σταυρό του Νότου

Η Ιουλία Καραπατάκη τραγουδάει όπως γελάει YIANNIS MARGETOUSAKIS





Η Ιουλία Καραπατάκη τραγουδάει όπως γελάει. Με την καρδιά της. Για αυτήν το τραγούδι είναι ο τρόπος που επικοινωνεί σκέψεις και συναισθήματα. Και μπορεί το ευρύ κοινό να τη γνώρισε τα τελευταία χρόνια στις συναυλίες του Σωκράτη Μάλαμα, όμως ήδη από το 2005 μαζί με την κιθάρα της τραγουδούσε σε μαγαζιά στην Αθήνα και στην επαρχία.

Μαζί μαζί με τους μουσικούς της θα μας παρουσιάσει, στην Κεντρική Σκηνή του Σταυρού του Νότου, ένα πρόγραμμα με ρεμπέτικα, παλιά λαϊκά, αλλά και έντεχνα τραγούδια τα οποία τα προσεγγίζει με πολύ σεβασμό και πολλή αγάπη

Προπώληση εισιτηρίων. viva.gr.

Ross Daly Quartet - 11 έως 14 Νοεμβρίου στο Half Note Jazz Club

Tο κουαρτέτο του Ross Daly έρχεται στη σκηνή του Half Note Jazz Club για τέσσερις μοναδικές βραδιές. Μαζί με τον Ross Daly, θα παίξουν οι μουσικοί Κέλυ Θωμά (λύρα), Παύλος Σπυρόπουλος (κοντραμπάσο) και Bijan Chemirani (κρουστά).

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συνθέσεις σύγχρονης τροπικής μουσικής του Ross Daly και της Κέλυς Θωμά. Οι συνθέσεις αυτές αντανακλούν την πολύχρονη διαδρομή τους μέσα στον ευρύτερο χώρο των μουσικών παραδόσεων της τροπικής μουσικής που επεκτείνεται γεωγραφικά από την Βορειοδυτική Αφρική ως την Ινδία.

Κάθε βράδυ το κουαρτέτο θα υποδέχεται έναν εκλεκτό καλεσμένο και θα παρουσιάζει διαφορετικό πρόγραμμα στο κοινό. Έτσι το κουαρτέτο θα μοιραστεί τη σκηνή με τους εξαιρετικούς: Χάρη Λαμπράκη (νέυ), 11/11 - Βασίλη Ρακόπουλο (κιθάρα), 12/11 - Ταξιάρχη Γεωργούλη (ούτι), στις 13/11 - Γιώργο και Νίκο Παπαϊωάννου (βιολί και βιολοντσέλο).

Εισιτήρια: viva.gr.

Παιδί Τραύμα & Pan Pan - 11 Νοεμβρίου στο Gagarin 205

Pan Pan ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑ ΓΙΑΪΤΖΟΓΛΟΥ-WATKINSON

Το Παιδί Τραύμα και ο Pan Pan θα συναντηθούν στη σκηνή του Gagarin 205 στο πιο ενδιαφέρον double bill της χρονιάς.

Από τα album "Μυστικές Χορευτικές Κινήσεις" και "Θα καταστρέψω τον Κόσμο" του "Παιδί Τραύμα" στα album "Φαντασμαγορία Δύο" και "Φαντασμαγορία Τρία" του Pan Pan που θα κυκλοφορήσει σύντομα, το μόνο σίγουρο είναι πως σε αυτή τη συναυλία, όποιος δεν χορέψει χάνει!

Το Παιδί Τραύμα γράφει μουσική και λέξεις σε μια ψηλή πολυκατοικία στο κέντρο της Αθήνας. H πραγματική του ταυτότητα παραμένει μυστική. Τους τελευταίους μήνες μετεξελίχθηκε σε μπάντα: Κώστας Γάμμα (Μπάσο, φωνητικά), Δημήτρης Γρηγοριάδης (Drums, Spd Sx), Αντώνης Παπαδόπουλος (Κιθάρα), Εmi Path (Synths, φωνητικά), Παιδί Τραύμα (Φωνή, κιθάρα).

Ο Pan Pan φτιάχνει την μουσική του σπίτι του, με synthesizers και drum machines και συνήθως βγαίνει στη σκηνή με τον Γιώργο Λυγουριώτη (drums, noise) και την Καλλιόπη Μητροπούλου (φωνή).

Εισιτήρια: viva.gr.

Κώστας Χατζής - 11, 18 και 25 Νοεμβρίου στη Σφίγγα

Ο Κώστας Χατζής PAPADAKISPRESS

Ο μεγάλος Έλληνας δημιουργός και ερμηνευτής Κώστας Χατζής, υπηρετώντας πιστά και με διεισδυτικό λόγο το κοινωνικό τραγούδι σφράγισε μια ολόκληρη εποχή, για περισσότερες από έξι δεκαετίες.

Με ένα τρόπο ξεχωριστό - μ’ εκείνη την ιδιαίτερη “βραχνάδα” στη φωνή του - όταν βρίσκεται απέναντι στο κοινό επικοινωνεί μ’ έναν μοναδικό τρόπο μαζί του. «Απ’ τ’ αεροπλάνο», «Σπουδαίοι άνθρωποι, αλλά…», «Ο Στρατής», «Σύνορα η αγάπη δεν γνωρίζει», «Δε βαριέσαι αδερφέ», «Κι ύστερα» , «Η αγάπη όλα τα υπομένει» και τόσα άλλα τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή. Μαζί του στη Σφίγγα τραγουδούν η Λία Βίσση και η Δανιέλα Χατζή.

Εισιτήρια: viva.gr.

Crime & The City Solution - 12 Νοεμβρίου στο Fuzz Live Music Club

Ο Simon Bonney και ο Bronwyn Adams, ή αλλιώς ο δημιουργικός πυρήνας της αναγεννημένης, θρυλικής μπάντας από τα seventies, Crime & The City Solution, ανακοίνωσαν πριν μερικούς μήνες την επιστροφή τους, μετά από μια παύση δέκα ετών.

Με ανανεωμένο line-up και με σταθερή έδρα από τα eighties στο Βερολίνο, ξεκίνησαν ένα μεγάλο ευρωπαϊκό "History Of Crime" tour που τον ερχόμενο Νοέμβριο θα κάνει και μία στάση στην Αθήνα, στο Fuzz Live Music Club, για μια μοναδική συναυλία, με special guest τον αγαπημένο του ελληνικού underground κοινού, Blaine L. Reininger!

Εισιτήρια: viva.gr.

Μίλτος Πασχαλίδης - Από 12 Νοεμβρίου και κάθε Σάββατο

Ο Μίλτος Πασχαλίδης εντός έδρας STRAY MUSIC

Ο Μίλτος Πασχαλίδης εντός έδρας, πιστός στο ραντεβού του στην Κεντρική Σκηνή του Σταυρού του Νότου, ετοιμάζει και αυτόν το Χειμώνα τα πιο ζεστά και ξεχωριστά μουσικά βράδια.

Ο Μίλτος Πασχαλίδης, μετά από μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδεία, την επανεκτέλεση του οριακού δίσκου του Θάνου Μικρούτσικου “Εμπάργκο” (εκδ. Ogdoo Music Group), αλλά και της τέταρτης συγγραφικής του εργασίας, με τίτλο “Ξενοδοχεία” (εκδ. Αλεξάνδρεια), επιστρέφει στο σταθερό του στέκι, για να παρουσιάσει ένα πρόγραμμα εφ’ όλης της ύλης: τις καλύτερες στιγμές της δισκογραφίας του, τραγούδια που αγαπά αλλά και -όπως μας έχει συνηθίσει - εκπλήξεις της στιγμής.

Ευαίσθητος δημιουργός και χαρισματικός ερμηνευτής, δυναμικός και αυθόρμητος, κοινωνικά ευαίσθητος και ταυτόχρονα βαθιά ερωτικός, ο Μίλτος Πασχαλίδης ξεχωρίζει για τις ζωντανές εμφανίζεις του, που συνδυάζουν στοιχεία ετερόκλητα, έχουν καθορισμένη αρχή αλλά άγνωστο τέλος και μας παρασύρουν σε μια μουσική περιπέτεια που μένει αξέχαστη.

Εισιτήρια: viva.gr.

Ελευθερία Αρβανιτάκη και Ελεωνόρα Ζουγανέλη - Από 12 Νοεμβρίου στο VOX

Ελευθερία Αρβανιτάκη και Ελεωνόρα Ζουγανέλη ΠΑΡΑΓΩΓΗ: MK GROUP OF COMPANIES / ΗΛΙΑΣ ΜΑΡΟΣΟΥΛΗΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΑΡΙΔΗΣ

Η Ελευθερία Αρβανιτάκη και η Ελεωνόρα Ζουγανέλη έρχονται να μας εκπλήξουν ευχάριστα, ανακοινώνοντας μια συνεργασία, που φέρνει στις αποσκευές της δύο γενιές αγαπημένα τραγούδια. Μέσα στη λέξη "μαζί" χωρούν τέσσερις μουσικές δεκαετίες, αμέτρητα κομμάτια που έχουν "γράψει" μέσα μας, τα έχουμε ζήσει και τα έχουμε χιλιοτραγουδήσει σε συναυλίες και δύο φωνές από αυτές που χαρακτηρίζουν το ελληνικό τραγούδι.

Οι δυο τους μαζί στη σκηνή είναι κάτι που δεν θα έχουμε ξαναδεί! Η εσωτερική φλόγα της Ελευθερίας συναντάει το εκρηκτικό ταπεραμέντο της Ελεωνόρας. Δύο σπάνιες φωνές, δυο στιβαρές ερμηνεύτριες με τεράστια γκάμα και τραγούδια που τα έχουμε ζήσει "στα εύκολα", αλλά και "στα δύσκολα" της ζωής μας.

Εισιτήρια: viva.gr.

Dee Dee Bridgewater -14 Νοεμβρίου στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, ΕΛΣ

Dee Dee Bridgewater JOE MARTINEZ

Μια από τις μεγαλύτερες jazz ερμηνεύτριες όλων των εποχών, η Dee Dee Bridgewater, επιστρέφει στην Αθήνα που τόσο την έχει αγαπήσει στις προηγούμενες εμφανίσεις της, για να εγκαινιάσει τη σειρά συναυλιών Cosmos στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, ΕΛΣ.

Γεννημένη στο Memphis του Tennessee, η ενασχόλησή της με τη μουσική έμοιαζε προδιαγεγραμμένη, λόγω της μεγάλης μουσικής παράδοσης της γενέτειράς της αλλά και λόγω του πατέρα της που ήταν jazz τρομπετίστας.

Στην πορεία ήρθε και η απόλυτη αναγνώριση με δύο βραβεία Grammy (1997 και 2011, έχει προταθεί άλλες έξι φορές), ένα βραβείο Tony (για τον ρόλο της στο μιούζικαλ The Wiz το 1975), εμφανίσεις στο Broadway αλλά και στο σινεμά. Έχει, επίσης, πλούσιο φιλανθρωπικό έργο - έχει στήσει προγράμματα για να βοηθήσει τις γυναίκες στον χώρο της μουσικής (και της jazz ειδικότερα), ενώ έχει υπηρετήσει κι ως Πρέσβειρα Καλής Θέλησης των Ηνωμένων Εθνών.

Διανύοντας πια την όγδοη δεκαετία της ζωής της, η Bridgewater έχει εξασφαλίσει μία θέση στο λαμπρό συνεχές των μεγάλων jazz φωνών ως μεταγενέστερη ιερών τεράτων όπως η Billie Holiday και η Ella Fitzgerald.

Εισιτήρια: Ticket Services.

Γιώργος Νταλάρας: Ο Δρόμος του Μάνου Λοΐζου - 18 Νοεμβρίου στο Christmas Theater

Ο Γιώργος Νταλάρας MARIOS THEOLOGIS

Ο Γιώργος Νταλάρας, δεμένος άρρηκτα με τον Μάνο Λοΐζο και το έργο του, την Παρασκευή 18 Νοεμβρίου θ' ανέβει στη σκηνή του Christmas Theater για να ερμηνεύσει τραγούδια του που στάθηκαν καύσιμο στους αγώνες μας, βάλσαμο στη λύπη μας, ρέκβιεμ των ερώτων μας και των αποχωρισμών μας.

“Αχ χελιδόνι μου», “Ήλιε μου σε παρακαλώ”, “Δέντρο”, “Τσιμινιέρα”, “Λιώνουν τα νιάτα μας”, “Έχω ένα καφενέ”, “Δρόμος”, “Ακορντεόν”, “Σ’ ακολουθώ”, “Όλα σε θυμίζουν”, “Γ΄ Παγκόσμιος”, “Τα Νέγρικα”, “Τσε Γκεβάρα”, “Τίποτα δεν πάει χαμένο”, “Γράμματα στην αγαπημένη” και τόσα άλλα. Μαζί του στον μελωδικό δρόμο του Μάνου Λοΐζου η Ασπασία Στρατηγού και ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, από τους σημαντικότερους ερμηνευτές της νεότερης γενιάς.

Εισιτήρια: viva.gr.

Ο διαπρεπής σαξοφωνίστας Kenny Garrett - 19 Νοεμβρίου στο Gazarte

O διαπρεπέστερος alto σαξοφωνίστας, κάτοχος Grammy, ο σπουδαίος Kenny Garrett και το σεξτέτο του, επιστρέφει στο αγαπημένο του Gazarte Main Stage, για μια μοναδική εμφάνιση το Σάββατο 19 Νοεμβρίου.

Έχει χαρακτηριστεί ως το σημαντικότερο άλτο σαξόφωνο της γενιάς του, αλλά και ως ένας από τους πλέον θαυμαστούς μουσικούς που έχουν περάσει από αυτό το όργανο από την εποχή του Charlie Parker!

Ήταν μόλις 18 χρονών όταν τον επέλεξαν για να παίξει με την Duke Ellington Orchestra. Η συνέχεια υπήρξε εξίσου λαμπρή, με κορωνίδα τα πέντε χρόνια που πέρασε με τον Miles Davies, που ως γνωστόν διέκρινε από νωρίς και ανέδειξε τους σπουδαιότερους σολίστες ανδρώνοντάς τους δίπλα του, επί σχεδόν μισό αιώνα. Υπήρξαν όμως κι άλλες λαμπρές συνεργασίες: Joe Henderson, Freddie Hubbard, McCoy Tyner, Pharoah Sanders, Marcus Miller, Brad Mehldau, Chick Corea, Art Blakey, Herbie Hancock, Ron Carter, Elvin Jones... κι η λίστα είναι ατέλειωτη! Φέτος μας παρουσιάζει τη νέα του δουλειά : “Sounds from the Ancestors”.

Εισιτήρια: viva.gr.

Τα Κίτρινα Ποδήλατα - Από 26 Νοεμβρίου στο Σταυρό του Νότου

Κίτρινα Ποδήλατα ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ

Τα ΚΙΤΡΙΝΑ ΠΟΔΗΛΑΤΑ, επιστρέφουν στο αγαπημένο τους Club του Σταυρού του Νότου για τρεις μοναδικές παραστάσεις γενικής ανάτασης!

Οι δύο δημιουργοί, Αλέξανδρος & Γιώργος Παντελιάς, συνεπείς και σταθερά δημιουργικοί εκπρόσωποι της ελληνικής έντεχνης ροκ σκηνής, επανέρχονται με τον γνώριμο δυναμισμό τους και συνεχίζουν ακριβώς από εκεί που οι συνθήκες των εποχών αποφάσισαν να φρενάρουν τις ζωές και τη ψυχολογία μας.

Με την νέα τους παράσταση «Να σε δω να γελάς…», ευελπιστούν να ενώσουν την παρέα σε κοινά έντονα συναισθήματα, να φωτίσουν εσωτερικές δυνάμεις, να αναθερμάνουν σκέψεις και όνειρα, κρατώντας ζωηρή τη διάθεση για χαμόγελο και αισιοδοξία.

Εισιτήρια: viva.gr.

Έλλη Πασπαλά - 21 & 28 Νοεμβρίου και 5 & 12 Δεκεμβρίου στο Άλσος

Η Έλλη Πασπαλά ΤΑΣΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ

Ύστερα από απουσία δύο ετών, η Έλλη Πασπαλά επιστρέφει στη μουσική ζωή της πόλης με την παράσταση "Elly loves jazz – Vol.2”, στο θέατρο Άλσος αφιερωμένη στην τεράστια μουσική παράδοση της jazz και στα θρυλικά τραγούδια που σφράγισαν ανεξίτηλα την ιστορία της παγκόσμιας μουσικής.

Η Έλλη Πασπαλά γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Νέα Υόρκη και κρατά ζωντανούς μέσα της τους θησαυρούς της αμερικάνικης μουσικής. Με την αισθαντική φωνή της αποδίδει ξανά κορυφαία jazz standards που σφράγισαν με την ερμηνεία τους φωνές μυθικές, από τη Μπίλι Χαλιντέι, την Έλλα Φιτζέραλντ και τη Νίνα Σιμόν, μέχρι τον Νατ Κινγκ Κόουλ και τον Φρανκ Σινάτρα.

Τραγούδια όπως το “Cry me river”, το “The man I love” και το “My funny Valentine” θα συνδυαστούν με αγαπημένα τραγούδια που παραμένουν αναλλοίωτα στο χρόνο, όπως το “ Fly me to the moon” και το “You don’t know what love is”, αλλά και με κάποια “standards” της Έλλης, όπως το “Ain’t no sunshine” και το “Lonely at the top”.

Εισιτήρια: viva.gr.

GoGo Penguin - 25 Νοεμβρίου στο Gagarin 205

Oι Gogo Penguin, έρχονται ξανά στην Αθήνα μετά την αποθεωτική συναυλία στο μουσείο της Ακρόπολης που απόλαυσαν λίγοι τυχεροί. Το μαγευτικό τρίο της βρετανικής jazz προσγειώνεται στη σκηνή του Gagarin 205 την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022 για μια διαφορετική και πιο πλούσια εμφάνιση από όσα μας παρουσίασαν στο μουσείο της Ακρόπολης.

Οι Gogo Penguin είναι μια ξεχωριστή περίπτωση μπάντας και αυτό φάνηκε από το ντεμπούτο τους “Fanfares” που κυκλοφόρησε το 2012. Κανείς δεν μπορούσε να περιγράψει τι ακριβώς ήταν αυτό που έπαιζαν: ήταν ένα piano-jazz τρίο στη δομή του που χρησιμοποιούσε τεχνικές του triphop και της electronica, ήταν σίγουρα minimal και δημιουργούσε μια ambient αίσθηση. Κι όμως, αυτή η περίπλοκη “συνταγή” δούλευε τόσο καλά, ώστε να τους φέρει την υποψηφιότητα για το Καλύτερο Άλμπουμ της Χρονιάς στα Worldwide Awards! Ως επιστέγασμα της επιτυχίας τους, ήρθε η υπογραφή στην περίφημη δισκογραφική Blue Note, όπου κυκλοφορούν τις δουλειές τους από το 2016, με πιο πρόσφατο το εξαιρετικό, ομώνυμο άλμπουμ τους του 2020.

Εισιτήρια: viva.gr.

Γιώτα Νέγκα - Από 25 Νοεμβρίου στο Άλσος

Η Γιώτα Νέγκα PROSPERO





Η ίδια η τραγουδίστρια μιλά για την εμφάνισή της στο Αλσος: “Γεια σας. Είμαι η Γιώτα Νέγκα και από τις 25 Νοεμβρίου θα σας τραγουδάω στο Θέατρο Άλσος. Για πρώτη φορά στο Θέατρο Άλσος. Στο κέντρο της Αθήνας, εκεί που οι συντεταγμένες του χώρου γίνονται το σημείο αναφοράς της σύγχρονης μουσικής ιστορίας. Εκεί που τέμνεται η ενέργεια των παλιών ρεμπετάδικων με αυτή των μετέπειτα μπουάτ, των σύγχρονων μουσικών σκηνών και των μικρών αυτοσχέδιων καταστάσεων.

Ξέρετε, γαλουχήθηκα από τους ήχους του μπουζουκιού του Γιώργου Ζαμπέτα και τα jazz ένστικτα της Nina Simone. Έμαθα να τραγουδάω μελετώντας τους αμανέδες των Σμυρνιών αλλά και τα τρυφερά κρεσέντο της Βίκυς Μοσχολιού. «Ενηλικιώθηκα» μέσα από το συνειρμικό λόγο του Μάνου Χατζιδάκι και το ρομαντικό ρεαλισμό της Ευτυχίας Παπαγιαννοπούλου. Διάβασα τις πρώτες μου παρτιτούρες γραμμένες από τον Παναγιώτη Καλαντζόπουλο και έφθασα να τραγουδάω τις σκέψεις του Σταμάτη Κραουνάκη, του Οδυσσέα Ιωάννου, του Θέμη Καραμουρατίδη, του Θοδωρή Γκόνη, του Νίκου Μωραΐτη.

Σας μοιάζουν μεγάλες αυτές οι αποστάσεις; Κι όμως, δεν είναι. Είναι ένας δρόμος φτιαγμένος από διαφορετικές υφές και χρώματα που συνθέτουν τον κόσμο μου. Έναν κόσμο φτιαγμένο από φως, με πολλές Κρυφές Γωνιές που περιμένουν να συστηθούν. Αυτές που θα αποκαλύψω για πρώτη φορά φέτος, στη σκηνή του Άλσους. Σε μια «χειροποίητη παράσταση», με όλα τα αντιθετικά υλικά από τα οποία είμαι φτιαγμένη.”

Εισιτήρια: viva.gr.

Γιάννης Κότσιρας - Από 28 Νοεμβρίου στο Ακροπόλ

Ο Γιάννης Κότσιρας ΑΚΡΟΠΟΛ

Τον φετινό χειμώνα ο Γιάννης Κότσιρας θα παρουσιάσει μια μουσικοθεατρική παράσταση στο θέατρο Ακροπόλ, σε σκηνοθεσία Γιώργου Κουτλή και κείμενο Οδυσσέα Ιωάννου.

Μέσα από την ιστορία ενός άντρα και μιας γυναίκας που γνωρίζονται τυχαία στο κατάστρωμα ενός πλοίου της γραμμής, ξεδιπλώνεται η μουσική πορεία του Γιάννη Κότσιρα, με τραγούδια από το προσωπικό του ρεπερτόριο καθώς και τραγούδια από τη σπουδαία κληρονομιά των μεγάλων μας δημιουργών. Μια ιστορία για την ελπίδα, πως στο τέλος κάθε ταξιδιού υπάρχει πάντα κάποιο λιμάνι να μας περιμένει.

Info: Θέατρο Ακροπόλ, Ιπποκράτους 9-11, 10679 Αθήνα, 2103648303. Εισιτήρια: ticketservices.gr.

Yuja Wang και Λεωνίδας Καβάκος - 30 Νοεμβρίου στο Μέγαρο

Yuja Wang και Λεωνίδας Καβάκος MEGARO.GR

H πιανίστα Yuja Wang και ο Λεωνίδας Καβάκος επέλεξαν το Μέγαρο ως σταθμό της παγκόσμιας περιοδείας τους. Η εμφάνισή τους έχει ήδη χαρακτηριστεί από τους κριτικούς ως μια από τις πολυαναμενόμενες της σεζόν.

Σε επιστολή της προς τον Γιοχάννες Μπραμς, η Κλάρα Σούμαν είχε εξομολογηθεί πως η μουσική από το τρίτο μέρος της Σονάτας για βιολί αρ. 1 θα ήθελε να τη συνοδεύει στο πέρασμα προς την αιωνιότητα. Ο σύζυγός της Ρόμπερτ Σούμαν έγραψε τη δικιά του Σονάτα για βιολί αρ. 2 λίγο πριν την ψυχική του κατάρρευση, και το έργο πράγματι αντανακλά στο σύνολό του με παράφορο τρόπο τα αντικρουόμενα συναισθήματα που τον κατέκλυζαν. Ο Τσέχος Λέος Γιάνατσεκ έγραψε τη μοναδική του Σονάτα για βιολί μέσα στα ταραγμένα χρόνια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, και όπως σε όλη του τη μουσική, και σε αυτό το έργο αινιγματικά σπαράγματα μοτίβων αντιπαρατίθενται σε λυρικές μελωδίες δημιουργώντας ένα ανεπανάληπτο ηχητικό σύμπαν.

Στα χέρια του Λεωνίδα Καβάκου και της Γιούτζα Ουάνγκ, δύο από τους σπουδαιότερους σολίστ της εποχής μας με ερμηνευτικές ικανότητες που δεν γνωρίζουν όρια, οι τρεις αυτές συναρπαστικές σονάτες βρίσκουν την απόλυτη δικαίωση.

Εισιτήρια: megaron.gr.