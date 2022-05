Ο Desmond Child στο Ηρώδειο για την επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα

Τα πιο λαμπερά ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής ενώνουν τις δυνάμεις τους με τον θρυλικό Desmond Child σε μια ζωντανή συναυλία με σκοπό την επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα, στις 27 Ιουνίου 2022, στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού. Μέρος των εσόδων της συναυλίας θα δοθεί στο Μουσείου της Ακρόπολης.

Ο βραβευμένος με Grammy Αμερικανός συνθέτης και παραγωγός Desmond Child, που αριθμεί πάνω από 80 επιτυχίες στην κατηγορία Top 40 του αμερικανικού Billboard έρχεται στην Ελλάδα για μια παγκοσμίως μοναδική συναυλία – αφιέρωμα στον ελληνικό πολιτισμό.

Τραγούδια του όπως τα: Livin’ On A Prayer, You Give Love A Bad Name, Bad Medicine, I Was Made For Lovin' You, Dude Looks Like A Lady, If You Were A Woman, I Hate Myself for Loving You, Poison, How Can We Be Lovers, Livin’ La Vida Loca, The Cup Of Life, Living In A World Without You, Jezebel, Kings and Queens, μας έχουν μείνει αξέχαστα και θα τα ακούσουμε ξανά τη Δευτέρα 27 Ιουνίου 2022 στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού.

Στη συναυλία, που θα πραγματοποιηθεί με τη συνοδεία κλασικής ορχήστρας εγχόρδων, από μέλη της Athens Philharmonia Pop Orchestra, ροκ μπάντας, και της παιδικής χορωδίας του Σπύρου Λάμπρου και φυσικά, τον ίδιο τον Desmond Child επί σκηνής, θα συμμετέχουν σπουδαία και αγαπημένα ονόματα του διεθνούς μουσικού στερεώματος: Alice Cooper, Bonnie Tyler, Rita Wilson, Σάκης Ρουβάς, The Rasmus, Lena Hall, Γιώργος Λεμπέσης, Kip Winger, Chris Willis, Tabitha Fair, Justin Benlolo και Andreas Carlsson!

Ο Desmond Child PROMO MATERIAL





Αυτή η μοναδική, ανεπανάληπτη συναυλία όχι μόνο θα στρέψει τα βλέμματα της διεθνούς κοινότητας στην Ελλάδα, τους ανθρώπους της και τον ελληνικό πολιτισμό, αλλά, το κυριότερο, θα αποτίνει φόρο τιμής και θα δηλώσει την υποστήριξή της στη διαρκή παγκόσμια εκστρατεία για την επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα.

Ο Desmond Child στέλνει το μήνυμα του προς το κοινό για τη συναυλία Desmond Child Rocks The Parthenon

"Γειά σας! Είμαι ο Desmond Child και είμαι τόσο ενθουσιασμένος που έρχομαι με το show μου, DESMOND CHILD ROCKS THE PARTHENON στην Αθήνα, τη Δευτέρα 27 Ιουνίου στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού. Θα είναι μια μαγευτική βραδιά γεμάτη με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της καριέρας μου. Ζωντανά στη σκηνή θα βρεθούν οι: Alice Cooper, Bonnie Tyler, Rita Wilson, Sakis Rouvas, The Rasmus, Lena Hall, Kip Winger, George Lembesis, Chris Willis, Tabitha Fair, Justin Benlolo, Andreas Karlsson κι εγώ!

Θα είναι μία και μοναδική, ανεπανάληπτη συναυλία ζωής όπου η ροκ μουσική θα συναντήσει μια κλασική ορχήστρα στο λίκνο του πολιτισμού και της κουλτούρας, παρουσιάζοντας τις πιο θρυλικές συνεργασίες μου: Livin' On A Prayer, You Give Love A Bad Name, I Hate Myself For Loving You, Dude Looks Like A Lady, Poison, Kings & Queens, Beautiful Now, I Was Made For Lovin' You, Livin' La Vida Loca!

Αυτή η ξεχωριστή συναυλία πραγματοποιείται για την υποστήριξη της επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα, για να ευαισθητοποιήσει την παγκόσμια κοινή γνώμη και να συγκεντρώσει κεφάλαια υπέρ της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα στο σπίτι τους.

Έρχομαι στην Ελλάδα με την οικογένειά μου εδώ και δεκαετίες και αγαπώ αυτή τη χώρα με όλη μου την καρδιά! Τη νιώθω πραγματικά σαν δεύτερο σπίτι μου. Ελάτε μαζί μας το βράδυ της Δευτέρας 27 Ιουνίου στο επιβλητικό Ωδείο Ηρώδου Αττικού για τη συναυλία DESMOND CHILD ROCKS THE PARTHENON."

Ένας ιδιοφυής καλλιτέχνης

Τα τραγούδια του Desmond Child συνθέτουν το σάουντρακ της ζωής μας. Οι πολυάριθμες συνεργασίες του θα παρουσιαστούν σε μια φαντασμαγορική εκδήλωση γεμάτη μοναδικές ερμηνείες. Ο βραβευμένος με Grammy και υποψήφιος για Emmy συνθέτης, παραγωγός και συγγραφέας Desmond Child έχει χτίσει μια ασυναγώνιστη καριέρα με ανυπέρβλητες επιτυχίες, αξέχαστα hits με ορισμένα από τα πιο ηχηρά και καταξιωμένα ονόματα της μουσικής.

Ο Desmond Child – κατά καιρούς - έχει συνεργαστεί με θρυλικούς καλλιτέχνες, όπως οι: Alice Cooper, Aerosmith, Bon Jovi, Bonnie Tyler, Cher, KISS, Scorpions, Ricky Martin, Barbra Streisand, Michael Bolton, Joan Jett, Katy Perry, Kelly Clarkson, Garth Brooks, Cyndi Lauper, Christina Aguilera, Ava Max και Zedd.

Εδώ και έξι δεκαετίες, η μουσική του έχει σημειώσει πάνω από 500 εκατομμύρια σε πωλήσεις δίσκων και δισεκατομμύρια streams και YouTube views σε όλο τον κόσμο.

Δεν θα ήταν υπερβολή να πει κανείς ότι στο ελληνικό ραδιόφωνο ακoύγονται τουλάχιστον τέσσερα με πέντε δικά του τραγούδια κάθε μέρα!

Ο Desmond Child εντάχθηκε στον θεσμό Songwriters Hall of Fame και συμμετέχει στο Διοικητικό του Συμβούλιο, καθώς και στο Συμβούλιο της Αμερικανικής Εταιρείας Συνθετών, Συγγραφέων και Εκδοτών, ASCAP. Μαζί με τον τραγουδοποιό και παραγωγό Rudy Pérez, ίδρυσαν τον θεσμό Latin Songwriters Hall Of Fame / LA MUSA AWARDS και φέτος γιορτάζουν δέκα χρόνια από την ίδρυσή του. Πρόσφατα, το «Livin’ La Vida Loca» συμπεριλήφθηκε επισήμως στο Εθνικό Μητρώο Ηχογραφήσεων της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου για την πολιτιστική σημασία του στην Αμερική και σε όλο τον κόσμο.

Το όνομα του Desmond Child ως συντελεστή εμφανίζεται σε πάνω από 80 κομμάτια της κατηγορίας Top 40 του αμερικανικού Billboard εδώ και έξι δεκαετίες. Πολλά από αυτά μάλιστα, έχουν κατακτήσει την πρώτη θέση σε όλο τον κόσμο.

O John Bon Jovi έχει πει για εκείνον: "O Desmond που δεν γνωρίζετε είναι αυτός που όχι μόνο με δίδαξε πώς να κατακτήσω το επόμενο επίπεδο σύνθεσης, αλλά και τόσες πολλές από τις αληθινές πτυχές της φιλίας: ειλικρίνεια, εντιμότητα και πίστη. Έχουμε περάσει πολλά μαζί – τα ups και τα downs μας. Κι μετά ξανά στην κορυφή".

Ο frontman των Aerosmith, Steven Tyler είπε για τον Desmond Child: "Την πρώτη φορά που συναντηθήκαμε, γράψαμε το “Angel” σε περίπου 1 ώρα και 45 λεπτά. Και δεν σας λέω μ……. Ο τύπος είναι και γ#@*ώ τις διάνοιες".

Ο Gene Simmons των Kiss τον αποθεώνει: "O Desmond είναι ο τέλειος songwriter. Ούτε τα διάφορα στυλ στη μουσική ούτε τα trends τον έχουν εμποδίσει ποτέ από το να κάνει αυτό που ξέρει να κάνει καλύτερα, δηλαδή να φτιάχνει τραγούδια όπως κανείς άλλος. Πρέπει να ομολογήσω ότι με έχει βγάλει εντελώς νοκ άουτ η δεξιοτεχνία του στη σύνθεση. Τον θαυμάζω και τον επικροτώ".

Ένας οραματιστής και έ νας φιλέλληνας

Ο Desmond Child βλέπει τη μουσική σαν μια οικουμενική γλώσσα αγάπης χωρίς σύνορα που φέρνει κοντά ανθρώπους από κάθε πλευρά της ζωής, μιλώντας κατευθείαν στην καρδιά τους. Αυτός είναι ο λόγος που επιθυμεί τόσο πολύ να συνεργάζεται με συναδέλφους του καλλιτέχνες και μουσικούς για το κοινό καλό. Πάντα αισιόδοξος και οραματιστής, αγκαλιάζει και στηρίζει τον δίκαιο σκοπό της εκστρατείας για την επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα.

Των Γλυπτών που όλοι οι Έλληνες αλλά και ένα σημαντικό μέρος της διεθνούς κοινής γνώμης περιμένουν να τα δουν να συναντούν τα αποκομμένα "αδέλφια" τους στο Νέο Μουσείο Ακροπόλεως.

Η συναυλία DESMOND CHILD ROCKS THE PARTHENON τιμά τα Γλυπτά του Παρθενώνα και ελπίζει να βοηθήσει στην ενδυνάμωση του διεθνούς ρεύματος υπέρ της επανένωσης των ιερών αυτών μαρμάρων στο πραγματικό τους σπίτι, στον τόπο που γεννήθηκαν.

Ο Desmond Child, ένας από τους μεγαλύτερους δημιουργούς επιτυχιών της εποχής μας, μαζί με τους λαμπερούς και ταλαντούχους φίλους και συναδέλφους του, αφιερώνουν αυτήν τη συναυλία στην ξεχωριστή και αέναη Ελλάδα, με σεβασμό, υποκλινόμενοι βαθιά.

Info: Η προπώληση εισιτηρίων έχει ξεκινήσει. Όλες οι θέσεις, κάτω και άνω διαζώματος, είναι αριθμημένες. Τα εισιτήρια είναι αυστηρώς προσωπικά και μη μεταβιβάσιμα. Οι τιμές των εισιτηρίων ξεκινούν από 40 ευρώ και φθάνουν τα 250 ευρώ. Συγκεκριμένα: Κάτω Διάζωμα - Διακεκριμένη Ζώνη VVIP: 250 ευρώ, Διακεκριμένη Ζώνη VIP: 200 ευρώ, Ζώνη A: 150 ευρώ, Ζώνη A, Τμήμα β: 130 ευρώ, Ζώνη B: 110 ευρώ, Ζώνη Γ: 90 ευρώ, Άνω Διάζωμα, Ζώνη Δ: 70 ευρώ, Ζώνη E: 60 ευρώ, Ζώνη ΣΤ: 50 ευρώ, Ζώνη Z: 40 ευρώ, ΑμεΑ: 40 ευρώ. Δίκτυο viva.gr. Τηλεφωνικά: 11876.

