The Naked Gun: Στην δημοσιότητα το επίσημο τρέιλερ της ταινίας

H Paramount Pictures δημοσίευσε το επίσημο τρέιλερ της ταινίας “The Naked Gun”. Πρωταγωνιστής ο Liam Neeson.

Η Paramount Pictures έδωσε στη δημοσιότητα το επίσημο τρέιλερ για την πολυαναμενόμενη επανεκκίνηση του θρυλικού «The Naked Gun». Πρωταγωνιστές της ταινίας είναι ο Λίαμ Νίσον (Liam Neeson) και μαζί του βρίσκονται οι Πάμελα ‘Αντερσον (Pamela Anderson), Πολ Γουόλτερ Χάουζερ (Paul Walter Hauser), Ντάνι Χιούστον, (Danny Huston), Κέβιν Ντιουράν (Kevin Durand), Λάιζα Κόσι (Liza Kosh) και Έντι Γιού (Eddie Yu), μεταξύ άλλων.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Ακίβα Σέιφερ (Akiva Schaffer), ο οποίος συνέγραψε το σενάριο μαζί με τους Νταν Γκρέγκορ (Dan Gregor) και Νταγκ Μαντ (Doug Mand). Ο Σεθ ΜακΦάρλαν (Seth MacFarlane) και η Έρικα Χάγκινς (Erica Huggins), βρίσκονται στη παραγωγή μέσω της εταιρείας τους Fuzzy Door.

Η αρχική ταινία «The Naked Gun: From the Files of Police Squad!», που κυκλοφόρησε το 1988, ήταν εμπνευσμένη από την cult τηλεοπτική κωμωδία “Police Squad!”, σύμφωνα με το Variety. Η σειρά είχε ως στόχο να σατιρίσει με μοναδικό τρόπο τις αστυνομικές σειρές και τις ταινίες εγκλήματος της εποχής. Ακολούθησαν τα σίκουελ «The Naked Gun 2 ½: The Smell of Fear» το 1991 και «Naked Gun 33 ⅓: The Final Insult» το 1994.

Σε παλαιότερη συνέντευξή του στο People o Λίαμ Νίσον είχε μιλήσει με ιδιαίτερα θερμά λόγια για τη συμπρωταγωνίστριά του, Παμέλα ‘Αντερσον.

«Πρώτα απ’ όλα, είμαι τρελά ερωτευμένος μαζί της. Είναι καταπληκτικό να δουλεύεις κοντά της…δεν έχει εγωισμό. Απλά έρχεται για να κάνει τη δουλειά. Είναι αστεία και τόσο εύκολη στη συνεργασία», ανέφερε χαρακτηριστικά ο αστέρας της ταινίας δράσης.

Η ταινία «The Naked Gun», αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στους ελληνικούς κινηματογράφους στις 31 Ιουλίου.

Δείτε επίσης την αφίσα της ταινίας που δημοσιεύτηκε στις 15/06