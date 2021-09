Ο Κάνιε Γουέστ έκανε τραγούδι το λόγο που τον χώρισε η Κιμ Καρντάσιαν

Από το Φεβρουάριο, όταν η Κιμ Καρντάσιαν υπέβαλε αίτηση διαζυγίου από τον Κάνιε Γουέστ, μέχρι σήμερα δεν θα λέγατε πως υπήρχε ξεκάθαρη εικόνα επί των λόγων που οδήγησαν τους celebrities στο χωρισμό. Η τηλεπερσόνα δεν είχε μπει σε λεπτομέρειες, ούτε στο επεισόδιο του «Κeeping up with the Kardashians» που προβλήθηκε τον Ιούνιο και στο οποίο χαρακτήριζε τον εαυτό της ως αποτυχημένη και άχρηστη.

ADVERTISING

Η σχέση τους φαινόταν να είναι εξαιρετική, παρά το χωρισμό, με τα παιδιά τους να είναι η προτεραιότητα τους. Ώσπου στις 29/8 ο Γουέστ κυκλοφόρησε το Donda, το δέκατο studio album της καριέρας του. Είχε το όνομα της μητέρας του. Ένα από τα tracks ήταν αφιερωμένο στην Καρντάσιαν. Επρόκειτο για το Hurricane και σε αυτό ομολόγησε πως ήταν άπιστος, έπινε πολύ και δεν ήταν ποτέ στο σπίτι με την οικογένεια του.

«Ήταν ο τρόπος που είχε να ομολογήσει όσα έκανε λάθος και να αναλάβει την ευθύνη για το διαζύγιο» δήλωσε άνθρωπος που ανήκει στον κύκλο του.

Οι στίχοι της ομολογίας είναι οι εξής: Here I go actin’ too rich / Here I go with a new chick / And I know what the truth is / Still playin’ after two kids / It’s a lot to digest when your life always movin.

Architectural Digest, but I needed home improvement / Sixty-million-dollar home, never went home to it / Genius gone clueless, it’s a whole lot to risk / Alcohol anonymous, who’s the busiest loser?

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις