Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ φοβάται για την τεχνητή νοημοσύνη – “Θα μας ξεσκίσει”

Ανήσυχος για τον τρόπο που “επεμβαίνει” στην ανθρωπότητα η τεχνητή νοημοσύνη και ιδιαίτερα, στον καλλιτεχνικό κόσμο, εμφανίζεται ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ.

Ο Σερ Πολ ΜακΚάρτνεϊ προειδοποίησε ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να “ξεσκίσει” τους καλλιτέχνες εάν προχωρήσει η προτεινόμενη αναθεώρηση της νομοθεσίας περί πνευματικών δικαιωμάτων.

Ο ΜακΚάρτνεϊ, ένας από τα δύο εναπομείναντα μέλη των Beatles, δήλωσε στο BBC ότι οι προτάσεις αυτές θα μπορούσαν να αφαιρέσουν το κίνητρο για δημιουργούς και καλλιτέχνες, οδηγώντας σε “απώλεια δημιουργικότητας”.

Η χρήση υλικού που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα για την εκπαίδευση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης αποτελεί αντικείμενο νέας διαβούλευσης της κυβέρνησης.

«Νέοι άνδρες και γυναίκες γράφουν ένα όμορφο τραγούδι, και δεν το κατέχουν, δεν έχουν καμία σχέση με αυτό. Και οποιοσδήποτε θέλει μπορεί απλώς να το εκμεταλλευτεί», δήλωσε ο ΜακΚάρτνεϊ.

«Η αλήθεια είναι ότι τα χρήματα πηγαίνουν κάπου… Κάποιος πληρώνεται, οπότε γιατί να μην είναι αυτός που έγραψε το ‘Yesterday’;»

Η έλλειψη σαφήνειας για το αν είναι σωστό και δίκαιο το υλικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα να χρησιμοποιείται για την εκπαίδευση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης έχει προκαλέσει συζητήσεις σε όλο τον κόσμο. Εταιρείες και άτομα από τις δημιουργικές βιομηχανίες έχουν καταθέσει νομικές αγωγές, υποστηρίζοντας ότι γίνεται μη εξουσιοδοτημένη χρήση του υλικού τους.

Αντίθετα, ορισμένοι εκδοτικοί οργανισμοί και μέσα ενημέρωσης έχουν συνάψει συμφωνίες αδειοδότησης με εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης για να τους επιτρέψουν να χρησιμοποιούν το υλικό τους.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο ΜακΚάρτνεϊ εκφράζει ανησυχίες για την απειλή που μπορεί να αποτελέσει η τεχνητή νοημοσύνη για τις τέχνες. Τον Δεκέμβριο, προειδοποίησε ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε «να πάρει τον έλεγχο» και υπέγραψε, μαζί με τους ηθοποιούς Τζούλιαν Μουρ, Στίβεν Φράι και Χιου Μπόναβιλ, μια αναφορά που δηλώνει ότι «η μη εξουσιοδοτημένη χρήση δημιουργικών έργων για την εκπαίδευση της τεχνητής νοημοσύνης αποτελεί μια μεγάλη, άδικη απειλή για τα μέσα βιοπορισμού των ανθρώπων που βρίσκονται πίσω από αυτά τα έργα και δεν πρέπει να επιτραπεί».

Η συγγραφέας Κέιτ Μος υποστηρίζει μια παράλληλη εκστρατεία για τροποποιήσεις στο νομοσχέδιο δεδομένων, ώστε να επιτρέπεται η επιβολή της ισχύουσας νομοθεσίας περί πνευματικών δικαιωμάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό θα σήμαινε ότι οι δημιουργοί θα μπορούσαν να διαπραγματευτούν δίκαιες πληρωμές όταν αδειοδοτούν το υλικό τους.

Η κυβέρνηση δήλωσε ότι η διαβούλευση, η οποία θα διαρκέσει έως τις 25 Φεβρουαρίου, θα εξετάσει βασικά σημεία της συζήτησης, όπως πώς μπορεί να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη μεταξύ των δημιουργικών και των τομέων τεχνητής νοημοσύνης, και πώς οι δημιουργοί μπορούν να αδειοδοτούν και να αμείβονται για τη χρήση του υλικού τους.

Ο ΜακΚάρτνεϊ έκανε έκκληση στην κυβέρνηση να επανεξετάσει τα σχέδια. «Εμείς είμαστε ο λαός, εσείς είστε η κυβέρνηση. Πρέπει να μας προστατεύσετε. Αυτή είναι η δουλειά σας», είπε.

«Αν περνάτε ένα νομοσχέδιο, βεβαιωθείτε ότι προστατεύετε τους δημιουργικούς στοχαστές, τους καλλιτέχνες. Αλλιώς δεν θα έχετε τέτοιους ανθρώπους», κατέληξε.

Τον Νοέμβριο του 2023, ο ΜακΚάρτνεϊ και ο Σερ Ρίνγκο Σταρ δημιούργησαν το τραγούδι Now And Then χρησιμοποιώντας τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης για να απομονώσουν τα φωνητικά του Τζον Λένον από μια κατ’ οίκον ηχογράφηση του 1977.