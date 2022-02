Ο Theodore στο νέο του single ονειρεύεται πως επιπλέει στο διάστημα

Συνδυάζοντας την κλασική σύνθεση με ηλεκτρονικά στοιχεία για να δημιουργήσει όμορφα, ατμοσφαιρικά και συχνά κινηματογραφικά κομμάτια, ο ήχος του Theodore είναι ένας συνδυασμός κλασικών συνθέσεων με πιάνο, με ηλεκτρονικά στοιχεία που κυμαίνονται από ambient και minimal, έως gritty synth-wave της δεκαετίας του '80.

Ο Theodore, κατά κόσμον Θοδωρής Πολυχρονόπουλος, είναι ακάματος καλλιτεχνικά, καθώς και δεν σταματά ποτέ να πειραματίζεται με νέους ήχους και εικόνες.

Το "Frame of Reference" είναι το δεύτερο single από το επερχόμενο album του "The Voyage", που θα κυκλοφορήσει το Μάρτιο του 2022 από την United We Fly. Στο ‘The Voyage’, έξι μουσικά κεφάλαια αφηγούνται ένα ταξίδι στο διάστημα το οποίο αποτελεί μια αλληγορία για την εξέλιξη του ανθρώπου. Το "Frame of Reference" είναι - όπως διαβάζουμε στο δελτίο Τύπου του τραγουδιού- η νοητή και κυριολεκτική συνέχεια από το Man and his Tools, το πρώτο single που κυκλοφόρησε τον Δεκέμβριο, μεταφέροντάς μας με τη χρήση synth pads στο αχανές σύμπαν και δημιουργώντας ένα true 80's ηχοτοπίο όπου τα analogue synths αποκαλύπτουν μουσικά references της αγαπημένης δεκαετίας.

“Έγραψα τον καινούριο μου δίσκο με σκοπό να συμβολίσω τη διέξοδο από οποιαδήποτε πνευματική φυλακή. Ένα ταξίδι προς τη γνώση και την εξέλιξη μας. Ο άνθρωπος είναι πολύ παραπάνω από ό,τι καθημερινά αντιλαμβανόμαστε” αναφέρει στο NEWS 24/7 ο Theodore και συνεχίζει “το Frame of Reference είναι το τρίτο κεφάλαιο της ιστορίας που αφηγείται μέσα από αυτό το άλμπουμ. Αλλά είναι και το πρώτο που διαδραματίζεται εκτός της γης. Ονειρευόμουν να επιπλέω στο διάστημα όπως ακριβώς στην σπουδαία σκηνή στην Οδύσσεια του Διαστήματος του Kubrick, ακούγοντας τον Γαλάζιο Δούναβη του Strauss. Ο ταξιδιώτης του έργου κοιτάει τη γη όσο απομακρύνεται από αυτή και συνειδητοποιεί ότι από αυτή την απόσταση την αγαπάει ακόμα πιο πολύ”.

Πώς συνδέεται όμως το τραγούδι αυτό με το Man and his Tools, το πρώτο single που κυκλοφόρησε τον Δεκέμβριο;

Στο Man and his Tools ο πρωταγωνιστής διαπιστώνει τη δυστοπία στην οποία ζει και την καταστροφή που η όψιμη ευημερία του δημιουργεί. Αποφασίζει να φύγει για να βρει πιο βιώσιμο τόπο. Στο Frame of Reference το ταξίδι έχει ξεκινήσει!

Μουσικά το νέο αυτό single μας μεταφέρει στο ηχοτοπίο των 80's. Γιατί σε αυτή τη δεκαετία;

Τα 80s είναι μια δεκαετία που η Sci- Fi κουλτούρα άνθισε με ταινίες όπως τα Star Wars, Blade Runner, Back to The Future και τόσες άλλες. Επόμενο είναι να ταιριάζει και ο ήχος των 80s σε τέτοια θεματολογία. Εγώ επέλεξα σε ολόκληρο το δίσκο να έχω αναφορές στον ήχο του Sci- Fi. Από Strauss μέχρι John Williams, Βαγγέλη Παπαθανασίου μέχρι Hans Zimmer, M83 και λίγο David Bowie.

Τι ακολουθεί προσεχώς; Σχέδια για live;

Σύντομα κυκλοφορεί και το επόμενο single του δίσκου με ένα video sequel σε αυτό του Man and His Tools. Οι συναυλίες ως έννοια έχουν ενδιαφέρον τον τελευταίο καιρό. Συνεχώς προγραμματίζω και συνεχώς αλλάζουν. Σίγουρα θα παρουσιαστεί ο δίσκος που θα κυκλοφορήσει το Μάρτιο, με ιδιαίτερο τρόπο και θα έρθει και η στιγμή που θα περιοδεύσω εντός και εκτός Ελλάδας.

Το Frame of Reference συνοδεύεται από ένα animated lyric video δια χειρός της Danai Nielsen. Όπως λέει η ίδια: “Το βίντεο αυτό είναι ένα ταξίδι εξερεύνησης του διαστήματος. Από τη Γη, στους πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος, σε μακρινούς γαλαξίες και αστρικές αναζητήσεις. Ακολουθεί το συναίσθημα και τις δυναμικές του “Frame of Reference” μετατρέποντας σε κινούμενη εικόνα το συναίσθημα που ο Theodore μεταφέρει μουσικά. Έχει έντονο το στοιχείο της νοσταλγίας αλλά και της εξερεύνησης. Απομακρυνόμαστε από τη Γη, την ασφαλή βάση και το σπίτι μας, χωρίς σαφή προορισμό. Αιωρούμαστε στο άπειρο πανέμορφο διάστημα”.

