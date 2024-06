Ο βραβευμένος παραγωγός των Beyoncé και Rihanna κατηγορείται για βιασμό

Πρώην προστατευόμενη του «καλύτερου συνθέτη» για το 2023 και κάτοχο 8 Grammys, The-Dream τον κατηγορεί για βιασμό, κακοποίηση και απειλή για revenge porn.

O The-Dream (κατά κόσμον Terius Youngdell Nash) είναι ο συνθέτης και παραγωγός πολύ γνωστών χιτ, όπως το Umbrella της Rihanna, το Single Ladies (Put a Ring on It) της Beyoncé και το All of the Lights του Kanye West. Έχει συνεργαστεί και με τους Megan Thee Stallion, Justin Bieber και Μariah Carey, μεταξύ πολλών άλλων.

Έχει 21 υποψηφιότητες για Grammy, ενώ έχει κερδίσει 8, συμπεριλαμβανομένου του ‘συνθέτη της χρονιάς’ για το 2023.

Σύμφωνα με μήνυση (60 σελίδων) που κατατέθηκε στο Λος Άντζελες, κατηγορείται για βιασμό και σεξουαλική επίθεση από την πρώην protégé του, Chanaaz Mangroe.

Η τελευταία υποστηρίζει πως ο The-Dream την ανάγκασε επανειλημμένα να κάνουν σεξ από το 2015 όταν γνωρίστηκαν. Σε μια περίπτωση την έπνιξε και σε άλλη κινηματογράφησε μια οικεία συνάντηση τους, χωρίς τη συγκατάθεση της. Ακολούθως, την απείλησε πως θα δείξει το στιγμιότυπο και σε άλλους ανθρώπους.

Σε όλα αυτά τα χρόνια, ο παραγωγός υποσχόταν στην γυναίκα πως θα κανόνιζε να ‘ανοίγει’ τις εμφανίσεις της Beyoncé σε περιοδεία της και στα Grammys.

Η Mangroe ζητά αποζημίωση για ‘χαμένους μισθούς’ και ‘ψυχικό πόνο, αγωνία και σοβαρή συναισθηματική δυσφορία].

Ο παραγωγός αρνείται τους ισχυρισμούς, με την Mangroe να αναφέρει σε δήλωση που δημοσιεύτηκε στο BBC ότι «η επιλογή μου να μιλήσω ήταν από τις πιο δύσκολες αποφάσεις που έχω πάρει στη ζωή μου. Τελικά, ο Τhe-Dream έκανε αδύνατο να ζήσω τη ζωή που είχα ονειρευτεί για τον εαυτό μου και να διεκδικήσω τους στόχους μου, ως τραγουδίστρια και συνθέτρια.

Η σιωπή μου έγινε οδυνηρή και διαπίστωσα ότι για να θεραπευτώ πρέπει να πω την ιστορία μου. Ελπίζω με αυτόν τον τρόπο να βοηθήσω άλλους ανθρώπους και να αποτρέψω μελλοντικές φρικτές κακοποιήσεις».

Mε δήλωση του στους New York Times ο The-Dream χαρακτηρίζει ως αναληθείς και δυσφημιστικούς τους ισχυρισμούς.

«Αντιτίθεμαι κάθε μορφής παρενόχλησης και πάντα προσπαθούσα να βοηθήσω τους ανθρώπους να πραγματοποιήσουν τους επαγγελματικούς τους στόχους. Ως κάποιος που έχει δεσμευτεί να έχει θετικό αντίκτυπο στους συναδέλφους μου καλλιτέχνες και στον κόσμο γενικότερα, είμαι βαθιά προσβεβλημένος και λυπημένος από αυτές τις κατηγορίες».