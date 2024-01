Οι Green Day έπαιξαν στο μετρό της Νέας Υόρκης και ο κόσμος δεν πίστευε στα μάτια του

Οι Green Day έπαιξαν ένα σετ-έκπληξη σε σταθμό του μετρό στη Νέα Υόρκη. Μαζί τους και ο Jimmy Fallon που έπαιζε ντέφι.

Πάρτι – κυριολεκτικά – έκαναν οι περαστικοί σε πλατφόρμα μετρό της Νέας Υόρκης όταν έπεσαν ξαφνικά επάνω στους Green Day! Η μπάντα που κυκλοφόρησε το νέο άλμπουμ “Saviors“, έκανε μία εμφάνιση έκπληξη στη στάση μετρό του Rockefeller Center και ξαφνικά η πλατφόρμα γέμισε κινητά, ιαχές και χειροκροτήματα.

Οι Green Day ετοιμάζουν πολλές… αταξίες στο πλαίσιο της προώθησης του νέου τους άλμπουμ. Πριν από λίγες ημέρες εμφανίστηκαν σε μια πολύ μικρή παμπ στο Λονδίνο για ένα σετ της τελευταίας στιγμής.

Η εμφάνισή τους στο μετρό το βράδυ της 16ης Ιανουαρίου έγινε για ένα επεισόδιο του The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, και μάλιστα ο οικοδεσπότης Jimmy μπήκε επίσης στο συγκρότημα για να παίξει μαζί τους με το ντέφι του.

Σύμφωνα με το setlist.fm η βραδιά ξεκίνησε με την μπάντα και τον Τζίμι μεταμφιεσμένους να παίζουν μια διασκευή των Bad Company (Feel Like Makin’ Love). Στη συνέχεια, με την αποκάλυψη της ταυτότητάς τους, έπαιξαν τα “Basket Case”, “Look Ma, No Brains!”, μια διασκευή στο “Rock And Roll All Nite” των KISS, καθως και τα “Dilemma” και “American Idiot”.

Το “Saviors” είναι το 14ο άλμπουμ του συγκροτήματος και το το πρώτο LP μετά το “Father of All Motherfuckers” του 2020 και περιλαμβάνει τα singles “Dilemma”, “The American Dream Is Killing Me” και “Look Ma, No Brains”.

Οι Green Day θα γιορτάσουν την 30ή επέτειο του “Dookie” και την 20ή επέτειο του “American Idiot” παίζοντας και τα δύο άλμπουμ-ορόσημα στο σύνολό τους στην καλοκαιρινή τους περιοδεία μαζί με τους Smashing Pumpkins, τους Rancid και τους Linda Lindas.

” Τι γ@μ@τη στιγμή θα είναι! “, λέει ο μπασίστας των Green Day, Mike Dirnt, στο Rolling Stone. “Δεν έχουμε ξανακάνει ποτέ κάτι τέτοιο στο παρελθόν. Και υπάρχει μια πολύ καλή πιθανότητα να μην το ξανακάνουμε ποτέ“.

Ο Dirnt εκτιμά ότι θα χρειαστούν περίπου 90 λεπτά για να παίξουν και τα δύο άλμπουμ. “Στη συνέχεια θα έχουμε περίπου 35 με 45 λεπτά για να ασχοληθούμε με άλλα πράγματα“, λέει. Οι Green Day έπαιξαν το Dookie κατευθείαν στο Reading Festival της Αγγλίας το 2013 και ξανά τον περασμένο Οκτώβριο στο Full Fremont Country Club στο Λας Βέγκας. Τους πήρε λίγο περισσότερο από 40 λεπτά και τις δύο φορές.

Το σετ της περιοδείας όπως διαβάζουμε στο Rolling Stone θα περιέχει τραγούδια από το νέο τους LP, Saviors, αλλά η μπάντα δεν φεύγει ποτέ από μια συναυλία χωρίς να παίξει τα κλασικά της τραγούδια. “Όταν παίζεις ζωντανά ένα τραγούδι όπως το ‘She’, το ‘Basket Case’ ή το ‘Welcome to Paradise’, είναι μια εντελώς διαφορετική ενέργεια“, λέει ο Dirnt. “Ολοκληρώνει ένα κύκλωμα. Υπάρχει αυτή η ενέργεια που συμβαίνει με το κοινό και εσένα. Μας αρέσει να παίζουμε τα παλιά. Είναι τόσο συναρπαστικό για εμάς όσο και το να παίζουμε νέα τραγούδια ζωντανά“.