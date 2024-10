Oι One Direction ξανά στην κορυφή των charts μετά τον θάνατο του Liam Payne

Μερικά από τα πιο επιτυχημένα τραγούδια των One Direction σκαρφάλωσαν και πάλι στις πρώτες θέσεις των βρετανικών charts.

Τα τραγούδια των One Direction επανέρχονται στην κορυφή των charts στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά τον θάνατο του Liam Payne σε ηλικία 31 ετών.

Το «Night Changes», το πρώην νούμερο 2 «Story Of My Life» και το κορυφαίο στο chart «What Makes You Beautiful» ακούγονται από μεγάλο αριθμό θαυμαστών, σύμφωνα με την Official Charts Company.

Το ντεμπούτο single του συγκροτήματος με μέλη τους Niall Horan, Harry Styles, Louis Tomlinson, Zayn Malik και Liam Payne, που έγινε γνωστό στο X Factor το 2010, ήταν το «What Makes You Beautiful» που τραγουδήθηκε σε εκδηλώσεις στη μνήμη του τραγουδιστή το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Στα βρετανικά charts συμπεριλαμβάνονται εκ νέου τα σόλο τραγούδια του Liam Payne όπως τα Teardrops, For You με την τραγουδίστρια Rita Ora και Strip That Down με τον ράπερ Quavo. Όλα βρίσκονται στο top 100.

Το Night Changes είναι στην 16η θέση, το Story Of My Life στην 21η και What Makes You Beautiful στην 47η.