Οι Pink Floyd στο TikTok και o Nick Mason στη χώρα μας για 2 συναυλίες

Μερικά συγκροτήματα είναι διαχρονικά και αφήνουν το στίγμα τους αναλλοίωτο από γενιά σε γενιά. Οι Pink Floyd είναι αναμφισβήτητα ένα από αυτά. Με μια καριέρα που μετρά πάνω από 5 δεκαετιές, απέκτησαν τον δικό τους χαρακτηριστικό ήχο και σφυρηλάτησαν απόψεις και αντιλήψεις μέσα από αυτόν.

Οι Pink Floyd “παραδίνονται” στις εξελίξεις των social media, ακολουθούν το… κύμα και μπαίνουν στο TikTok. Το θρυλικό συγκρότημα που πρόσφατα κυκλοφόρησε τραγούδι για τη στήριξη του αγώνα της Ουκρανίας έκανε την πρώτη του ανάρτηση, γράφοντας: “Έφτασαν οι Pink Floyd”... Ποιος είπε ότι για να μπεις στο TikTok δεν θα πρέπει να έχεις προλάβει τα γουόκμαν;

Οι Pink Floyd άνοιξαν προφίλ στο TikTok, τη στιγμή που ο δίσκος “The Dark Side of the Moon” γίνεται 50 ετών. Η πρώτη τους ανάρτηση είναι μια περιστρεφόμενη πυραμίδα με τη λέξη “Αναπνέω” (Breathe) και τη φράση “Μη φοβάσαι να νοιάζεσαι” (“Don’t be afraid to care”) και φυσικά το τραγούδι “Breath” (In the air) του 1973 από το άλμπουμ “The Dark Side of the Moon”. Επόμενη ανάρτηση το "Learning to Fly" (Remix 2019) για να ακολουθήσει η τρίτη … η καλύτερη με τα: “Wish you were here”, “Time” και “Another Brick in the Wall".

Τον περασμένο Απρίλιο ο David Gilmour και ο Nick Mason μαζί με τον Ουκρανό τραγουδιστή Andriy Khlyvnyuk κυκλοφόρησαν το κομμάτι “Hey Hey Rise Up,” αφιερωμένο στον αγώνα του ουκρανικού λαού που δοκιμάζεται. Τα έσοδα θα διατεθούν για την ανθρωπιστική βοήθεια στην Ουκρανία. Ο Gilmour είχε δηλώσει στο περιοδικό Rolling Stone ότι ήθελαν να εκμεταλλευτούν τη δύναμη του ονόματος των Pink Floyd - και το μέγεθος της “πλατφόρμας” τους - για να ενημερώσουν τον κόσμο για την απαράδεκτη εισβολή της Ρωσίας.

Ο Nick Mason για 2 συναυλίες στη χώρα μας

Η επικείμενη επίσκεψη του Nick Mason στην χώρα μας για δύο μοναδικές συναυλίες σε Θεσσαλονίκη, στις 3 Ιουνίου στη Μονή Λαζαριστών, και στην Αθήνα, στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, μας δίνουν την ευκαιρία να αναφέρουμε 10 πράγματα που ίσως να μην ήξερες για εκείνον λίγο πριν ανέβει στη σκηνή.

Δέκα πράγματα που δεν ήξερες για τον Nick Mason:

Γεννήθηκε στις 27 Ιανουαρίου του 1944 στο Birmingham. Είναι το μοναδικό μέλος του συγκροήματος που έχει συνεισφορά σε όλα τα άλμπουμ των Pink Floyd. Είναι το μοναδικό μέλος που βρίσκεται σταθερά στην σύνθεση των Pink Floyd από το 1967 μέχρι σήμερα. Θεωρείται ως ένας από τους πιο επιδραστικούς ντράμερ στην ιστορία της ροκ μουσικής. Το 2018, ίδρυσε παράλληλα τους Nick Mason’s Saucerful of Secrets, παίζοντας τραγούδια από τα πρώτα άλμπουμ των Pink Floyd. Έχει λάβει δεκάδες βραβεύσεις για την συμβολή του στη μουσική τόσο εντός όσο και εκτός Αγγλίας. O Nick Mason πέρα από την αγάπη του για τη μουσική, λατρεύει τον μηχανοκίνητο αθλητισμό, ένω έχει στην κατοχή του δεκάδες αυτοκίνητα. Έχει συμμετάσχει 5 φορές στο διάσημο μηχανοκίνητο πρώταθλημα "24 Hours of Le Mans". Είναι επίσης μεγάλος θαυμαστής της Arsenal. Είναι πιστοποιημένος πιλότος και έχει στην κατοχή του ιδιωτικό ελικόπτερο.

Info: Τα εισιτήρια ξεκινούν από 45€. Η προπώληση hard-copy εισιτηρίων για τη συναυλία στη Μονή Λαζαριστών διεξάγεται από τον πολυχώρο WE. (Λεωφ. 3ης Σεπτεμβρίου 20, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310284700). Η ηλεκτρονική προπώληση για τη συναυλία στη Μονή Λαζαριστών διεξάγεται μέσω του www.ticketmaster.gr. H προπώληση της συναυλίας στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων διεξάγεται μέσω του www.viva.gr.

