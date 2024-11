Οι Sexy Christians επιστρέφουν πιο σέξι από ποτέ

The Sexy Christians. Νέο single & video από το καινούριο τους άλμπουμ που κυκλοφορεί στις 13 Νοεμβρίου.

Η μπάντα The Sexy Christians μόλις κυκλοφόρησε το τρίτο single τους με τίτλο “Fat Jirad“, λίγες μέρες πριν την επίσημη κυκλοφορία του νέου τους άλμπουμ “Original Sins”, που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 13 Νοεμβρίου 2024.

Πρόκειται για την τρίτη (micro)δόση από τη νέα δουλειά τους, μετά τα ήδη κυκλοφορημένα singles “We Don’t Like It” και “Feel Alright“.

Δείτε το νέο βίντεο εδώ:

Το video για το νέο single “Fat Jirad” συνοδεύεται από το ιδιαίτερο artwork του Στάυρου Δάλκου (aka axalotriohasi), που μας μεταφέρει σε έναν κόσμο παράλληλο όσο και κοντινό. Μπορείτε να παρακολουθήσετε τη δουλειά του στο Instagram: [@axalotriohasi].

Το άλμπουμ “Original Sins” κυκλοφορεί στις διαδικτυακές πλατφόρμες στις 13 Νοεμβρίου 2024, και ακολουθεί η κυκλοφορία του σε βινύλιο. Το νέο άλμπουμ περιλαμβάνει 12 tracks που αναδεικνύουν τη μοναδική ικανότητα της μπάντας να συνδυάζει διάφορα μουσικά είδη και να πειραματίζεται με τους στίχους, δημιουργώντας έναν ήχο γεμάτο ένταση και ρυθμικό σουρεαλισμό.

Konstantinos Zilos

The Sexy Christians σας προσκαλούν να ανακαλύψετε τη νέα τους μουσική και να ακολουθήσετε την πορεία τους προς την ολοκλήρωση ενός ακόμα δυναμικού μουσικού έργου.

The Sexy Christians – Original Sins tracklist:

01 Microdose

02 Procrastination

03 Congomat

04 Feel Alright

05 Wonders

06 Stand and Put It

07 Buddha and the Lion

08 Fat Jirad

09 We don’t like it

10 Morning Love

11 Pictures

12 Velvetia

Η ηχογράφηση και η μίξη έγινε στα Zero Gravity Studios απο τον Δημήτρης Δημητριάδη, ενώ το mastering έχει πραγματοποιηθεί από τον Ανέστη Ψαραδάκο στο Athens Mastering Studios.

Το artwork του δίσκου σχεδιάστηκε από τον SYMBOLIC DESIGN.

