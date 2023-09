Οι U2 “εξαϋλώνονται” στο Λας Βέγκας – Κυκλοφόρησαν νέο τραγούδι και βιντεοκλίπ

Οι U2 κυκλοφόρησαν το ολοκαίνουργιο κομμάτι με τίτλο “Atomic City”, σε παραγωγή Jacknife Lee & Steve Lillywhite.

Σε μία pop-up συναυλία-έκπληξη οι U2 παρουσίασαν πριν από μερικές ημέρες το νέο τους τραγούδι, με τίτλο “Atomic City”, παίζοντας live στην περίφημη Fremont Street του Las Vegas.

Σήμερα ξεκινούν οι πολυαναμενόμενες εμφανίσεις τους (με τίτλο: “U2 UV: Achtung Baby”) στη σφαιρική αρένα μουσικής και ψυχαγωγίας, MSG Sphere και μαζί με την πρεμιέρα τους κυκλοφόρησαν το βιντεοκλίπ του ολοκαίνουργιου “Atomic City”.

Το τραγούδι – που θα μπορούσε άνετα να λέγεται “I’m free” – πήρε το όνομά του από το ψευδώνυμο που είχαν δώσει στο Las Vegas κατά τη δεκαετία του ’50. Τότε, η περιοχή της Nevada αποτελούσε χώρο δοκιμής ατομικών βομβών και ο τουρισμός είχε γνωρίσει άνθιση όχι μόνο λόγω του τζόγου, αλλά και λόγω της δυνατότητας που δινόταν στους επισκέπτες να παρακολουθήσουν (!) τα τεστ στις παρυφές της πόλης.

“I’m free… I came here for the fight

I’m front row in Las Vegas

And there’s a big one on tonight”

Στις προωθητικές αφίσες οι U2 μοιάζουν να έχουν εξαϋλωθεί στα κόκκινα νέφη του Las Vegas!

Ο Bono περιέγραψε το τραγούδι ως ”ένα rock n’ roll 45αρι single με στοιχεία post-punk από τα 70s, τη Blondie και τους The Clash“. Στο πλαίσιο του σόου-έκπληξη, ο Bono μίλησε και για την παλαιότερη θρυλική εμφάνιση των U2 στη Fremont Street, όπου τον Απρίλιο του 1987 γύρισαν το βίντεο του “I Still Haven’t Found What I’m Looking For”.

Οι U2 στο "Atomic City"

Στα γυρίσματα που έκαναν φέτος οι U2 φιγουράρει και ο ντράμερ τους, Larry Mullen Jr. Δυστυχώς, όμως, δεν θα συνοδεύσει τη μπάντα στο residency που έχει στο Las Vegas.