Όσκαρ 2025: Αφιέρωμα από μια “βασίλισσα” στον θρυλικό Κουίνσι Τζόουνς

H φετινή τελετή των Όσκαρ θα περιλαμβάνει μια ειδική μουσική στιγμή αφιερωμένη στον θρύλο της μουσικής, Κουίνσι Τζόουνς ο οποίος τιμήθηκε νωρίτερα φέτος με το Βραβείο Governors.

Ένα από τα μεγαλύτερα, για να μην πούμε το μεγαλύτερο, όνομα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή, θα τιμηθεί στα φετινά Βραβεία.

Στην 97η τελετή απονομής των Όσκαρ θα πραγματοποιηθεί ένα αφιέρωμα στον Κουίνσι Τζόουνς (Quincy Jones), έναν καλλιτέχνη που άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του στην παγκόσμια μουσική σκηνή.

Η ανακοίνωση έγινε από τον εκτελεστικό παραγωγό Ρατζ Καπούρ (Raj Kapoor) ο οποίος, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, αποκάλυψε ότι η φετινή τελετή θα περιλαμβάνει μια ειδική μουσική στιγμή αφιερωμένη στον θρύλο της μουσικής ο οποίος τιμήθηκε νωρίτερα φέτος με το Βραβείο Governors.

Όσκαρ 2025: Αφιέρωμα στον θρυλικό Κουίνσι

Quincy Jones AP Photo/Chris Pizzello

Ο Kαπούρ τόνισε ότι «η Κουίν Λατίφα (Queen Latifah) θα συμμετάσχει σε αυτή τη μοναδική παράσταση».

«Σχεδιάσαμε και επιμεληθήκαμε αυτό το όμορφο αφιέρωμα που ελπίζουμε ότι θα ανεβάσει το κόσμο, τιμώντας το πνεύμα του Κουίνσι σε όλο το μεγαλείο του» ανέφερε. «Θα είναι μια όμορφη στιγμή και πιστεύουμε εξαιρετικά τιμητική που θα κάνει όλους να νιώσουν υπέροχα» πρόσθεσε ο Καπούρ.

Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι ο Κουίνσι Τζόουνς θα λάβει ένα ειδικό αφιέρωμα στην τελετή. Ο παραγωγός και μουσικός, που πέθανε τον Νοέμβριο σε ηλικία 91 ετών, έγραψε αρκετές φορές ιστορία στα Όσκαρ. Ήταν ο πρώτος μαύρος μουσικός που προσλήφθηκε ως μουσικός διευθυντής στην ετήσια τηλεοπτική εκπομπή των Όσκαρ. Το 1967, έγινε ο πρώτος μαύρος συνθέτης που έλαβε υποψηφιότητα για Όσκαρ καλύτερου πρωτότυπου τραγουδιού. Είναι, μέχρι σήμερα, ο μόνος μαύρος συνθέτης με τρεις υποψηφιότητες σε κατηγορίες μουσικής, για τη δουλειά του στα έργα In Cold Blood (1967), The Wiz (1978) και The Color Purple (1985).

O θρύλος της μουσικής Quincy Jones AP

Ο Will Smith, ο οποίος πρωταγωνίστησε στην ταινία “The Fresh Prince of Bel-Air”, στην οποία ο Jones ήταν παραγωγός, θα ήταν φυσικό να συμμετάσχει στο αφιέρωμα για τον Jones, αλλά το 2023 του απαγορεύτηκε η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις για τα βραβεία Όσκαρ για 10 χρόνια μετά την κακή του συμπεριφορά στην τηλεοπτική εκπομπή εκείνης της χρονιάς. Ο Smith συμμετείχε στο αφιέρωμα στον Jones στα βραβεία Grammy στις 2 Φεβρουαρίου (στο οποίο ο Kapoor ήταν επίσης εκτελεστικός παραγωγός). Μοιράστηκε αναμνήσεις από τη συνεργασία του με τον Τζόουνς στην τηλεοπτική εκπομπή.

Ποιους θα δούμε στη σκηνή, την υπόλοιπη βραδιά

Στη σκηνή του Dolby Theatre θα ανέβουν η Doja Cat, η Cynthia Erivo, η Ariana Grande, η Lisa των Blackpink, η Queen Latifah και η Raye, προσφέροντας στο κοινό των Όσκαρ «εντυπωσιακές παραστάσεις που θα γιορτάσουν την κινηματογραφική κοινότητα και μερικούς από τους θρύλους της».

Σύμφωνα με το Variety, η Αριάνα Γκράντε (Ariana Grande) και η Σίνθια Ερίβο (Cynthia Erivo) θα ανοίξουν την τελετή των Όσκαρ με τραγούδια από το «Wicked».

Η τελετή απονομής των 97ων βραβείων Όσκαρ θα μεταδοθεί ζωντανά το βράδυ της Κυριακής 2 Μαρτίου – με οικοδεσπότη τον κωμικό Conan O’Brien – από το αμερικανικό δίκτυο ABC και μέσω streaming από την πλατφόρμα Hulu.