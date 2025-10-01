Όταν ο Ozzy Osbourne έδωσε ένα “περίεργο” κέικ στον εφημέριο – Το τρέιλερ του ντοκιμαντέρ

Κυκλοφόρησε το trailer για το ντοκιμαντέρ του BBC, “Sharon & Ozzy Osbourne: Coming Home” – Μια προσωπική ματιά στο πώς η Sharon και ο Ozzy Osbourne σχεδίαζαν να γυρίσουν σπίτι!

Το ντοκιμαντέρ ακολουθεί το ζευγάρι Sharon και Ozzy Osbourne καθώς σχεδιάζουν τη μετακόμισή τους πίσω στο Ηνωμένο Βασίλειο, μετά από 25 χρόνια διαμονής στο Λος Άντζελες. Θα είναι διαθέσιμο στο iPlayer του BBC από τις 2 Οκτωβρίου.

«Ένα αφιέρωμα στην αγάπη, την κληρονομιά και την οικογένεια, αυτή η προσωπική ταινία ακολουθεί τη ζωή της Sharon και του Ozzy Osbourne καθώς σχεδιάζουν το όνειρό τους να επιστρέψουν στο Ηνωμένο Βασίλειο», ανέφερε το BBC.

Η προβολή της ταινίας είχε αρχικά προγραμματιστεί για τον Αύγουστο, ωστόσο αποσύρθηκε από το πρόγραμμα του BBC κατόπιν αιτήματος της οικογένειας του τραγουδιστή των Black Sabbath.

«Η σκέψη μας είναι με την οικογένεια Osbourne σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Σεβόμαστε την επιθυμία της οικογένειας να περιμένει λίγο πριν από την προβολή αυτής της πολύ ιδιαίτερης ταινίας», δήλωσε εκπρόσωπος του BBC.

Το trailer ξεκινά με το ζευγάρι να ταξιδεύει στο πίσω κάθισμα ενός αυτοκινήτου. «Ανυπομονώ τόσο πολύ για ένα αγγλικό καλοκαίρι», ακούγεται να λέει ο Osbourne σε συνέντευξη. Όταν φτάνουν στη βίλα τους στο Buckinghamshire, η Sharon εξηγεί ότι το ζευγάρι «πάντα θεωρούσε αυτό το μέρος σπίτι τους». «Φαίνεται υπέροχο, Sharon», απαντά ο Osbourne.

Η Sharon λέει: «Είμαστε αρκετά φυσιολογικοί. Είμαστε αρκετά βαρετοί, στην πραγματικότητα» με τον Ozzy να παρεμβαίνει με το χαρακτηριστικό τρόπο του – σαν ένα παιδί που κάνει σκανδαλιά – και να αφηγείται την ιστορία για το πώς έφτιαξε «λίγο κέικ με μαριχουάνα», προσθέτοντας: «πήγα στην παμπ, και ο εφημέριος ήρθε και έφαγε λίγο από το κέικ».

Ozzy Osbourne για πάντα AP Photo/Alberto Pezzali

Η Sharon ρωτά τον Ozzy αν θέλει «μια ήσυχη ζωή» στα γηρατειά του, και εκείνος απαντά: «Όχι… Ναι, αλλά όχι». Η κόρη τους, Kelly Osbourne, προσθέτει: «Δεν νομίζω ότι είναι δυνατόν κανείς από τους δύο να συνταξιοδοτηθεί ποτέ».

Το ντοκιμαντέρ διάρκειας μίας ώρας, σε σκηνοθεσία Paula Wittig, γυρίστηκε σε διάστημα τριών ετών. Αρχικά είχε ανακοινωθεί το 2022 ως σειρά με τίτλο “Home To Roost”, ωστόσο το πρότζεκτ εξελίχθηκε, καθώς η υγεία του Osbourne συνέχισε να επιδεινώνεται.

Ο θρύλος της metal πέρασε τα τελευταία χρόνια της ζωής του αντιμετωπίζοντας τη νόσο του Πάρκινσον, καθώς και τραυματισμούς που υπέστη από μια πτώση το 2019. Ο Ozzy απεβίωσε στις 22 Ιουλίου σε ηλικία 76 ετών. Η επίσημη αιτία θανάτου του ήταν καρδιακή προσβολή.

Ozzy Osbourne και Sharon Osbourne AP Photo/Matt Sayles

Το ντοκιμαντέρ προσφέρει “μοναδική και προσωπική πρόσβαση” σε όλη την οικογένεια Osbourne και περιλαμβάνει επίσης πλάνα με τον Ozzy να προπονείται για την τελευταία αποχαιρετιστήρια συναυλία των Black Sabbath, που πραγματοποιήθηκε στις αρχές Ιουλίου, μόλις λίγες εβδομάδες πριν από τον θάνατό του.

Ένα επιπλέον ντοκιμαντέρ, με τίτλο “Ozzy: No Escape From Now“, αναμένεται να κυκλοφορήσει στο Paramount+ στις 7 Οκτωβρίου. Η ταινία παρουσιάζει τους τελευταίους μήνες της ζωής του καλλιτέχνη, μέσα από συνεντεύξεις με τον ίδιο τον Ozzy Osbourne, αλλά και με φίλους και μέλη της οικογένειάς του.