Πόσα κληρονόμησαν τα έξι παιδιά του Όζι Όζμπορν

Ο Όζι Όζμπορν άφησε πίσω του περιουσία, ύψους 220.000.000 δολ. Πώς τη μοίρασε στα 6 παιδιά του.

Ο Όζι Όζμπορν αποχαιρέτησε τα εγκόσμια στις 22 Ιουλίου, με την αιτία θανάτου του να είναι η καρδιακή προσβολή. Ήταν 76 ετών.

Ο θρύλος της heavy metal άφησε πίσω του περιουσία, ύψους 220.000.000 δολ. Περιλαμβάνει δικαιώματα μουσικής, ακίνητα στην Καλιφόρνια και την Αγγλία και διάφορες επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το μεγαλύτερο μέρος θα περάσει στη Σάρον, η οποία θα έχει και την επικαρπία. Ειρήσθω εν παρόδω, η Σάρον ήταν και ο άνθρωπος που διαχειριζόταν τα οικονομικά του δημιουργού των Black Sabbath.

Όταν εγκαταλείψει εκείνη το μάταιο τούτο κόσμο, τα τρία παιδιά που απέκτησε με τον Όζι (Έιμι, Κέλι, Τζακ) θα μοιραστούν ισόποσα το κληροδότημα. Η Κέλι έχει αξία 16.000.000 δολ και ο Τζακ 15.000.000 δολ.

Η διαθήκη περιγράφει επίσης, συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία για ορισμένα από τα παιδιά, όπως ότι η Κέλι θα πάρει το σπίτι στο Χάνκοκ Παρκ στο Λος Άντζελες και ο Τζακ ένα συγκρότημα κατοικιών στην Καλιφόρνια και ένα μερίδιο στα εκδοτικά δικαιώματα της μουσικής του πατέρα του.

Το μερίδιο της 41χρονης Έιμι θα το διαχειρίζεται ένα fund, με τριμηνιαίες πληρωμές μέχρι να γίνει 50 ετών, οπότε και θα αποδεσμευτεί το κεφάλαιο.

Ένα ποσοστό της περιουσίας του “Πρίγκιπα του Σκότους” θα μοιραστούν και τα παιδιά που απέκτησε με τη Θέλμα Ράιλι -την πρώτη του σύζυγο: οι Τζέσικα και Λιούις ήλθαν δια της βιολογικής οδού, με τον Όζμπορν να υιοθετεί τον Έλιοτ, γιο της Ράιλι από τον προηγούμενο γάμο της.

Mια πηγή δήλωσε στο Radar Online ότι «ο Όζι ήταν ανένδοτος στην άποψη ότι κανένα παιδί δεν θα αφαιρούνταν από τη διαθήκη του, ανεξάρτητα από το δημόσιο προφίλ του».