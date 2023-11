Πάταγο έκανε ο χορηγός της νέας περιοδείας των Rolling Stones – “Μας δουλεύει ο Τζάγκερ;”

Ένα μικρό λογότυπο στην ανακοίνωση της νέας περιοδείας των Rolling Stones στη Β. Αμερική δημιούργησε πλημμυρίδα σχολίων.

Αστειεύονται; Οι φανς των Rolling Stones κάνουν πάρτι με την ανακοίνωση της νέας περιοδείας του πιο ιστορικού συγκροτήματος της ροκ, που ακόμα ανεβαίνει στη σκηνή και “τα σπάει”. Μία μικρή λεπτομέρεια στην ανακοίνωση της νέας περιοδείας των Stones στη Β. Αμερική δημιούργησε πλημμυρίδα σχολίων.

Συγκεκριμένα οι οπαδοί αντέδρασαν χιουμοριστικά στο γεγονός ότι τις 16 ζωντανές εμφανίσεις του συγκροτήματος στηρίζει η Αμερικανική Ένωση Συνταξιούχων (American Association of Retired Persons).

Η είδηση ότι οι βετεράνοι της ροκ – που πλέον αποτελούνται από τους Mick Jagger, Keith Richards και Ronnie Wood – θα βγουν ξανά στο δρόμο, ανακοινώθηκε στις 21 Νοεμβρίου στο διαδίκτυο.

Οι ημερομηνίες των συναυλιών, που ξεκινούν την άνοιξη του 2024 περιλαμβάνουν εμφανίσεις στην Αριζόνα, τη Νεβάδα, την Ουάσινγκτον, τη Φλόριντα, τη Τζόρτζια, το Ιλινόις κ.ά., με την τελευταία συναυλία να πραγματοποιείται στη Σάντα Κλάρα της Καλιφόρνια στις 17 Ιουλίου.

Μετά την ανακοίνωση, υπήρχε και ένα άλλο σημείο της ανάρτησης που εξέπληξε τους θαυμαστές – η επιβεβαίωση δια λογότυπου ότι η περιοδεία θα υποστηριζόταν από την Αμερικανική Ένωση Συνταξιούχων (AARP).

Αρχικά, ορισμένοι οπαδοί θεώρησαν ότι η συνεργασία αυτή ήταν μέρος ενός αστείου της μπάντας, ιδιαίτερα με τον Jagger να είναι 80 ετών, τον Richards 79 ετών (κλείνει τα 80 τον Δεκέμβριο) και τον Wood 76 ετών. Πολλοί έκαναν αναρτήσεις τύπου “Μας δουλεύει Τζάγκερ”, “Αποκλείεται”, “Οι πόρτες θα ανοίξουν 3-7 και θα σερβίρουν αναψυκτικά”. Ωστόσο, μετά από μια νέα δήλωση στην επίσημη ιστοσελίδα του οργανισμού, φαίνεται ότι όχι μόνο η είδηση είναι αληθινή, αλλά ότι τα μέλη του AARP θα έχουν προνομιακή πρόσβαση στα εισιτήρια.

Οι χρήστες του twitter/X αστειεύτηκαν με τους χορηγούς, αναφέροντας όρους όπως “geriatric boomers”, “τα παππούδια της ροκ”και άλλα… τρυφερά σχόλια για την τρίτη ηλικία. Πάντως η Αμερικανική Ένωση Συνταξιούχων είναι μια πολύ ενεργή ομάδα συμφερόντων, που μετράει 65 χρόνια λειτουργίας στην Αμερική. Δίνει μάλιστα και βραβεία αναγνωρίζοντας τα επιτεύγματα όσων -ηλικίας 50 ετών και άνω- εργάζονται στη βιομηχανία του θεάματος, και σε ταινίες που απευθύνονται σε αυτό το τεράστιο κοινό. Βραβεία “συνταξιούχων” (΄ανθρώπων που έχουν αποσυρθεί από την εργασία τους λόγω ηλικίας΄ / όχι απαραίτητα παίρνοντας σύνταξη) έχουν πάρει μεταξύ άλλων ο Denzel Washington,η Annette Bening, ο Jeff Bridges, η Viola Davis, ο Morgan Freeman και ο Michael Douglas.

Η είδηση της περιοδείας Rolling Stones στις ΗΠΑ έρχεται μόλις λίγες ημέρες αφότου οι βετεράνοι της ροκ άρχισαν να προετοιμάζουν το… έδαφος, παρουσιάζοντας το λογότυπό τους σε διάφορα “ξαφνικά” σημεία σε όλο τον κόσμο. Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, οι οπαδοί των Stones άρχισαν να παρατηρούν το διάσημο λογότυπο με τη γλώσσα και τα χείλη να εμφανίζεται δημόσια.

Η περιοδεία φυσικά γίνεται στο πλαίσιο της προώθησης του άλμπουμ “Hackney Diamonds” που κυκλοφόρησε πρόσφατα και είναι το πρώτο ολοκληρωμένο LP του συγκροτήματος από το 2005.

Μιλώντας με το NME την εποχή της κυκλοφορίας του άλμπουμ, ο Ronnie Wood είχε αφήσει να εννοηθεί ότι θα υπάρξει περιοδεία όταν αποκάλυψε ότι είναι “must” οι Rolling Stones να επιστρέψουν στο Glastonbury. “Υπάρχουν ορισμένα τραγούδια, το ‘Paint It, Black’ και το ‘(I Can’t Get No) Satisfaction’, που πρέπει να παιχτούν”.

Μήπως να τα ακούσουμε και στην Ευρώπη το φθινόπωρο του 2024;