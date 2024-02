Pearl Jam: Άκουσε το νέο τους τραγούδι με τίτλο “Dark Matter” – Έρχεται και δίσκος

Οι Pearl Jam επιστρέφουν με τον δωδέκατο δίσκο τους, τέσσερα χρόνια μετά το “Gigaton”.

Οι Perl Jam επιστρέφουν και κυκλοφορούν τον διάδοχο του “Gigaton” με παραγωγό τον 33χρονο Andrew Wyatt. Το άλμπουμ λέγεται “Dark Matter” και αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 19 Απριλίου.

Ήδη ακούσαμε το πρώτο single που λέγεται επίσης “Dark Matter” και διατίθεται για ακρόαση μέσα από τις καθιερωμένες ψηφιακές πλατφόρμες.

Ο Andrew Watt έχει ήδη συνεργαστεί με τον Eddie Vedder στο “Earthling”, με τους Rolling Stones στο “Hackney Diamonds”, τον Iggy Pop στο “Every Loser” και τον Ozzy Osbourne στα “Ordinary Man” και “Patient Number 9”.

Pearl Jam – Το tracklist του “Dark Matter”

Sacred Of Fear

React, Respond

Wreckage

Dark Matter

Won’t Tell

Upper Hand

Waiting For Stevie

Running

Something Special

Got To Give

Setting Sun

Η παραγωγή για το “Dark Matter” από τον Andrew Watt έγινε στο θρυλικό Shangri-La studio του τεράστιου Rick Rubin στο Μαλιμπού.

Ηχογραφήθηκε σε τρεις εβδομάδες και η μπάντα σημειώνει σε ανάρτησή της στα social ότι η ηχογράφηση “διοχετεύει το κοινό πνεύμα μιας ομάδας ισόβιων δημιουργικών έμπιστων και αδελφών σε ένα δωμάτιο που παίζουν σαν να εξαρτάται η ίδια τους η ζωή από αυτό“.

Ο Andrew έπιασε τον κεραυνό στο μπουκάλι!

Τον περασμένο μήνα, ο κιθαρίστας των Pearl Jam, Mike McCready δήλωσε στο Classic Rock ότι το άλμπουμ είναι “πολύ πιο βαρύ από ό,τι θα περίμενε κανείς”. “Υπάρχει η μελωδία και η ενέργεια των δύο πρώτων δίσκων”, είπε. “Ο Andrew μας ώθησε να παίξουμε τόσο σκληρά και μελωδικά και στοχαστικά όσο δεν είχαμε παίξει εδώ και πολύ καιρό.

Νιώθω ότι το drumming του Matt Cameron έχει στοιχεία από αυτό που έκανε στους Soundgarden. Καλώς ή κακώς, θα ακούσετε πολύ περισσότερη lead κιθάρα από εμένα, πράγματα που δεν έχω κάνει εδώ και πολύ καιρό… Συνήθως οι πρώτες ή οι δεύτερες λήψεις είναι οι καλύτερες. Μετά από αυτό αρχίζω να το σκέφτομαι και δεν έχει την πηγαία αίσθηση. Αλλά ο Andrew έπιασε τον κεραυνό στο μπουκάλι, όπως λένε“.