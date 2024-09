Πέθανε ο αδερφός του Μάικλ Τζάκσον, Τίτο

Ο Τίτο Τζάκσον, αδερφός του βασιλιά της pop και ιδρυτικό μέλος των Jackson 5, πέθανε στα 70 του χρόνια.

Ο Τίτο Τζάκσον, ο οποίος μαζί με τους αδελφούς Μάικλ, Τζερμέιν, Τζάκι και Μάρλον ήταν ιδρυτικό μέλος του εμβληματικού οικογενειακού συγκροτήματος Jackson 5, πέθανε την Κυριακή σε ηλικία 70 ετών.

Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή, ο μακροχρόνιος φίλος και συνεργάτης της οικογένειας Τζάκσον, Στιβ Μάνινγκ, ο οποίο μιλώντας στο Entertainment Tonight, ανέφερε πως ο Τίτο υπέστη καρδιακή προσβολή ενώ οδηγούσε, προσθέτοντας ότι η αιτία θανάτου είναι επίσημα αδιευκρίνιστη. Το περιοδικό People επιβεβαίωσε την είδηση με τον ανιψιό του Τίτο, Σλίγκι Τζάκσον.

Τίτο Τζάκσον – Βραβευμένο μέλος των Jackson 5

Πρόσφατα ο Τίτο είχε δώσει συναυλίες με τους αδελφούς Μάρλον και Τζάκι, με τελευταία στην Αγγλία πριν από μία εβδομάδα.

Τα τέσσερα διαδοχικά νούμερο 1 singles του συγκροτήματος στο Billboard Hot 100 “I Want You Back”, “ABC”, “The Love You Save” και “I’ll Be There” αποτέλεσαν μέρος των θεμελίων αυτού που έγινε γνωστό ως Jacksonmania, καθώς τα αδέρφια τραγουδούσαν και χόρευαν, κερδίζοντας τις καρδιές των Αμερικανών και όχι μόνο.

Τα αδέλφια Jackie Jackson, Tito Jackson, Jermaine Jackson και Marlon Jackson Chris Pizzello, File/AP Photo

Ο Τζάκσον εισήχθη στο Rock and Roll Hall of Fame ως μέλος των Jackson 5 το 1997 και κέρδισε τρεις υποψηφιότητες για Grammy κατά τη διάρκεια της καριέρας του ως μέλος του συγκροτήματος για την καλύτερη R&B ερμηνεία από ντουέτο ή συγκρότημα και την καλύτερη σύγχρονη φωνητική ερμηνεία από ντουέτο ή συγκρότημα. Το γκρουπ κυκλοφόρησε 16 στούντιο άλμπουμ, 10 ως Jackson 5 και έξι ως The Jacksons.

Jackson 5 AP Photo, File

Οι Jacksons αποτέλεσαν ένα σημαδιακό “boy band” με τεράστια επιτυχία στα charts και στην κουλτούρα, ειδικά στα σπίτια των μαύρων σε όλη τη χώρα. Η μουσική τους – μέσα από περισσότερα από δώδεκα άλμπουμ – επηρέασε τις επόμενες γενιές μουσικών, υφαίνοντας την αίγλη των μυθικών σταρς της μουσικής ελίτ, που σήμερα απολαμβάνουν ονόματα όπως η Taylor Swift και η Beyoncé.

Γεννημένος ως Toriano Adaryll Jackson από τον Joe και την Katherine Jackson, ο Τίτο Τζάκσον έμεινε στην ιστορία κυρίως ως κιθαρίστας του συγκροτήματος, μια δεξιότητα που απέκτησε παρακολουθώντας τον πατέρα του να παίζει (ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2018).

Σε συνέντευξή του στο Vlad TV το 2019, ο Τίτο Τζάκσον δήλωσε ότι ως παιδί έπαιζε τακτικά με την κιθάρα του πατέρα του, ακόμα και πίσω από την πλάτη του. «Μια μέρα έσπασα τη χορδή και δεν ήξερα τι να κάνω γι’ αυτό», είχε πει. «Ήρθε στο σπίτι και είδε τη σπασμένη χορδή και ήταν πολύ αναστατωμένος γι’ αυτό». Αφού τον τιμώρησε, ο πατέρας του του ζήτησε να δείξει τι ήξερε. Τελικά του έδωσε εκείνη την κιθάρα με τις οδηγίες να μάθει κάθε τραγούδι στο ραδιόφωνο.

«Πάντα λέγαμε ότι οι θαυμαστές είναι αυτοί που κάνουν τον καλλιτέχνη», είχε δηλώσει ο Τίτο στο Sister Circle TV. «Πηγαίνουμε στη δουλειά, φτιάχνουμε μουσική και κάνουμε εμφανίσεις, αλλά στην πραγματικότητα είναι οι θαυμαστές που την αγαπούν και την αγοράζουν».