Πέθανε ο Eric Carmen – Είχε τραγουδήσει το “All By MySelf”

Σε ηλικία 74 ετών έφυγε από τη ζωή ο τραγουδιστής Eric Carmen, μέλος του συγκροτήματος Raspberries και ερμηνευτής του “All by Myself” και “Hungry Eyes”.

Θλίψη στην παγκόσμια μουσική σκηνή προκάλεσε η είδηση του θανάτου του Έρικ Κάρμεν (Eric Carmen), ο οποίος έφυγε από τη ζωή πριν μερικές ημέρες, σε ηλικία 74 ετών.

“Με τεράστια θλίψη μοιραζόμαστε τη σπαρακτική είδηση του θανάτου του Έρικ Κάρμεν“, έγραψε η σύζυγός του, Έιμι Κάρμεν.

“Ο γλυκός, αξιαγάπητος και ταλαντούχος Έρικ μας έφυγε από τη ζωή στον ύπνο του, το Σαββατοκύριακο. Του έδινε μεγάλη χαρά να ξέρει, ότι για δεκαετίες, η μουσική του άγγιξε τόσους πολλούς και θα είναι η μόνιμη κληρονομιά του. Παρακαλούμε να σεβαστείτε την ιδιωτική ζωή της οικογένειας, καθώς θρηνούμε την τεράστια απώλειά μας. ‘Η αγάπη είναι το μόνο που μετράει… πιστή και για πάντα'”, πρόσθεσε.

Ο Έρικ Κάρμεν απέκτησε φήμη ως frontman του συγκροτήματος Raspberries πριν από μια επιτυχημένη σόλο καριέρα, ερμηνεύοντας μερικά από τα πιο γνωστά κομμάτια.

Ένα από αυτά το “All By Myself“, το οποίο έφτασε στο νούμερο 2 του Hot 100 στα μέσα της δεκαετίας του 1970.

Το 1987 η επιτυχία του “Hungry Eyes” έφτασε στο νούμερο 4 και ήταν αξιομνημόνευτη στην ταινία “Dirty Dancing“.

Η διασκευή του “All By Myself” από τη Celine Dion γνώρισε τεράστια επιτυχία τη δεκαετία του 1990 και το τραγούδι του “Boats Against the Current” διασκευάστηκε από τις Frankie Valli, Olivia Newton-John και Patti LaBelle.