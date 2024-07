Πέθανε ο John Mayall – Θρύλος της βρετανικής blues και σπουδαίος μουσικός

Πρωτοτεργάτης των Bluesbreakers, ο John Mayall άφησε το ξεχωριστό του στίγμα αναδεικνύοντας σπουδαίους μουσικούς, όπως ο Eric Clapton.

Το τέλος μιας ολόκληρης εποχής σήμανε ο θάνατος του εμβληματικού βετεράνου μουσικού John Mayall, του θρύλου της βρετανικής blues, που έφυγε από τη ζωή στο σπίτι του στην Καλιφόρνια στις 22 Ιουλίου 2024, περιτριγυρισμένος από την αγαπημένη του οικογένεια.

“Ο John Mayall μας χάρισε ενενήντα χρόνια ακούραστης προσπάθειας να εκπαιδεύσει, να εμπνεύσει και να διασκεδάσει” αναφέρεται σε ανάρτηση στο επίσημο προφίλ του στο Instagram αναφορικά με τον θάνατό του.

“Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα The Guardian το 2014, ο John είχε πει: «Τα μπλουζ έχουν να κάνουν – και πάντα είχαν να κάνουν – με αυτή την ωμή ειλικρίνεια με την οποία εκφράζουν τις εμπειρίες μας στη ζωή». Αυτή η ωμή ειλικρίνεια, η σύνδεση, η κοινότητα και το παίξιμό του θα συνεχίσουν να επηρεάζουν τη μουσική και την κουλτούρα που βιώνουμε σήμερα και για τις επόμενες γενιές.

Διορισμένος OBE (Officer of the British Empire), δύο φορές υποψήφιος για Grammy και πρόσφατα ενταγμένος στο Rock & Roll Hall of Fame, ο John αφήνει πίσω του τα 6 παιδιά του, Gaz, Jason, Red, Ben, Zak και Samson, 7 εγγόνια και 4 δισέγγονα. Τον περιβάλλουν επίσης με αγάπη οι προηγούμενες σύζυγοί του, Πάμελα και Μάγκι, η αφοσιωμένη γραμματέας του, Τζέιν, και οι στενοί του φίλοι. Εμείς, η οικογένεια Mayall, δεν μπορούμε να ευχαριστήσουμε αρκετά τους θαυμαστές του και τον μακρύ κατάλογο των μελών του συγκροτήματος για την υποστήριξη και την αγάπη που είχαμε την ευλογία να βιώσουμε τις τελευταίες έξι δεκαετίες.” διαβάσαμε στην σχετική ανάρτηση.

John Mayall και Blues Breakers

Γεννημένος στις 29 Νοεμβρίου 1933 στο Macclesfield του Cheshire, ο Mayall μετακόμισε στο Λονδίνο το 1963, μετά από προτροπή του φίλου του Alexis Korner, για να ακολουθήσει μουσική καριέρα μετά από μια θητεία στον βρετανικό στρατό.

Ο John Mayall ίδρυσε την μπάντα Bluesbreakers τη δεκαετία του 1960 και ο ρόλος του στην αναβίωση και διατήρηση των blues είναι κομβικός, καθώς συχνά αποκαλείται ως ο “νονός της βρετανικής blues”.

Οι Bluesbreakers γεννήθηκαν το 1963, και κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1960 το συγκρότημα περιελάμβανε την αφρόκρεμα της βρετανικής blues και rock οικογένειας, από τον Clapton και τον Peter Green μέχρι τον Jack Bruce, τον John McVie, τον Mick Fleetwood, τον Aynsley Dunbar (Ο Dunbar έφυγε για να παίξει ντραμς για τους Frank Zappa, David Bowie και αργότερα για τους Journey και Jefferson Starship) και τον μελλοντικό Rolling Stone, Mick Taylor.

Το γκρουπ ήταν μια μεγάλη εμπορική δύναμη στο Swinging ’60s UK, με πέντε Top 10 LPs από το 1966-70. Στο ντεμπούτο τους Blues Breakers του 1966 συμμετείχε ο νεαρός και καυτός κιθαρίστας Clapton, ο οποίος μόλις είχε αποχωρήσει από τους Yardbirds και του οποίου το φλογερό παίξιμο ενέπνευσε το γκράφιτι «Clapton is God».

Προβλήματα υγείας τον ανάγκασαν να σταματήσει την τεράστια συναυλιακή καριέρα του. Από το 1969 ο Mayall μετακόμισε στις ΗΠΑ και το Λος Άντζελες και συνέχισε να κυκλοφορεί album, αλλά και να περιοδεύει ασταμάτητα σε όλο τον κόσμο, μέχρι πριν από περίπου δύο χρόνια.