Πέθανε ο κιθαρίστας των Mastodon, Μπρεντ Χιντς – Τροχαίο με την αγαπημένη του μηχανή

Νεκρός βρέθηκε, έπειτα από τροχαίο ατύχημα με την μηχανή του, ο συνιδρυτής και πρώην κιθαρίστας των Mastodon, Brent Hinds.

Τραγικό θάνατο, βρήκε ο Μπρεντ Χιντς (Brent Hinds), ο κιθαρίστας του θρυλικού heavy metal συγκροτήματος Mastodon, έπειτα από ατύχημα που είχε με την μηχανή του, την Τετάρτη (20/08) στην Ατλάντα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 51χρονος μουσικός σκοτώθηκε όταν η μηχανή Harley-Davidson που οδηγούσε συγκρούστηκε με ένα BMW SUV, του οποίου ο οδηγός δεν παραχώρησε προτεραιότητα σε στροφή. Το συμβάν σημειώθηκε γύρω στις 11.35 μ.μ.(τοπική ώρα), ενώ αργότερα ο θάνατός του επιβεβαιώθηκε από το ιατροδικαστικό γραφείο της κομητείας Φούλτον.

Σε ανακοίνωση που αναρτήθηκε στο Instagram, οι Mastodon δήλωσαν πως βρίσκονται σε μια “κατάσταση απερίγραπτης θλίψης και οδύνης”.

“Είμαστε συντετριμμένοι, σοκαρισμένοι και ακόμα προσπαθούμε να επεξεργαστούμε την απώλεια αυτής της δημιουργικής δύναμης, με την οποία μοιραστήκαμε τόσους πολλούς θριάμβους, σταθμούς και τη δημιουργία μουσικής που άγγιξε τις καρδιές τόσων πολλών”, έγραψε το συγκρότημα. “Η σκέψη μας είναι με την οικογένεια, τους φίλους και τους θαυμαστές του Μπρεντ. Σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, παρακαλούμε να σεβαστείτε την ιδιωτικότητα όλων”.

Σύμφωνα με την Guardian, νωρίτερα μέσα στη χρονιά, είχε γραφτεί ότι ο Χιντς και το συγκρότημα είχαν “αποφασίσει από κοινού” να χωρίσουν, ωστόσο εκείνος είχε δηλώσει πρόσφατα πως στην πραγματικότητα εκδιώχθηκε, χαρακτηρίζοντας τους πρώην συνεργάτες του “απαράδεκτους ανθρώπους”.

Παρά τις metal καταβολές τους, ο Χιντς είχε δηλώσει το 2009 πως έβλεπε το συγκρότημα περισσότερο ως classic rock. “Αυτό ήθελα πάντα”, είχε πει. “Όχι κραυγές και ατέλειωτα σόλο στα ντραμς, αλλά μια βαριά, ψυχεδελική κατεύθυνση”.

Σημειώνεται πως ο Χιντς ίδρυσε τους Mastodon το 2000 μαζί με τους Τρόι Σάντερς, Μπιλ Κελιχέρ και Μπραν Ντάιλορ, συμβάλλοντας καθοριστικά στην πορεία και στη φήμη του συγκροτήματος. Το ντεμπούτο τους άλμπουμ Remission (2002) έκανε αίσθηση στο χώρο του metal, ενώ το επόμενο, Leviathan, τους καθιέρωσε διεθνώς.

Οι Mastodon είναι ένα από τα πιο σημαντικά και επιδραστικά συγκροτήματα της σύγχρονης metal σκηνής, με έδρα την Ατλάντα των ΗΠΑ. Δημιουργήθηκαν το 2000 και ξεχώρισαν γρήγορα χάρη στον ιδιαίτερο ήχο τους, που συνδυάζει sludge, progressive, heavy metal και ψυχεδελικά στοιχεία, δημιουργώντας ένα μοναδικό ηχητικό τοπίο που κινείται ανάμεσα στη δύναμη και στην ατμόσφαιρα.

Τα μέλη του συγκροτήματος –Troy Sanders, Brent Hinds, Bill Kelliher και Brann Dailor– καθιερώθηκαν όχι μόνο για τις τεχνικές τους ικανότητες αλλά και για τις πολυσύνθετες θεματολογίες των δίσκων τους, οι οποίες αντλούν έμπνευση από τη μυθολογία, τη φύση και υπαρξιακά ζητήματα.

Με άλμπουμ-σταθμούς όπως το Leviathan (2004), εμπνευσμένο από τον «Μόμπι Ντικ», το Crack the Skye (2009) και το Emperor of Sand (2017), οι Mastodon κατέκτησαν κοινό και κριτικούς, αποσπώντας ακόμη και βραβείο Grammy. Θεωρούνται σήμερα μια από τις μπάντες που ανανέωσαν το metal του 21ου αιώνα, φέρνοντάς το πιο κοντά σε ένα ευρύτερο ακροατήριο χωρίς να χάνουν την καλλιτεχνική τους ταυτότητα.

Το ξεκίνημα – Συναυλίες στο «υπόγειο ενός φίλου τους»

Σε νεαρή ηλικία, ο Hinds έφυγε από την Αλαμπάμα για την Ατλάντα της Γεωργίας, προκειμένου να ακολουθήσει καριέρα στη μουσική. Τότε ήταν που γνώρισε τον Troy Sanders, μελλοντικό μέλος των Mastodon. Σύμφωνα με τον Sanders, «έζησε στο φορτηγάκι του για τα επόμενα πέντε χρόνια», και συμμετείχε στην τότε μπάντα του Sanders, Four Hour Fogger. Όταν οι Four Hour Fogger διαλύθηκαν, οι δύο παρέμειναν μαζί και τελικά γνώρισαν τους Brann Dailor και Bill Kelliher σε μια συναυλία των High on Fire στο «υπόγειο ενός φίλου τους».

Οι τέσσερις ξεκίνησαν μια νέα μουσική περιπέτεια με τον τότε τραγουδιστή Eric Saner, περιοδεύοντας στο νότιο τμήμα των ΗΠΑ, δουλεύοντας 40 ώρες την εβδομάδα και αφιερώνοντας τον ελεύθερο χρόνο τους στη μπάντα. Η επιτυχία της μπάντας θα ακολουθούσε μετά την αποχώρηση του Saner , ωθώντας τον Hinds στο προσκήνιο όχι μόνο ως κιθαρίστα, αλλά και ως τραγουδιστή, καθήκοντα τα οποία θα μοιραζόταν με τον Sanders. Με τους Mastodon, ο Hinds συνέθεσε τη μουσική για την ταινία “Jonah Hex”.