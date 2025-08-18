Ρόνι Ρόντελ Τζούνιορ: Πέθανε ο θρυλικός κασκαντέρ που “αυτοπυρπολήθηκε” για τους Pink Floyd

Αν και για πολλούς το όνομά του ίσως είναι άγνωστο, πιθανότατα γνωρίζουν το εξώφυλλο του θρυλικού άλμπουμ των Pink Floyd, όπου ο Ρόντελ, με την πλάτη στις φλόγες, σφίγγει το χέρι ενός συναδέλφου του κασκαντέρ.

Πέθανε σε ηλικία 88 χρόνων ο Ρόνι Ρόντελ Τζούνιορ, ο άνθρωπος που φιγουράριζε τυλιγμένος στις φλόγες στο εξώφυλλο του θρυλικού δίσκου των Pink Floyd «Wish You Were Here».

Ο κασκαντέρ και ηθοποιός του Χόλιγουντ άφησε την τελευταία του πνοή σε οίκο ευγηρίας, στο Μιζούρι, στις 12 Αυγούστου.

Ο Ρόντελ συμμετείχε στην παραγωγή πολλών ταινιών και τηλεοπτικών σειρών κατά τη διάρκεια της μακρόχρονης καριέρας του, μεταξύ των οποίων τα “Φονικό Όπλο“, “Θέλμα και Λουίζ” και “Πόλεμος των Άστρων“.

Όπως αναφέρει το BBC, ο Ρόντελ Τζούνιορ γεννήθηκε στην Καλιφόρνια το 1937 και πήρε τον πρώτο του ρόλο ως ηθοποιός έφηβος στις αρχές της δεκαετίας του 1950 στην ταινία “Ma and Pa Kettle at the Fair“.

Ο πρώτος του ρόλος ως κασκαντέρ ήταν στην τηλεοπτική σειρά “Soldiers of Fortune“, η οποία διήρκησε από το 1955 έως το 1957.

Μεταξύ της δεκαετίας του 1960 και της δεκαετίας του 1990 εργάστηκε σε διάφορες αμερικανικές τηλεοπτικές σειρές, όπως οι “Αγγελοι του Τσάρλι“, “Δυναστεία” και “Μπέιγουοτς“, καθώς και σε ταινίες όπως οι “Σπάρτακος“, “Τζέιμς Μποντ” (Τα διαμάντια είναι παντοτινά) και “Καράτε Κιντ“.

Ένα από τα πιο γνωστά του ακροβατικά ήταν το άλμα από έναν πυρπολημένο στύλο που κατέρρεε – ένα κατόρθωμα που έκανε για την ταινία περιπέτειας “Kings of the Sun” του 1963.

Αργότερα στην καριέρα του, εργάστηκε ως συντονιστής κασκαντέρ για ταινίες όπως το «Batman and Robin» και το «The Mighty Ducks».

Στις… φλόγες για τους Pink Floyd

Αν και για πολλούς το όνομα του Ρόντελ ίσως είναι άγνωστο, πιθανότατα γνωρίζουν το «φλογερό» εξώφυλλο του θρυλικού άλμπουμ των Pink Floyd, όπου ο Ρόντελ, με την πλάτη στις φλόγες, σφίγγει το χέρι ενός συναδέλφου του κασκαντέρ, του Ντάνι Ρότζερς.

Ο Ομπρεϊ Πάουελ, ο φωτογράφος που απαθανάτισε το στιγμιότυπο, είχε δηλώσει στον Guardian το 2020 πως ο Ρόντελ ήταν απρόθυμος για τη συγκεκριμένη σκηνή, υποστηρίζοντας πως ήταν «πιο επικίνδυνη από μια σκηνή δράσης».

Οπως περιέγραφε ο Πάουελ στη βρετανική εφημερίδα, ο Ρόντελ φορούσε τον απαραίτητο προστατευτικό εξοπλισμό, δηλαδή, στολή και περούκα με επιβραδυντικό φλόγας, ενώ ο ίδιος ήταν καλυμμένος με ένα ειδικό προστατευτικό τζελ.

Οι πρώτες 14 λήψεις ήταν επιτυχείς, ωστόσο, κατά τη 15η προσπάθεια, ο άνεμος άλλαξε κατεύθυνση και φύσηξε τη φωτιά στο πρόσωπό του, με αποτέλεσμα να χάσει ένα φρύδι και μέρος από το χαρακτηριστικό μουστάκι του.

«Ο Ρόνι αντέδρασε με προσήνεια, αν το σκεφτεί κανείς, μετά το συμβάν… αλλά όσον αφορά τον ίδιο ως επαγγελματία της κινηματογραφικής βιομηχανίας, ήταν όλα μέσα στη δουλειά της κάθε μέρας», δήλωσε ο Πάουελ.