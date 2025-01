Πέθανε ο τραγουδιστής του “Soul Man”, Σαμ Μουρ

Ο Σαμ Μουρ, ο οποίος επηρέασε μουσικούς όπως ο Μάικλ Τζάκσον, ο Αλ Γκριν και ο Μπρους Σπρίνγκστιν, εντάχθηκε μαζί με τον Ντέιβ Πρέιτερ στο Rock and Roll Hall of Fame το 1992

Ο Σαμ Μουρ, η υψηλότερη φωνή του ντουέτου της δεκαετίας του 1960, Sam & Dave, που έγινε γνωστό για κλασικές επιτυχίες όπως τα Soul Man και Hold On, I’m Comin’ – πέθανε το πρωί της Παρασκευής (10/01) στο Coral Gables της Φλόριντα, λόγω επιπλοκών κατά την ανάρρωσή του από χειρουργική επέμβαση.

Ο Μουρ, ο οποίος επηρέασε μουσικούς όπως ο Μάικλ Τζάκσον, ο Αλ Γκριν και ο Μπρους Σπρίνγκστιν, εντάχθηκε μαζί με τον Ντέιβ Πρέιτερ στο Rock and Roll Hall of Fame το 1992.

Στη δισκογραφική εταιρεία Stax Records με έδρα το Μέμφις του Τενεσί, ο Μουρ και ο Πρέιτερ θεωρούνταν δεύτεροι μόνο μετά τον Ότις Ρέντινγκ, όπως αναφέρει ο Guardian. Μετέτρεψαν το «κάλεσμα και απάντηση» της γκόσπελ μουσικής σε μια δυναμική σκηνική παράσταση και ηχογράφησαν μερικές από τις πιο διαχρονικές επιτυχίες της σόουλ μουσικής, όπως τα You Don’t Know Like I Know, When Something is Wrong With My Baby και I Thank You.

Οι περισσότερες από τις επιτυχίες τους γράφτηκαν και παρήχθησαν από το δίδυμο Άιζακ Χέιζ και Ντέιβιντ Πόρτερ, ενώ συνοδεύονταν από την house μπάντα της Stax, Booker T. & the MGs. Ο κιθαρίστας της μπάντας, Στιβ Κρόπερ, έλαβε μία από τις πιο διάσημες αναφορές στη μουσική όταν οι Sam & Dave φώναξαν «Play it, Steve» κατά τη διάρκεια του Soul Man.

Όπως πολλοί καλλιτέχνες σόουλ της εποχής τους, οι Sam & Dave ξεθώριασαν μετά τη δεκαετία του 1960. Ωστόσο, το Soul Man επέστρεψε στα charts στα τέλη της δεκαετίας του 1970, όταν οι Blues Brothers, Τζον Μπελούσι και Νταν Άικροϊντ, το ηχογράφησαν ξανά με πολλούς από τους ίδιους μουσικούς. Ο Μουρ είχε ανάμεικτα συναισθήματα για την επιτυχία που συνδέθηκε με τους αστέρες του Saturday Night Live, θυμούμενος πώς πολλοί νέοι πίστευαν ότι το τραγούδι προήλθε από τους Blues Brothers.

Το 2008, η ταινία Soul Men παρουσίασε δύο ηλικιωμένους, αποξενωμένους τραγουδιστές, που έμοιαζαν αρκετά στους Sam & Dave. Ο Μουρ έχασε μια δικαστική διαμάχη, υποστηρίζοντας ότι η ομοιότητα ήταν υπερβολικά εμφανής.

Επίσης, πέρασε χρόνια μηνύοντας τον Πρέιτερ, αφού εκείνος προσέλαβε αντικαταστάτη και περιόδευε ως New Sam & Dave. Ο Πρέιτερ πέθανε το 1988 σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα στη Τζόρτζια.

Ο Μουρ διεκδίκησε νομικά τα συνταξιοδοτικά του δικαιώματα από τη δισκογραφική βιομηχανία. Το 1993, ο ίδιος και άλλοι καλλιτέχνες μήνυσαν πολλές δισκογραφικές εταιρείες και την American Federation of Television and Radio Artists.