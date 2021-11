Προτάσεις για μουσικές βραδιές μέχρι τέλη Νοεμβρίου

Ακούγεται ποιητικό ή και νερόβραστο, αλλά αυτές εδώ που διανύουμε είναι οι τελευταίες μέρες του φθινοπώρου –από Δεκέμβρη, επισήμως, χειμώνας. Συγκεντρώσαμε, λοιπόν, ενδιαφέρουσες προτάσεις για «ζωντανή» μουσική έξοδο πριν το τέλος εποχής. Σημειώστε, πως σε όλους ανεξαιρέτως του χώρους συναυλιών επιτρέπεται η είσοδος μόνο με επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού/ νόσησης.

Πέμπτη 25 Νοεμβρίου

Η Γιάννα Βασιλείου KOSTAS AVGOULIS

Γιάννα Βασιλείου & Μπάμπης Στόκας

Επιστροφή της στιβαρής νεαρής ερμηνεύτριας στα λάιβ με ένα πρόγραμμα αμιγώς ελληνικό. Η Γιάννα, με τις πολίτικες ρίζες της πάντα παρούσες στην μουσική της, θα ερμηνεύσει τραγούδια της σαν το «Ξύπνησέ με» του Γιώργου Καραδήμου και το «Τώρα» του Δημήτρη Μπαλογιάννη, που κυκλοφόρησαν μες στην καραντίνα, ενώ δεν θα λείψουν φυσικά δικές της διασκευές γνωστών αγαπημένων κομματιών του έντεχνου ρεπερτορίου.

Στο πλευρό της Γιάννας, οι σταθεροί της συνεργάτες και εξαίρετοι μουσικοί Βαχάν Γκαλστιάν (παραδοσιακά πνευστά), Μανώλης Καλπάκης (τρίχορδο, λαούτο, ακουστική κιθάρα), Κωστής Πυρένης (κιθάρες, φωνητικά), Δημήτρης Σεβδαλής (πιάνο), Δημήτρης Κωνσταντόπουλος (μπάσο) και Σωτήρης Μαυρονάσιος (τύμπανα). Ο Θωμάς Κωνσταντίνου θα συνοδεύσει την Γιάννα στην σκηνή σε κάποια τραγούδια. Αλλά η έκπληξη της βραδιάς θα είναι η συνύπαρξη της με τον Μπάμπη Στόκα, με τον οποίο θα ερμηνεύσουν από κοινού επιλεγμένα αγαπημένα κομμάτια. Ενορχηστρώσεις, επιμέλεια Δημήτρη Μπαρμπαγάλα.

Πληροφορίες: Σταυρός του Νότου Club (Φραντζή & Θαρύπου 35, 210-9226975) στις 21:30. Είσοδος μόνο για εμβολιασμένους/ νοσήσαντες με πιστοποιητικό, εισιτήριο (χωρίς ποτό) 12€.

Το σύνολο δωματίου Φεστιβάλ Ιονίου AKRIVIADIS

Φεστιβάλ Ιονίων

Μια βραδιά αφιερωμένη στην συμφωνική μουσική του 20ου και 21ου αιώνα. Το σύνολο Φεστιβάλ Ιονίων, αφοσιωμένο στην προβολή του διεθνούς και ελληνικού ρεπερτορίου του σήμερα, παρουσιάζει στο κοινό του Μεγάρου γνωστές και άγνωστες πτυχές της σύγχρονης μουσικής δημιουργίας. Βασικός άξονας του προγράμματος που θα παρουσιάσουν είναι ο Ίγκορ Στραβίνσκι, ένας από τους πλέον επιδραστικούς συνθέτες του 20ου αιώνα.

Ουσιαστικά, αφετηρία αυτής της μουσικής διαδρομής μέσα στον χρόνο είναι το 1919 με την «Σουίτα από την ιστορία του στρατιώτη» του Στραβίνσκι και τέλος της, το 2008 με το έργο «Singing in the Dead of Night»της βραβευμένης Αμερικανίδας συνθέτριας Τζούλια Γουλφ. Θα ακουστούν επίσης έργα Λουτσιάνο Μπέριο, σερ Χάρισον Μπέρτουισλ και Καλλιόπης Τσουπάκη. Στο σύνολο δωματίου Φεστιβάλ Ιονίων συμμετέχουν οι μουσικοί: Αγγελική Καθαρίου (μετζοσοπράνο), Άνα Σίφου (φλάουτο), Σπύρος Τζέκος (κλαρινέτα), Μπάμπης Καρασαββίδης (βιολί), Ηλίας Σδούκος (βιόλα), Μαρίνα Κολοβού (βιολοντσέλο), Παναγιώτης Ζιάβρας (κρουστά) και Κωνσταντίνος Δεστούνης (πιάνο).

Πληροφορίες: Αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος του Μεγάρου Μουσικής (Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη, 2107282333) στις 20:30. Εισιτήρια 18 και 12€ (μειωμένο 8€). Είσοδος μόνο με πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης.



Παρασκευή 26 Νοεμβρίου

Ο Θοδωρής Τσάτσος TZOUTIS

Θοδωρής Τσάτσος & Γρηγόρης Πολύζος

Ο ερμηνευτής και στιχουργός Θοδωρής Τσάτσος, που είναι εκ γενετής τυφλός και βιοπορίζεται ως ψυχολόγος, μαζί με τον συνθέτη και ενορχηστρωτή Γρηγόρη Πολύζο θα παρουσιάσουν ζωντανά στο «Μπαράκι της Διδότου» κομμάτια από τον δίσκο με τίτλο «Το πιο δικό μου ψέμα». Είναι η πρώτη δισκογραφική δουλειά του Θοδωρή: εκείνος υπογράφει τους στίχους, ενώ τις μελωδίες οι Γρηγόρης Πολύζος, Κώστας Γάκης, Δημήτρης Ιλεμόσογλου, Σπύρος Παρασκευάκος και Γιώργος Κυριάκος.

Στο άλμπουμ συμμετέχουν επίσης η στιχουργός Αθηνά Σπανού (υπογράφει το τραγούδι «Η πέτρα και η χίμαιρα»), και η ερμηνεύτρια Πολυξένη Καράκογλου σε δύο τραγούδια («Ξόρκι» και «Όλου του κόσμου οι άνθρωποι»). Η Πολυξένη, μάλιστα, είναι καλεσμένη στο λάιβ της Παρασκευής. Μαζί, θα ερμηνεύσουν και κομμάτια αγαπημένων δημιουργών όπως των Σταμάτη Κραουνάκη, Στέφανου Κορκολή, Θανάση Παπακωνσταντίνου, Σωκράτη Μάλαμα, Μίλτου Πασχαλίδη και πολλών άλλων.

Πληροφορίες: «Το μπαράκι της Διδότου» (Διδότου 3 & Σίνα, 210-3642990) στις 21:30, είσοδος 7€.

Ο Δημήτρης Χαΐνης Αποστολάκης ΡΗ

Χαΐνηδες

Οι Χαΐνηδες γιορτάζουν 30 χρόνια δισκογραφικής παρουσίας. Και προσκαλούν τους φίλους της μουσικής τους στον Σταυρό του Νότου Plus για τέσσερις διαδοχικές Παρασκευές από τις 26 Νοεμβρίου έως τις 17 Δεκεμβρίου. Θα παρουσιάσουν αγαπημένα τραγούδια όπως τα «Καπηλειό», «Ακροβάτης», «Τίγρης», «Συνταγές μαγειρικής», «Τση γιαγιάς τα παραμύθια», «Είχα μια αγάπη μια φορά», και άλλα.

Συγχρόνως, οι Χαΐνηδες θα παίξουν κομμάτια από την νέα τους δισκογραφική δουλειά με τίτλο «Βάρδα Φουρνέλο!» (ή «Πόνημα μετανεωτερικής οντολογικής προσέγγισης αποκλινουσών κατηγοριών, κοινώς Βάρδα φουρνέλο!», όπως είναι ο πλήρης τίτλος…). Ένα μείγμα από ποίηση, φιλοσοφία, σινεμά και μουσική, μέσα από «εννέα έμμετρα αμετροεπή τραγουδιηγήματα, και μία ταινία τυφλού κινηματογράφου». Παίζουν και τραγουδούν οι Δημήτρης Αποστολάκης (λύρα, φωνή), Μιχάλης Γαλάνης (τύμπανα), Δημήτρης Ζαχαριουδάκης (ακουστική κιθάρα, φωνή), Πίτερ Ζακ (πνευστά), Μιχάλης Νικόπουλος (λαούτο, μπουζούκι, μαντολίνο, φωνή), Γιάννης Νόνης (μπάσο) και Αγγελική Σύρκου (φωνή).

Πληροφορίες: Σταυρός του Νότου Plus (Φραντζή 14, 210-9226975), στις 22:30 (πόρτες 21:00), είσοδος (χωρίς ποτό) 14€, μόνο με πιστοποιητικό εμβολιασμού/ νόσησης. Προπώληση εδώ.





Κυριακή 28 Νοεμβρίου

Ο Αλέξανδρος Εμμανουηλίδης ΡΗ

Αλέξανδρος Εμμανουηλίδης

Ο ήχος της σύγχρονης φολκ, αφηγηματικοί στίχοι, ιδιαίτερες μελωδίες και έντονες ερμηνείες δημιουργούν αυτό το μοναδικό μείγμα που χαρακτηρίζει πάντα τις παραστάσεις του Εμμανουηλίδη. Νέο, λοιπόν, ραντεβού του τραγουδοποιού με το κοινό του στον Σταυρό του Νότου Club, για ένα και μοναδικό κυριακάτικο λάιβ.

Ο Αλέξανδρος θα έχει μαζί του ένα υλικό 15 χρόνων που ξετυλίγει το δημιουργικό νήμα ενός από τους πιο αξιόπιστους δημιουργούς αυτής της γενιάς. Αλλά δίπλα στα παλιά αγαπημένα «Ποτάμι μαύρο», «Τα προς το ζην», «Αμφιβολία», «Θα σου ψιθυρίζω τη μαρκίζα», «Πουλάκι», θα ακουστούν και καινούργια τραγούδια σαν «Τα δέντρα που με ξέρουνε» και το «Mιά μέρα σαν μέρα» που ακούγονται πρώτη φορά ζωντανά σε σκηνή. Μαζί του η τραγουδίστρια Ναταλία Λαμπαδάκη και οι μουσικοί Θανάσης Αρχανιώτης (τύμπανα), Γιάννης Κονταράτος (βιολί), Διονύσης Μακρής (κόντρα μπάσο), Κώστας Στεργίου (πλήκτρα).

Πληροφορίες: Σταυρός του Νότου Club (Φραντζή & Θαρύπου 35, 210-9226975) στις 21:00 (πόρτες 20:00). Είσοδος (χωρίς ποτό) 10€

Η Χορωδία του Δήμου Αθηναίων NIKOLAS KOMINIS - STUDIO KOMINIS

«Ανδρονίκη» (συναυλιακή όπερα)

Στο πλαίσιο του κύκλου Ελληνική Επανάσταση παρουσιάζεται στο Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας» σε συναυλιακή μορφή η τετράπρακτη όπερα χαμένη όπερα «Ανδρονίκη» του Κερκυραίου συνθέτη Αλέξανδρου Γκρεκ (1876 – 1959). Είναι η πρώτη όπερα του συνθέτη και ολοκληρώθηκε το 1905, ενώ το λιμπρέτο έγραψε ο ποιητής Α. Βρανάς βασισμένος στο ιστορικό μυθιστόρημα του Στέφανου Ξένου «Η ηρωίς της Ελληνικής Επαναστάσεως 1821 – 1827». Η υπόθεση εκτυλίσσεται γύρω από τρία φανταστικά πρόσωπα: την ηρωίδα Ανδρονίκη, τον αγωνιστή Θρασύβουλο και τον κακόβουλο Βάρθακα, κατά την περίοδο της Ελληνικής Επανάστασης.

Την Συμφωνική Ορχήστρα και Χορωδία του Δήμου Αθηναίων και την Χορωδία των Μικρών Μουσικών του Ωδείου Αθηνών πλασιώνουν: Νέα ενορχήστρωση και μουσική διεύθυνση: Νίκος Αθηναίος | Διδασκαλία Χορωδίας Δήμου Αθηναίων: Σταύρος Μπερής | Διεύθυνση Χορωδίας Μικρών Μουσικών του Ωδείου Αθηνών: Χριστίνα Μιχαλάκη | Ερμηνεύουν: Βάσια Αλάτη (Ανδρονίκη), Δημήτρης Παξόγλου (Θρασύβουλος), Τάσης Χριστογιαννόπουλος (Βάρθακας), Μάιρα Μηλολιδάκη (Διαμάντω),

Κώστας Μαυρογένης (Λάμπρος), Δημήτρης Κασιούμης (Καραλής), Αγγελική Καθαρίου (Οδαλίσκη).

Πληροφορίες: Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας» (Ακαδημίας 59, 210-3642540) στις 20:00. Είσοδος μόνο με πιστοποιητικό εμβολιασμού/ νόσησης, εισιτήρια 30, 20, 18, 15, 12€ (μειωμένο 10€, περιορισμένης ορατότητας 5€).

Δευτέρα 29 Νοεμβρίου

Ο Αλέξανδρος Κτιστάκης CHRISTOS VASILOPOULOS

Αλέξανδρος Κτιστάκης

Ταξιδευτής στη γη και στην μουσική, ο Αλέξανδρος Χτιστάκης ανεβαίνει στην Κεντρική Σκηνή του Σταυρού του Νότου για μία μοναδική συναυλία παρουσιάζοντας τα νέα του τραγούδια καθώς και παλιά αγαπημένα. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Λάρισα και ξεκίνησε να ασχολείται με την μουσική σε ηλικία 12 χρονών. Από το 2012 ασχολείται με την μουσική σύνθεση για το θέατρο. Όπως λέει χαρακτηριστικά ο ίδιος «η μουσική άρχισε να γίνεται επάγγελμα το 2008». Μεταξύ 2013 και 2018 ο Αλέξανδρος ήταν μέλος της μπάντας του Θανάση Παπακωνσταντίνου, ως τεχνικός σκηνής και ερμηνευτής, ενώ παράλληλα ξεκίνησε να γράφει τραγούδια, μιας και όσα λίγα είχε φτιάξει στην μετεφηβική του ηλικία, μια μέρα απλώς… τα πέταξε.

Αυτή την περίοδο ηχογραφεί τον πρώτο προσωπικό του δίσκο. Μαζί του στον Σταυρό του Νότου οι Εύρος Βοσκαρίδης (βιολί), Δημήτρης Μπρέντας (κλαρίνο, γκάιντα, καβάλ), Σπύρος Βρυώνης (ηλεκτρική κιθάρα), Διονύσης Μακρής (ηλεκτρικό κοντραμπάσο), Θάνος Αρχανιώτης (τύμπανα)

Πληροφορίες: Σταυρός του Νότου Κεντρική Σκηνή (Φραντζή και Θαρύπου 37, 210-9226975) στις 21:00 (πόρτες 20:00). Είσοδος 10€ (χωρίς ποτό).

Μιχάλης και Παντελής Καλογεράκης ΑΓΓΕΛΗΣ ΤΣΟΤΡΑΣ

Μιχάλης & Παντελής Καλογεράκης

Δεύτερη και τελευταία Δευτέρα που οι δίδυμοι Καλογεράκη παρουσιάζουν τα «Ρεμπώτικα» στο Faust στου Ψυρρή. Μετά τις sold-out συναυλίες του καλοκαιριού, η Μικρή Άρκτος αφιερώνει και φθινοπωρινές βραδιές στην νέα δισκογραφική δουλειά του Μιχάλη και του Παντελή. Τα «Ρεμπώτικα», ως γνωστόν, είναι μια δημιουργική συνύπαρξη του ρεμπέτικου κόσμου του Αρθούρου Ρεμπώ με τον ποιητικό κόσμο του ρεμπέτικου. Το «πάντρεμα» των δύο αυτών κόσμων ξεκίνησε το καλοκαίρι 2016, όταν τα αδέρφια άρχισαν την μελέτη της αλληλογραφίας του Ρεμπώ με τον Πολ Βερλέν.

Σχολιάζοντας μουσικά την θυελλώδη σχέση των δυο Γάλλων λογοτεχνών μέσα από κλασικά ρεμπέτικα με ερωτική θεματολογία, οι Καλογεράκηδες ουσιαστικά μελοποίησαν τις επιστολές. Κι έτσι επί σκηνής, απαγγέλουν και ερμηνεύουν, άλλοτε ρεμπέτικα τραγούδια, κι άλλοτε τις επιστολές των δυο ποιητών. Καλεσμένη τους, η Νεφέλη Φασούλη, μουσική παίζουν οι Μιχάλης Καλογεράκης (κιθάρα), Αλέξης Στενάκης (κλαρινέτο, σαξόφωνο), Στράτος Γκρίντζαλης (μπουζούκι, μαντολίνο).

Πληροφορίες: Faust (Καλαμιώτου 11 & Αθηναΐδος 12, 210-3234095) στις 21:30. Είσοδος 12€ (περιλαμβάνει κρασί ή μπύρα).

