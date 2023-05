Release Athens: 10 νέα ονόματα της εγχώριας μουσικής σκηνής καταλαμβάνουν την Πλατεία Νερού

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, το Release Athens φιλοξενεί ότι καλύτερο έχει να παρουσιάσει η εγχώρια μουσική σκηνή, παρουσιάζοντας καθιερωμένους καλλιτέχνες αλλά και τα πιο "hot" νέα ονόματα της Ελλάδας.

Όπως ανακοίνωσαν οι διοργανωτές στο lineup προστέθηκαν δέκα ξεχωριστά projects με καλλιτέχνες που καλύπτουν κάθε μουσικό γούστο, χωρίς στεγανά και περιορισμούς, και τους οποίους θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε στην Πλατεία Νερού.

Με σειρά εμφάνισης, αυτά είναι:

Elysion

(7 Ιουνίου με Nightwish, In Flames, Insomnium)

Οι Elysion δημιουργήθηκαν το 2006 στην Αθήνα, με πολυσυλλεκτικές επιρροές από hard rock, gothic metal, pop και electro, οι οποίες τους βοήθησαν να δημιουργήσουν έναν ξεχωριστό, προσωπικό ήχο. Έχουν μοιραστεί τη σκηνή με σπουδαία ονόματα όπως οι Evanescence, Christian Death, Helloween, Saxon, Lacuna Coil μεταξύ πολλών άλλων, ενώ φέτος κυκλοφόρησαν τον τρίτο τους δίσκο, με τίτλο “Bring Out Your Dead”, ο οποίος απέσπασε πολύ θετικά σχόλια από κοινό και κριτικούς σε ολόκληρο τον κόσμο.

Kandè

(20 Ιουνίου με Rosalía, Central Cee, Tinashe, IAMDDB, Ayra Starr, Sidarta – στο πλαίσιο του Release Athens X SNF Nostos)

Η Κατερίνα Ανδρέου aka Kandè, είναι μια neo-soul/R&B καλλιτέχνιδα, με μια ήδη ισχυρά εδραιωμένη θέση στην ανεξάρτητη σκηνή της Αθήνας. Έπειτα από πολλές live εμφανίσεις σαν session τραγουδίστρια, εκείνη και το solo project της έχουν τραβήξει τα βλέμματα μερικών από τους πιο γνωστούς ραδιοφωνικούς σταθμούς της χώρας (Kosmos 93,6 FM, Pepper 96,6 FM κλπ). Η Κατερίνα είναι επίσης επαγγελματίας χορεύτρια από το 2017, ενώ έχει συμμετάσχει σε πολλά musicals, με το πιο πρόσφατο να είναι “Tο Φάντασμα της Όπερας”. Το φθινόπωρο αναμένεται να κυκλοφορήσει το πρώτο της EP.

In Trance 95

(23 Ιουνίου με Siouxsie, Interpol, Echo & The Bunnymen, Viagra Boys, Ladytron, The Haunted Youth – στο πλαίσιο του Release Athens X SNF Nostos)

Το ντουέτο του Άλεξ Μαχαίρα και του Νίκου Βελιώτη, δημιουργήθηκε τον Μάιο του 1988 στην Αθήνα. Θεωρείται ένα απ’τα πρώτα minimal synth/cold wave συγκροτήματα της χώρας και είναι υπεύθυνο για μερικά απ’τα πιο κλασικά κομμάτια της σκηνής όπως τα “Brazilia” και “Desire To Desire”. Το γκρουπ επανενώθηκε επίσημα το 2010 και έκτοτε η θρυλική Minimal Wave της Veronica Vasicka, έγινε η εταιρεία που ανέλαβε την επανέκδοση του παλαιότερου υλικού αλλά και την κυκλοφορία των νέων τους τραγουδιών που κυκλοφόρησαν το 2012, με το δίσκο “Shapes In A New Geometry”. Φέτος, η Minimal Wave θα κυκλοφορήσει τη νέα τους δουλειά, με τίτλο “When You Know, You Don’t Know”, η οποία θα συνδυάζει νέες αλλά παλαιότερες ηχογραφήσεις τους.

Pink Vanity

(25 Ιουνίου με Madrugada, Wet Leg, Baxter Dury)

Οι Pink Vanity είναι ένα indie rock συγκρότημα που δημιουργήθηκε την άνοιξη του 2020 απ’τα αδέλφια Κωνσταντίνο και Αλέξανδρο Κρομμύδα. Μέχρι στιγμής, έχουν κυκλοφορήσει 4 singles και ένα EP, ενώ το ντεμπούτο τους θεωρείται μια απ’τιςπολυαναμενόμενες κυκλοφορίες της εγχώριας pop/rock σκηνής. Έχουν παίξει ζωντανά σε διάφορες σκηνές της Ελλάδας ενώ έχουν ανοίξει τη συναυλία των Balthazar στο Fuzz Club.

O.Y.D.

(26 Ιουνίου με Disturbed, Bullet For My Valentine, Nova Twins)

Οι O.Y.D. δημιουργήθηκαν στις αρχές του 2012 και μέχρι σήμερα έχουν κυκλοφορήσει δύο δίσκους: το “Deep Breath” (2015), στο οποίο τη μίξη, το mastering και την παραγωγή ανέλαβε ο βραβευμένος με Grammy, Toby Wright (Metallica, Korn, Slayer), και το “Indigo” (2019), με τον Fredrik Nordstrom (Architects, Bring Me The Horizon, Arch Enemy) να υπογράφει την παραγωγή. Μετά την περίοδο της πανδημίας, το γκρουπ επέστρεψε με ανανεωμένο lineup, ξεκινώντας τις συναυλίες τους απ’το εξωτερικό, στο πλάι θρυλικών ονομάτων, όπως οι Hammerfall και Pantera.

Skybinder

(27 Ιουνίου με Parkway Drive, Soulfly, Triptykon performing Celtic Frost)

Η metalcore μπάντα απ’την Αθήνα, Skybinder, αποτελεί μετεξέλιξη των New World Disorder και δημιουργήθηκε το 2018 με πρόθεση να διευρύνουν τους ορίζοντες της metal σκηνής της πόλης. Με επιρροές από συγκροτήματα όπως οι Parkway Drive, As I Lay Dying, Breakdown of Sanity κτλ., οι Skybinder κυκλοφόρησαν το ντεμπούτο τους “Trauma and Trial” το 2019 και έπαιξαν στο πλάι σημαντικών ονομάτων του σκληρού ήχου όπως Thy Art Is Murder, Oceans Ate Alaska και Pro-Pain. Πολύ σύντομα, θα κυκλοφορήσουν το δεύτερο δίσκο τους.

Marva Von Theo

(15 Ιουλίου με Στέρεο Νόβα, Leftfield, Boy Harsher)

Οι Marva Von Theo σχηματίστηκαν το 2017 από την Μάρβα Βούλγαρη και τον Τεό Φοινίδη. Μέχρι σήμερα έχουν κυκλοφορήσει δύο δίσκους, τα “Dream Within A Dream” (2018) και “Afterglow” (2021), οι οποίοι ξεχώρισαν χάρις στην ιδιαίτερη αισθητική τους, τις ευρηματικές συνθέσεις τους και τα καθηλωτικά φωνητικά. Έχουν εμφανιστεί σε αρκετές σκηνές και φεστιβάλ σε Ελλάδα και εξωτερικό και ανοίξει τις συναυλίες των Motorama, των Hooverphonicκαι της Molly Nillson. Αυτή την περίοδο ετοιμάζουν τη νέα τους δουλειά.

Green Was Greener

(18 Ιουλίου με Arctic Monkeys, The Hives, Willie J Healey)

Το project του πολυοργανίστα απ’την Κρήτη Θωμά Στρατάκη, Green Was Greener, ξεκίνησε στα τέλη του 2017 καιεμφανίστηκε για πρώτη φορά στη δισκογραφία το 2021, με το “Introspective”, που κυκλοφόρησε στην Inner Ear. Η ψυχεδελική ποπ του νεαρού μουσικού ξεχώρισε αμέσως και ο δίσκος έλαβε διθυραμβικές κριτικές από κοινό και κριτικούς. Αυτές τις μέρες κυκλοφόρησε και ο δεύτερος δίσκος του, πάλι απ’την Inner Ear, με τίτλο “Love Divine”, με το στιχουργικό περιεχόμενο να είναι επηρεασμένο απ’τη“Θεία Κωμωδία” του Δάντη, την απώλεια, την ματαιότητα και τον θάνατο.

The Vaxtones

(19 Ιουλίου με Arctic Monkeys, The Hives, Willie J Healey)

Οι Vaxtones είναι αποτέλεσμα της συνάντησης μιας παρέας μουσικών που ο καθένας έχει χαράξει τη δική του πορεία στην ανεξάρτητη ελληνική σκηνή. Η Ελένη Τζαβάρα aka Etten (Film), o Θάνος Αμοργινός (Last Drive, Earthbound), o Χρήστος Ζώης (Hi Roller, Jitterbugs, The Rockets), ο Νίκος Φωτίου (Raindogs), ο Παναγιώτης Λουκουμάς (Sunsteps, Xaxakes, Scopitone) και ο Δημήτρης Βόγλης (Scopitone), δημιούργησαν έναν τελείως προσωπικό ήχο με επιρροές που ξεκινούν απ’τα ψυχεδελικά 60s και το βρετανικό punk, και φτάνουν μέχρι την calypso και το swing. Το ντεμπούτο τους “Never Ending Story”, μόλις κυκλοφόρησε και δικαιολογεί το ντόρο που δημιουργήθηκε απ’την πρώτη στιγμή της δημιουργίας τους.

Lip Forensics

(21 Ιουλίου με The Prodigy, Primal Scream & more tba)

Οι Lip Forensics είναι το ντουέτο δύο δραστήριων μελών της εναλλακτικής σκηνής της Αθήνας. του Zadeκαι του Ekelon. Στόχος τους να γεφυρώσουν τις indie καταβολές τους με τον ηλεκτρονικό ήχο τους αύριο. Η πρώτη τους κυκλοφορία, “Cheiloscopy”, έγινε δεκτό με ενθουσιασμό από κοινό και κριτικούς, όπως συνέβη και με τις εμφανίσεις τους στα μεγαλύτερα φεστιβάλ της πόλης, όπως τα Sonar Athens, In Orbit, ADD και Release Athens. Το ντεμπούτο τους, “Apophenia”, μόλις κυκλοφόρησε.

Πληροφορίες - Εισιτήρια

Η προπώληση συνεχίζεται. Οι εμφανίσεις των 2 headliners (στην Πλατεία Νερού και το Ξέφωτο του ΚΠΙΣΝ) δε θα συμπίπτουν, ενώ θα εξασφαλίζεται επαρκής χρόνος μετάβασης από το ένα stage στο άλλο.

Διάθεση εισιτηρίων:

Τηλεφωνικά στο 11876

Online στα releaseathens.gr / viva.gr

Φυσικά σημεία: Καταστήματα Nova, Public, Media Markt, Ευριπίδης, Yoleni’s και Viva Spot Τεχνόπολης

Όλες οι πληροφορίες (τιμές, προσφορές, πρόγραμμα, πρόσβαση) στο releaseathens.gr

