Release Athens 2023: Ακόμα 4 ονόματα του "σκληρού" ήχου έρχονται στην Πλατεία Νερού

Το Release Athens 2023 υποδέχεται τέσσερα ακόμα ονόματα του σκληρού ήχου, στην Πλατεία Νερού. Οι μπάντες που ανακοινώθηκαν πλαισιώνουν τους headliners σε ισάριθμες ημέρες του φεστιβάλ, στις συναυλίες για τις οποίες σύντομα θα ανακοινωθούν περισσότερα ονόματα.

Πιο συγκεκριμένα: Οι Soulfly του θρυλικού Max Cavalera (Τρίτη 27 Ιουνίου, με τους Parkway Drive), οι βετεράνοι του μελωδικού death metal Insomnium (Τετάρτη 7 Ιουνίου, με τους Nightwish), το ραγδαία ανερχόμενο ντουέτο των Nova Twins (Δευτέρα 26 Ιουνίου, με τους Disturbed) και οι extreme metal masters, Heaven Shall Burn (Τετάρτη 28 Ιουνίου, με τους Amon Amarth και Kreator).

Soulfly

Δεν υπάρχει πια καμία αμφιβολία για το ότι ο Max Cavalera είναι ένας από τους πιο σημαντικούς μουσικούς στο metal στερέωμα τα τελευταία σαράντα χρόνια, έχοντας καθορίσει πολλά από τα παρακλάδια του σκληρού ήχου και αποτελώντας μέγιστη επιρροή για αμέτρητους σύγχρονους καλλιτέχνες του είδους.

Οι Soulfly είναι το συγκρότημα που ίδρυσε μετά την αποχώρηση του από τους Sepultura, το 1996, και μέχρι σήμερα έχει κυκλοφορήσει μαζί τους δώδεκα δίσκους. Από το ομώνυμο ντεμπούτο μέχρι και το περσινό “Totem”, έχουν κατορθώσει να συνδυάσουν το groove της βραζιλιάνικης παράδοσης με το ακραίο metal, διατηρώντας ταυτόχρονα την ακατέργαστη και αυθεντική ατμόσφαιρα μιας μπάντας που γράφει τραγούδια σε ένα υπόγειο. Περίπου 25 χρόνια από την αφετηρία των Soulfly, σπουδαία τραγούδια όπως τα "Jumpdafuckup", "Back To The Primitive", "Downstroy", "Eye For An Eye", "Ritual" και "Dead Behind The Εyes", μαζί με αρκετά κλασικά κομμάτια της καριέρας του Cavalera, θα δονήσουν την Πλατεία Νερού, την Τρίτη 27 Ιουνίου.

Insomnium

Οι Φινλανδοί Insomnium ξεκίνησαν την πορεία τους το 2002 με την κυκλοφορία του “In The Halls of Awakening” και μέσα στα επόμενα δέκα χρόνια θα αναγνωρίζονταν ως μια από τις πιο αξιόπιστες μπάντες του μελωδικού death metal, η οποία έχει καταφέρει να αποκτήσει φανατικούς οπαδούς που περιμένουν με ανυπομονησία κάθε νέο τους βήμα. Τα “One For Sorrow” (2011), “Shadows of the Dying Sun” (2014) και το αριστουργηματικό "Winter’s Gate” (2016), οδήγησαν τους Insomnium σε μεγάλες περιοδείες, γεγονός που θα συνεχιστεί και φέτος, στο πλαίσιο της προώθησης ενός ακόμα εξαιρετικού δίσκου, του “Anno 1696”, που κυκλοφόρησε πριν λίγες μόλις εβδομάδες και ήδη λαμβάνει διθυραμβικές κριτικές. Την Τετάρτη 7 Ιουνίου, οι Insomnium θα πλαισιώσουν τους Nightwish σε μια ξεχωριστή και μελωδική metal βραδιά, στην Πλατεία Νερού.

Nova Twins

Οι Nova Twins είναι ένα βρετανικό ντουέτο που δημιουργήθηκε το 2014 από δύο παιδικές φίλες: την Amy Love (φωνή, κιθάρα) και την Georgia South (μπάσο). Οι ίδιες χαρακτηρίζουν τη μουσική τους, urban punk, αν και η αλήθεια είναι πως δύσκολα μπορείς να κατατάξεις τον ήχο τους. Στους δίσκους, τα EPs και τα singles τους, συναντάς ένα κράμα από punk, pop, rock και grime με αποτέλεσμα σήμερα να θεωρούνται ένα από τα πιο δυναμικά ονόματα της βρετανικής μουσικής. Ο περσινός, δεύτερος δίσκος τους, “Supernova”, ήταν μια από τις κορυφαίες κυκλοφορίες της χρονιάς και μπήκε στη βραχεία λίστα του Mercury Prize ενώ το ντουέτο ήταν υποψήφιο για δύο Brit Awards στις κατηγορίες “Best British Group” και “Best Rock/Alternative Act”.

Μετά την live παρουσία τους στο πλάι σπουδαίων ονομάτων από κάθε μουσικό είδος (Wolf Alice, Little Simz, Enter Shikari και Prophets of Rage, μεταξύ πολλών άλλων), οι Nova Twins έρχονται στο Release Athens 2023, τη Δευτέρα 26 Ιούνιου, για να επιβεβαιώσουν τη φήμη τους ως το next big thing της βρετανικής ανεξάρτητης σκηνής.

Heaven Shall Burn

Οι Heaven Shall Burn δημιουργήθηκαν το 1995, στο Saalfeld της Γερμανίας. Μέχρι σήμερα, έχουν κυκλοφορήσει συνολικά εννέα δίσκους και συνεχίζουν μια αξιοθαύμαστη πορεία που τους έχει οδηγήσει σε μια δημιουργική κορύφωση, με βασική έκφραση τον πιο πρόσφατο δίσκο τους, “Of Truth and Sacrifice”. Με διάρκεια που ξεπερνά τα 90 λεπτά, οι Heaven Shall Burn παρέδωσαν μια εντυπωσιακή δουλειά, η οποία αναπόφευκτα έφτασε στο νο 1 των γερμανικών charts (για πρώτη φορά στην καριέρα τους) και υπογράμμισε την δυναμική μιας πραγματικά σπουδαίας μπάντας.

Το 2023, θα πραγματοποιήσουν μια ακόμα μεγάλη περιοδεία, η οποία θα τους φέρει και στην Πλατεία Νερού, την Τετάρτη 28 Ιουνίου, στο πλάι των Amon Amarth και των Kreator, σε μια από τις μεγαλύτερες metal βραδιές του φετινού καλοκαιριού!

Πληροφορίες - Εισιτήρια

H προπώληση και για τις τέσσερες αυτές ημέρες του Release Athens 2023 συνεχίζεται. Πιο αναλυτικά:

Nightwish, Insomnium & more tba (7/6/23, Πλατεία Νερού): 50€ (General Admission), 140€ (VIP)

Disturbed, Nova Twins & more tba (26/6/23, Πλατεία Νερού): 40€ (General Admission), 100€ (VIP)

Parkway Drive, Soulfly & more tba (27/6/23, Πλατεία Νερού): 40€ (General Admission), 100€ (VIP)

Amon Amarth, Kreator, Heaven Shall Burn (28/6/23, Πλατεία Νερού): 40€ (General Admission), 100€ (VIP)

Στη VIP κατηγορία περιλαμβάνονται οι εξής προνομιακές παροχές: Ξεχωριστή υπερυψωμένη περιοχή διαμορφωμένη με stands & stools για όλους, οpen-bar, προτεραιότητα πρόσβασης στο χώρο, ιδιωτικό parking, ξεχωριστές τουαλέτες, αναμνηστικό δώρο.

Ταυτόχρονα, είναι διαθέσιμα έξι διήμερα ή τριήμερα εισιτήρια, για όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν περισσότερες ημέρες του φεστιβάλ επωφελούμενοι από μία σημαντική έκπτωση: Δείτε αναλυτικά εδώ...

Διάθεση εισιτηρίων: Τηλεφωνικά στο 11876, Online στα releaseathens.gr / viva.gr, Φυσικά σημεία: Καταστήματα Wind, Public, Media Markt, Ευριπίδης, Yoleni’s και Viva Spot Τεχνόπολης.

