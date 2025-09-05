Ρεμπέτικα II, Fado, Tango & Blues – Ο Μίνως Μάτσας ενώνει κόσμους στο Ηρώδειο

Ο Μίνως Μάτσας επιστρέφει στο Ηρώδειο με τα Ρεμπέτικα II + Fado, Tango & Blues, ένα μουσικό ταξίδι που ενώνει παραδόσεις και συναισθήματα από όλο τον κόσμο.

Μετά την περσινή sold out εμφάνιση στο Ηρώδειο, ο Μίνως Μάτσας επιστρέφει την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου στο Ηρώδειο με τον δεύτερο κύκλο του μουσικού ταξιδιού Ρεμπέτικα II + Fado, Tango & Blues.

Μια παράσταση που συνδέει τραγούδια και παραδόσεις από κάθε γωνιά της γης, φέρνοντας στο φως τα κοινά συναισθήματα των ανθρώπων: τον πόνο, τον έρωτα, τη μοναξιά, τη χαρά και την ελπίδα. Η μουσική, όπως λέει εξάλλου και ο ίδιος ο Μ. Μάτσας, «είναι η γλώσσα που μπορεί να μας ενώσει και να μας ελευθερώσει».

Όλες οι μουσικές αυτές μιλούν την ίδια παγκόσμια γλώσσα, τη γλώσσα της ανθρώπινης εμπειρίας και της αλήθειας. Το ρεμπέτικο γεννήθηκε μέσα από κοινωνικές και πολιτικές αντιξοότητες, όπως τα fado της Πορτογαλίας που άντεξαν 40 χρόνια δικτατορίας, τα tango της Αργεντινής που εκφράζουν τη ζωή των μεταναστών και τα blues του Νότου της Αμερικής, κραυγές ενάντια στην αδικία και τη σκλαβιά.

Μίνως Μάτσας Κική Παπαδοπούλου

Μίνως Μάτσας – Η σύνδεση με το ρεμπέτικο είναι προσωπική

Ο Μίνως Μάτσας δημιουργεί μια παράσταση που ταξιδεύει στο χώρο και στον χρόνο. Από τα καταγώγια της Αθήνας στις όχθες του Μισισιπή, από τη Λισαβόνα μέχρι τους δρόμους του Buenos Aires, πλάι σε μορφές όπως ο Μάρκος Βαμβακάρης, ο Τσιτσάνης, ο Παπαϊωάννου, ο Robert Johnson, η Amalia Rodrigues και ο Carlos Gardel, με συνοδοιπόρους 15 σολίστ Έλληνες και ξένους. Τραγουδούν οι Κώστας Τριανταφυλλίδης, Δήμητρα Μωραΐτη, Lina Cardoso Rodrigues, Debora Russ και Eric B. Turner.

Η σύνδεση του Μάτσα με το ρεμπέτικο είναι προσωπική και οικογενειακή. Ο παππούς του, Μίνως Μάτσας, υπήρξε καθοριστική φυσιογνωμία για την ανάδειξη του είδους, ηχογραφώντας τα πρώτα τραγούδια του Μάρκου Βαμβακάρη και στηρίζοντας τους μεγαλύτερους δημιουργούς του.

Σήμερα ο Μίνως αποδομεί, ανασυνθέτει και προσθέτει νέα μουσικά στοιχεία, δημιουργώντας γέφυρα ανάμεσα στο τότε και το τώρα. «Όλες αυτές οι μουσικές είναι πηγή έμπνευσης», λέει σε συνέντευξή του στο NEWS 24/7, «η τρομερή αγάπη είναι το βασικό συστατικό για να γεννηθεί κάτι ζωντανό».

Η μίξη μουσικών από διαφορετικές χώρες και παραδόσεις αποκτά ιδιαίτερη σημασία όταν γίνεται από έναν μουσικό που έχει σπουδάσει και ζήσει την τέχνη σε διεθνές επίπεδο. Ο Μίνως Μάτσας ξέρει να χειρίζεται κάθε ήχο, κάθε ρυθμό, κάθε χρωματισμό με ακρίβεια και σεβασμό στη μουσική ιστορία του κάθε είδους. Πρόκειται για μια ζωντανή συνομιλία ανάμεσα σε κουλτούρες, όπου ο καθένας φέρνει το προσωπικό του αποτύπωμα, ενώ ο συνθέτης δημιουργεί τη σύνθεση που τα ενώνει αρμονικά.

Μέσα από αυτή τη διαδικασία, η μουσική αποκτά βάθος και αυθεντικότητα. Κάθε νότα, κάθε μελωδία γίνεται γέφυρα ανάμεσα σε κόσμους που διαφορετικά θα έμεναν ξένοι μεταξύ τους.

Μίνως Μάτσας Κική Παπαδοπούλου

Στο πρόγραμμα, που έχει επιμεληθεί προσωπικά, η παράδοση συναντά τη σύγχρονη μουσική, προσφέροντας ένα βιωματικό ταξίδι. Aπό μικρό παιδί άκουγε διαρκώς αυτά τα τραγούδια, έφτιαχνε κασέτες με όλα μαζί μπερδεμένα και πάντα σκεφτόταν πώς θα ήταν όλα αυτά σε μία συναυλία; Μαγικά είναι η απάντηση!

Τα ξένα τραγούδια μεταφράζονται και ερμηνεύονται δίπλα στα ρεμπέτικα, ώστε να αναδειχθεί η συνάφεια και η συνέχεια της μουσικής ιστορίας. Όπως μας λέει ο ίδιος: «Δεν χρειάζεται να καταλαβαίνεις τα λόγια, αρκεί να νιώσεις τη μουσική».

Το αποτέλεσμα είναι μια βραδιά γεμάτη συναίσθημα, ζωντανή, δυνατή, όπου η μουσική γίνεται γέφυρα ανάμεσα σε λαούς, εποχές και καρδιές. Ένα ταξίδι που αποδεικνύει ότι η μουσική είναι ζωή, αλήθεια, και η δύναμη που ενώνει τους ανθρώπους.