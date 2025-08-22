Sani Festival χωρίς Γλυκερία – Η ομάδα της τραγουδίστριας μιλά για απειλές και πιέσεις

«Οργανωμένες πιέσεις και καλέσματα σε επεισόδια από το κίνημα BDS και τους υποστηρικτές του θα μπορούσαν να διαταράξουν την ομαλή διεξαγωγή της εκδήλωσης» – Η ανάρτηση της ομάδας της Γλυκερίας στο Facebook.

Ακυρώνεται, όπως ανακοινώθηκε από την ίδια την ομάδα της Γλυκερίας, η προγραμματισμένη εμφάνιση της γνωστής ερμηνεύτριας στο Sani Festival της Χαλκιδικής. Η Γλυκερία επρόκειτο να συμμετάσχει στη συναυλία–αφιέρωμα στη Λίνα Νικολακοπούλου στο πλαίσιο του Sani Festival, ωστόσο η εμφάνισή της τελικά ακυρώθηκε.

Όπως διαβάζουμε στην ανάρτηση που έκανε η ομάδα της Γλυκερίας στο Facebook, ο λόγος της μη εμφάνισης της τραγουδίστριας στο Sani είναι οι “οργανωμένες πιέσεις και καλέσματα σε επεισόδια από το κίνημα BDS και τους υποστηρικτές του που θα μπορούσαν να διαταράξουν την ομαλή διεξαγωγή της εκδήλωσης“. Παρά την πρόθεση των τοπικών αρχών – όπως αναφέρει η ανάρτηση – να αποτρέψουν οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια, εκτιμήθηκε ότι ο κίνδυνος επεισοδίων ήταν υπαρκτός, οδηγώντας στην απόφαση αποχώρησης της τραγουδίστριας.

Θυμίζουμε ότι η Γλυκερία είχε πρόσφατα επικριθεί για τις συναυλίες της στο Ισραήλ, εν μέσω της συνεχιζόμενης αιματοχυσίας στη Γάζα.

Η συναυλία στις 23 Αυγούστου στο Sani θα γίνει κανονικά με τη συμμετοχή των υπόλοιπων καλλιτεχνών (Μανώλης Μητσιάς, Πίτσα Παπαδοπούλου, Σοφία Παπάζογλου, Θοδωρής Βουτσικάκης, Ασπασία Στρατηγού, Απόστολος Κίτσος και τη συμμετοχή του συνθέτη Kiki Lesendric).

Η επίσημη ανακοίνωση της ομάδας της Γλυκερίας στο Facebook

«Αγαπητοί φίλοι,

Με μεγάλη λύπη σας ενημερώνουμε ότι, παρά την προγραμματισμένη συμμετοχή της Γλυκερίας στη συναυλία–αφιέρωμα στη Λίνα Νικολακοπούλου στο Sani Festival, η εμφάνισή της δεν θα πραγματοποιηθεί.

Η απόφαση αυτή πάρθηκε έπειτα από σοβαρή εκτίμηση των συνθηκών που διαμορφώθηκαν, καθώς οργανωμένες πιέσεις και καλέσματα σε επεισόδια από το κίνημα BDS και τους υποστηρικτές του θα μπορούσαν να διαταράξουν την ομαλή διεξαγωγή της εκδήλωσης. Παρά τη σαφή πρόθεση των τοπικών αρχών να αποτρέψουν τέτοιες ενέργειες, ο κίνδυνος εκτεταμένων επεισοδίων οδήγησε στη δύσκολη αλλά υπεύθυνη απόφαση η καλλιτέχνις να μη συμμετάσχει.

Η Γλυκερία, σε όλη την πορεία της, υπηρέτησε το ελληνικό τραγούδι με ήθος, συνέπεια και αγάπη προς το κοινό, χωρίς ποτέ να απασχολήσει με οτιδήποτε πέρα από την τέχνη της. Η μουσική της είχε και έχει στόχο να ενώνει, όχι να διχάζει. Τέτοιες φανατικές πρακτικές δεν μπορούν να μειώσουν την αξία ούτε της διαδρομής της ούτε του μηνύματος που φέρει η τέχνη της.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά όλους όσοι είχαν ήδη προμηθευτεί εισιτήρια και να εκφράσουμε τη βαθιά μας εκτίμηση για την αγάπη και τη στήριξη που δείχνετε στη Γλυκερία όλα αυτά τα χρόνια.

Το μουσικό ταξίδι της Γλυκερίας συνεχίζεται, και πολύ σύντομα θα υπάρξουν νέες ανακοινώσεις για τις προσεχείς εμφανίσεις της.

Με εκτίμηση,

Η ομάδα της Γλυκερίας».

Τι είναι το κίνημα BDS

Το BDS (Boycott, Divestment, Sanctions – Μποϊκοτάζ, Απόσυρση Επενδύσεων, Κυρώσεις) είναι ένα διεθνές κίνημα που ξεκίνησε το 2005 με την πρωτοβουλία παλαιστινιακών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών.

Κεντρικός στόχος του είναι να ασκηθεί μη-βίαιη, οικονομική, πολιτική και πολιτιστική πίεση στο κράτος του Ισραήλ, ώστε να συμμορφωθεί με το διεθνές δίκαιο και να αναγνωρίσει τα δικαιώματα των Παλαιστινίων. Βασίζεται σε τρεις άξονες: το μποϊκοτάζ ισραηλινών προϊόντων και θεσμών, την απόσυρση επενδύσεων από εταιρείες που συνδέονται με την κατοχή παλαιστινιακών εδαφών και πίεση για την επιβολή κυρώσεων από κράτη προς το Ισραήλ.

Το BDS έχει γνωρίσει μεγάλη διεθνή απήχηση, με καλλιτέχνες, πανεπιστήμια, εκκλησίες και πολιτικές οργανώσεις να συμμετέχουν ή να στηρίζουν τις δράσεις του. Παράλληλα, έχει δεχθεί κριτική, κυρίως από το Ισραήλ και υποστηρικτές του, οι οποίοι το κατηγορούν ότι στοχεύει στην απονομιμοποίηση του ίδιου του κράτους του Ισραήλ.

Καλλιτέχνες όπως ο Roger Waters, οι Rage Against the Machine, η Alice Walker κλπ έχουν δηλώσει τη στήριξή τους στο BDS, το οποίο συχνά καλεί καλλιτέχνες/μουσικούς να ακυρώσουν προγραμματισμένες εμφανίσεις στο Ισραήλ. Η λογική του «πολιτιστικού μποϊκοτάζ» στηρίζεται στην ιδέα ότι η διεθνής καλλιτεχνική σκηνή, με το κύρος της, συμβάλλει στην «ομαλοποίηση» μιας κατάστασης που το κίνημα θεωρεί καθεστώς κατοχής και απαρτχάιντ.

Έτσι, ζητούν από μουσικούς, εικαστικούς, συγγραφείς, ηθοποιούς να μην συμμετέχουν σε εκδηλώσεις που χρηματοδοτούνται από ή συνεργάζονται με ισραηλινές κρατικές δομές. Το 2015, καλλιτέχνες όπως οι Lauryn Hill και Elvis Costello ακύρωσαν προγραμματισμένες συναυλίες τους στο Ισραήλ ύστερα από εκκλήσεις ακτιβιστών του BDS. Το 2021, πάνω από 600 μουσικοί (μεταξύ τους Patti Smith, Serj Tankian, Rage Against the Machine) υπέγραψαν δήλωση στήριξης, δηλώνοντας ότι δεν θα παίξουν στο Ισραήλ «έως ότου τερματιστεί η καταπίεση των Παλαιστινίων».