Γλυκερία: “Το Ισραήλ δεν είναι ομαδικά γενοκτόνος λαός – Προστατεύουν το κράτος τους”

Η τραγουδίστρια απάντησε για τις αντιδράσεις που ακολούθησαν της παρουσίας της σε φεστιβάλ στο Ισραήλ την ώρα που στην Γάζα συντελείται γενοκτονία.

“Δεν κατάλαβα γιατί έγινε όλος αυτός ο πόλεμος ειδικά με μένα. Εγώ κατανοώ μέχρι ένα σημείο την αντίδραση κάποιων. Δεν ήθελα να πάρω θέση γιατί στο Ισραήλ πηγαίνω 35 χρόνια, έχω κάνει πολλούς φίλους, ανθρώπους που με αγαπάνε πάρα πολύ. Ποτέ δεν είμαι με τον πόλεμο, αλλά υπάρχουν πολλές πλευρές. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν συμμετέχουν σε καμία γενοκτονία, υπάρχουν άνθρωποι που διαμαρτύρονται για τον πόλεμο. Δεν μπορώ να πω ότι είναι ομαδικά ένας γενοκτόνος λαός. Είναι ένας λαός που περιβάλλεται από άλλους λαούς που δεν έχουν τα καλύτερα αισθήματα γι’ αυτούς. Αυτό που κάνουν είναι για να προστατεύσουν τον εαυτό τους και το κράτος τους. Ένας πόλεμος είναι πάντα κάτι πολύ άσχημο· εγώ πρώτη εύχομαι να βρεθεί μια λύση και να σταματήσει“, δήλωσε μεταξύ άλλων ενώ σημείωσε ότι ήταν παρούσα στα γεγονότα της 7ης Οκτωβρίου.

“Εγώ έζησα τα γεγονότα της 7ης Οκτωβρίου. Ήμουν εκεί και ήταν τραγικά αυτά τα γεγονότα“, ανέφερε.

Για τις ακυρώσεις των συναυλιών της, η ίδια ανέφερε: “Ο καθένας μπορεί να βρει ποιος ευθύνεται για το μποϊκοτάζ που έγινε. Ακυρώθηκαν συναυλίες στις οποίες συμμετείχα. Έπαιρναν τους διοργανωτές και έλεγαν ότι δεν πρέπει να γίνει η συναυλία επειδή τραγουδάει η Γλυκερία“.

Για τους Έλληνες καλλιτέχνες και τη στάση που κράτησαν απέναντί της, επισήμανε: “Οι Έλληνες καλλιτέχνες δεν στάθηκαν υποστηρικτικά. Το βρίσκω πολύ άδικο αυτό που έγινε – δεν υπήρχε λόγος να γίνει όλη αυτή η ανθρωποφαγία εναντίον μου. Όμως, επειδή κατανοώ τους ανθρώπους, τους έχω συγχωρήσει”.

Στην ερώτηση για το εάν θα ξανά πήγαινε να τραγουδήσει στο Ισραήλ, απάντησε:

“Ήταν μία ανειλημμένη υποχρέωση, την είχα αναλάβει καιρό πριν. Προσπάθησα να την ακυρώσω από την Ελλάδα, πριν μου υποδείξουν ότι πρέπει να το ακυρώσω, αλλά μου είπαν ότι δεν γίνεται. Αν είχα επιλογή δεν θα πήγαινα, αλλά εκείνη την φορά δεν είχα επιλογή. Αν γίνει ειρήνη, με προϋποθέσεις θα ξαναπάω στο Ισραήλ“.

Στη συνέχεια της συνέντευξής της, η ερμηνεύτρια τόνισε πως παρότι έγιναν προσπάθειες από κάποιους να ακυρωθούν οι καλοκαιρινές της συναυλίες, η πλειοψηφία του κόσμου τη στήριξε. Συγκεκριμένα, σχολίασε: “Όλο αυτό το πράγμα έχει μια κατεύθυνση “διανοουμενίστικη”, “αριστερίστικη”. Η πλειοψηφία των ανθρώπων δεν με έχει αφήσει. Έγιναν προσπάθειες από κάποιους να ακυρώσουν αυτές τις συναυλίες που έκανα το καλοκαίρι. Με επιστολές ζητούσαν από τους διοργανωτές να ακυρώσουν τις συναυλίες. Οι αρχές μας βοήθησαν πολύ σε αυτές τις περιπτώσεις. Υπήρξαν και απειλές ότι θα έρθουν με σημαίες να διαμαρτυρηθούν. Κάποια σχόλια με στεναχώρησαν στα social media, και ξέρω ότι μερικοί από αυτούς δεν με έχουν ακούσει ποτέ. Κάποιοι άνθρωποι επηρεάστηκαν χωρίς να είναι υποκινούμενοι. Στην αρχή ήταν υποκινούμενο. Εγώ δεν υποστηρίζω τον πόλεμο, είμαι άνθρωπος της Ειρήνης, μέσα από τα τραγούδια μου προσπαθούσα να ενώσω τους ανθρώπους”.