Super Bowl 2023: Παράκρουση για τη Rihanna στο Halftime Show - Αποκάλυψε ότι είναι έγκυος ξανά

Η Rihanna μάγεψε το κοινό στο Halftime Show του Super Bowl 2023 του NFL, καθώς για περίπου 13 λεπτά "ταρακούνησε" με την παρουσία της στο State Farm Stadium του Γκλέντεϊλ της Αριζόνα.

Όλα ήταν έτοιμα για τη μεγάλη επιστροφή της Rihanna στις ζωντανές εμφανίσεις. Βλέποντάς τη ντυμένη στα κόκκινα πάνω στην αιωρούμενη πλατφόρμα, όλοι ένιωσαν σαν να μην πέρασε μια μέρα από τις εποχές που ήταν No1 στα charts.

Rihanna - Super Bowl AP PHOTO/JEFF LEWIS

Ξεκινώντας με το «B*tch Better Have My Money» και ερμηνεύοντας επιτυχίες όπως το «Where Have You Been», το «Umbrella», το «Only Girl (In The World)», το «We Found Love» και κλείνοντας με το «Diamonds», η ποπ σταρ έκανε το Halftime Show του Super Bowl 2023 να μείνει στην ιστορία!

Η αποκάλυψη της εγκυμοσύνης της

Είναι ξανά έγκυος η Rihanna; Αυτό αναρωτήθηκαν όσοι παρακολούθησαν το λαμπερό σόου, βλέποντας τη φουσκωμένη κοιλίτσα της καλλιτέχνιδας, η οποία γέννησε τον Μάιο του 2022.

Σημειώνεται ότι η ίδια φάνηκε να περιορίζει στο ελάχιστο τις κινήσεις της, αφήνοντας τους χορευτές να αναλάβουν το μεγαλύτερο κομμάτι της χορογραφίας.

Rihanna - Super Bowl AP PHOTO/ASHLEY LANDIS

Λίγα λεπτά μετά την εμφάνισή στο Halftime Show του Super Bowl 2023, εκπρόσωπος της τραγουδίστριας επιβεβαίωσε για πρώτη φορά ότι είναι έγκυος στο δεύτερο παιδί της με τον ράπερ A$ap Rocky!

Η εμφάνιση της Rihanna στον τελικό του Super Bowl

