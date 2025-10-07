Taylor Swift και νέο άλμπουμ – Δεν είναι πλέον “βασανισμένη” οπότε άλλαξαν οι στίχοι

Η Taylor Swift δήλωσε ότι δεν μπορεί πλέον να “ταυτιστεί” με την εποχή του άλμπουμ “Tortured Poets Department”, καθώς “δεν είναι πια δυστυχισμένη”. Μόλις κυκλοφόρησε το “The Life Of A Showgirl”.

Προσωπικά δεν είμαι Swiftie, αλλά η Taylor Swift είναι η μεγαλύτερη ποπ σταρ στον πλανήτη. Έχει ανακηρυχθεί “Πρόσωπο της Χρονιάς” από το περιοδικό Time και σπάει επανειλημμένως τα ρεκόρ πωλήσεων που η ίδια θέτει με κάθε νέα της κυκλοφορία. Είναι η γυναίκα με τα περισσότερα streams στο Spotify και το Apple Music και η πρώτη δισεκατομμυριούχος με τη μουσική ως κύρια πηγή εισοδήματος. Για να μην πούμε για τα βιντεοκλίπ, για τα έσοδα από τις περιοδείες, για τα ρεκόρ Γκίνες, για τα βραβεία, για τη φρενίτιδα των φανς κλπ κλπ.

Η 35χρονη τραγουδίστρια ονόμασε το 12ο στούντιο άλμπουμ της, “The Life Of A Showgirl”, κυρίως γιατί το έγραψε κατά τη διάρκεια της επιτυχημένης περιοδείας της «Eras Tour» το 2024. Κυκλοφόρησε την Παρασκευή (3 Οκτωβρίου) και φυσικά προκάλεσε έναν μικρό πανικό στους θαυμαστές της σε όλη την υφήλιο. Το ακούσαμε το άλμπουμ, και ναι αυτή είναι μουσική για τους θαυμαστές της Taylor Swift (εμείς μάλλον υιοθετήσαμε το ύφος Κίλιαν Μέρφι).

Σίγουρα δεν είναι μια ρηξικέλευθη μουσική σύνθεση ή μια άλλη θεματική κατεύθυνση – με την έννοια που ήταν τα “Reputation” (2017) ή το “Folklore” (2020). Είναι μια προβλέψιμη συνέχεια του καταλόγου της και αν είσαι swiftie έχεις ικανοποιηθεί τα μάλα με το είδωλο και ήδη απομνημονεύσεις στίχους.

This album cover image released by Republic Records shows "The Life of a Showgirl" by Taylor Swift. (Republic Records via AP)

Η Taylor Swift μιλώντας με τον Scott Mills στο BBC Radio 2, αναφέρθηκε στο πώς έχει μεταβληθεί η ψυχολογία της από το διάστημα που έγραφε τον δίσκο μέχρι τη στιγμή που κυκλοφόρησε. «Το ωραίο με αυτό το άλμπουμ είναι ότι βρίσκομαι σε μια πολύ παρόμοια φάση της ζωής μου με εκείνη που το έγραψα και τώρα που το κυκλοφορώ, κάτι που είναι ωραίο», είπε.

«Είναι ωραίο όταν αυτά τα πράγματα δεν είναι ασυμβίβαστα. Ξέρεις, όπως με τον τελευταίο δίσκο, ήμουν σε μια πολύ διαφορετική φάση της ζωής μου όταν τον έγραψα. Απλά δυστυχισμένη. Και μετά, όταν τον κυκλοφόρησα, ήμουν τόσο χαρούμενη. […] Ωστόσο, δεν είμαι πια δυστυχισμένη, οπότε είναι περίεργο να μιλάω για το άλμπουμ, γιατί είναι σαν να μπορείς να είσαι περήφανος για το έργο σου, αλλά ταυτόχρονα να μην μπορείς να ταυτιστείς με το πρόσωπο που ήσουν».

Αν και η ίδια δεν το έχει επιβεβαιώσει ποτέ, ένα μεγάλο μέρος του άλμπουμ “The Tortured Poets Department” του 2024 είναι ένα άτυπο … σχόλιο για τη σύντομη σχέση της με τον Matty Healy των “The 1975”, το καλοκαίρι του 2023 (μην εξηγούμε τώρα τα 100 συμπαραδηλούμενα στίχων και προσώπων που χρειάζεται κάποιος να γνωρίζει για τους πρώην της για να καταλάβει ορισμένους στίχους). Πλέον όλα αυτά είναι παρελθόν!

Η Swift βρίσκεται σε πολύ καλή φάση στην προσωπική της ζωή, καθώς πρόσφατα αρραβωνιάστηκε με τον αστέρα του NFL Travis Kelce, με τον οποίο έχει δεσμό από το 2023. Σε συνέντευξή της στο BBC Radio 2, είπε: «Αυτή τη στιγμή είμαι πραγματικά ενθουσιασμένη με την ιδέα ότι θα παντρευτώ αυτόν τον άνθρωπο».

Αυτός ο άνθρωπος αυτός, που είναι ο άλλος της εαυτός δεν θα αποτελέσει τροχοπέδη στην καριέρα της. Στην ερώτηση αν σκέφτεται να εγκαταλείψει τη μουσική μετά το γάμο, όπως φοβούνται οι φανς, απάντησε θεωρώντας την ιδέα «εξαιρετικά προσβλητική». «Δεν είναι αυτός ο λόγος για τον οποίο οι άνθρωποι παντρεύονται – για να εγκαταλείψουν τη δουλειά τους».

Η τραγουδίστρια συνέχισε, λέγοντας για τους θαυμαστές της: «Το πιο ωραίο πράγμα στον Travis, ότι είναι τόσο παθιασμένος με αυτό που κάνει, που το γεγονός ότι κι εγώ είμαι παθιασμένη με αυτό που κάνω, μας συνδέει. Δεν υπάρχει στιγμή που θα μου πει: «Είμαι πολύ στεναχωρημένος που συνεχίζεις να κάνεις μουσική», πρόσθεσε. Οπότε οι φανς να μην στρεσάρονται. κανείς δεν θα τους πάρει την Taylor.

Πρόσφατα παραδέχτηκε ότι κάποτε φοβόταν μήπως η έμπνευσή της για τη σύνθεση τραγουδιών χαθεί, αν ζούσε μια ευτυχισμένη σχέση. «Τι θα γινόταν αν το γράψιμό μου ήταν άμεσα συνδεδεμένο με τον πόνο και την αγωνία;» αναρωτήθηκε. «Τελικά, όμως, αυτό δεν ισχύει καθόλου» λέει η Taylor… κι εμείς ψιλοδιαφωνούμε.

Πάντως το βίντεο του τραγουδιού “The Fate of Ophelia” αγγίζει τα 17 εκατομμύρια views μόνο στο YouTube μέσα στο πρώτο 24ωρο κυκλοφορίας του.