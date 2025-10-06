Η Τέϊλορ Σουίφτ έδειξε on camera το μονόπετρό της και ο Κίλιαν Μέρφι… έκανε ότι τον νοιάζει

Την πιο “I don’t give a f**k” αντίδραση χάρισε ο Κίλιαν Μέρφι, όταν βρέθηκε καλεσμένος σε εκπομπή μαζί με την πρόσφατα αρραβωνιασμένη Τέϊλορ Σουίφτ.

Ο Κίλιαν Μέρφι (Cillian Murphy) έχει χαρίσει κατά καιρούς υπέροχες υπέροχες αντιδράσεις on camera καθώς η εκφραστικότητά του και το απαθές βλέμμα του ορισμένες φορές, τον καθιστούν πολύ συχνά το απόλυτο mood πολλών εκεί έξω. Το έκανε και λίγες ημέρες πριν, όταν βρέθηκε σε τηλεοπτική εκπομπή και κάθισε στο πλευρό της Τέϊλορ Σουίφτ (Taylor Swift).

Την Παρασκευή (03/10) η Τέϊλορ Σουίφτ εμφανίστηκε στο γνωστό βρετανικό talk show “The Graham Norton Show“, πλαισιωμένη από ένα all-star πάνελ. Ανάμεσά τους o γνωστός ηθοποιός, η Γκρέτα Λι, η Τζόντι Τέρνερ-Σμιθ, ο Λιούις Καπάλντι και ο Ντόναλ Γκλίσον.

Η διάσημη καλλιτέχνιδα μίλησε για τον αρραβώνα της με τον Τράβις Κελς (Travis Kelce), έδειξε το εντυπωσιακό μονόπετρό της και περιέγραψε πώς ο αγαπημένος της τής έκανε πρόταση γάμου.

Όπως ήταν αναμενόμενο, ο οικοδεσπότης Γκράχαμ Νόρτον δεν έχασε την ευκαιρία να τη ρωτήσει για το δαχτυλίδι που κοσμούσε το δάχτυλό της με εκείνη εμφανώς ενθουσιασμένη, αστειεύτηκε πως ήταν “αναβάθμιση υλικού“, ενώ έδειχνε με χαρά το δαχτυλίδι της.

Η τραγουδίστρια έτεινε το χέρι της και στους υπόλοιπους καλεσμένους, με την Γκρέτα Λι να πιάνει το χέρι της για να θαυμάσει από κοντά το μονόπετρο, ωστόσο η αμήχανη (ή ειλικρινής;) αντίδραση του Κίλιαν Μέρφι ήταν αυτή που έγινε viral. Ή καλύτερα η… έλλειψη αντίδρασης.

Πολλοί χρήστες του διαδικτύου βρήκαν ξεκαρδιστικό το γεγονός ότι ο σταρ φαινόταν ατάραχος καθ’ όλη τη διάρκεια της συζήτησης, και καθόταν απλώς εκεί, χειροκροτώντας και χαμογελώντας.

“Κλαίω… Δεν θέλει καν να είναι εκεί. Είναι τόσο αστείος χωρίς να το θέλει“, “Είναι πραγματικά ο μάστερ της αδιαφορίας. Ο τρόπος με τον οποίο δεν κοιτάζει πιο προσεκτικά όταν η Τέϊλορ του τείνει το χερι. Δεν κουνιέται καν“, “Είναι πολύ αστείο που αυτός ο τύπος προσπαθεί τόσο πολύ να δείξει ότι τον νοιάζει“, ήταν μερικά από τα χιουμοριστικά σχόλια που κατέκλυσαν το διαδίκτυο.

Δείτε το βίντεο: