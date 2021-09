Τέσσερις νύχτες κλασικής μουσικής, μια βιβλιοθήκη

Ήταν Αύγουστος του 2015, όταν στην Γεννάδειο Βιβλιοθήκη -αυτό το υπέροχο κτίριο και σπουδαίο κέντρο επιστημονικής μελέτης, που στεγάζει συλλογές 145.000 σπάνιων βιβλίων, αρχείων, χειρογράφων και ερευνητικού υλικού για την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό- διοργανώθηκαν για πρώτη φορά, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Schwarz-, οι «Νύχτες Κλασικής Μουσικής στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη». Ένα ολιγοήμερο φεστιβάλ στο οποίο συμμετέχουν καλλιτέχνες του διάσημου Μουσικού Ινστιτούτου Κέρτις (Curtis) από την Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ.

Πιστή στο ετήσιο ραντεβού της, η βιβλιοθήκη της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα μάς καλεί από τις 21 έως και τις 24 Σεπτεμβρίου στις φετινές «Νύχτες Κλασικής Μουσικής στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη». Στο πλαίσιό τους, τo "Curtis on Tour, The Nina von Maltzahn Global Touring Initiative of the Curtis Institute of Music", η παγκόσμια, δηλαδή, περιοδεία του Curtis, επιστρέφει στην Αθήνα με απόφοιτους, σπουδαστές και καθηγητές του Ινστιτούτου.

Ο πιανίστας Τζορτζ Φου BENJAMIN EALOVEGA 2020

«Μια από τις καλύτερες Ακαδημίες του κόσμου» σύμφωνα με το ΒΒC Culture, το Ινστιτούτο Μουσικής Κέρτις συνδυάζει την παράδοση και την καινοτομία, προσφέροντας σε εξαιρετικά ταλαντούχους νέους μουσικούς μια πραγματική εμπειρία περιοδείας. Φέτος, θα απολαύσουμε ένα πρόγραμμα με έργα των Μπετόβεν Σούμπερτ, Ντβόρζακ, Ξενάκη, Ραχμάνινοφ, κ.α. που ερμηνεύουν οι απόφοιτοι Γιόζεφ Σπάτσεκ (βιολί), Τιμόθεος Πετρίν (βιολοντσέλο) και Τζορτζ Σιανγιουάν Φου (πιάνο).

Οι τέσσερις διαφορετικές μεταξύ τους συναυλίες θα λάβουν χώρα στο αμφιθέατρο Κότσεν Χιλ (Cotsen Hall), τηρώντας όλες τις απαιτούμενες υγειονομικές προφυλάξεις, ενώ συγχρόνως θα μεταδοθούν ζωντανά και από την ιστοσελίδα της Γενναδείου.

Ο τσελίστας Τιμόθεος Πετρίν

Πληροφορίες: «Νύχτες Κλασικής Μουσικής στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη» (Αναπήρων Πολέμου 9, Κολωνάκι) με το Curtis on Tour, 21, 22, 23 & 24 Σεπτεμβρίου στις 20:30 στο Αμφιθέατρο Κότσεν Χολ. Είσοδος ελεύθερη, δελτία προτεραιότητας διατίθενται μια ώρα πριν την έναρξη.





