The Page Of Cups: H ελληνική μπάντα ξανά στο Glastonbury Festival

Oι The Page Of Cups ετοιμάζονται για την κυκλοφορία του νέου τους single με τίτλο «Laura Green», το οποίο θα διατεθεί την Πέμπτη 5 Ιουνίου από την Panik.

Οι The Page Of Cups ξεπερνούν για ακόμα μία φορά τα ελληνικά σύνορα και επιστρέφουν δυναμικά στο Glastonbury Festival, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Το εμβληματικό φεστιβάλ, που φιλοξενείται κάθε χρόνο στην Αγγλία και προσελκύει πάνω από 200.000 θεατές απ’ όλο τον κόσμο, αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους σταθμούς στη διεθνή μουσική σκηνή.

Η μπάντα -αποτελούμενη από τους Πάνο Βλασσόπουλο, Χρήστο Βίγκο και Ανδρέα Θωμά- θα εμφανιστεί το Σάββατο 28 Ιουνίου στην Strummerville Stage, μία από τις πιο ιστορικές σκηνές του φεστιβάλ, αφιερωμένη στη μνήμη του θρυλικού Joe Strummer των The Clash. Το stage αυτό δεν «ξηλώνεται» ποτέ, τιμής ένεκεν, και είναι γνωστό για τις αυθεντικές, underground εμφανίσεις του.

Το line-up του stage περιλαμβάνει επίσης καλλιτέχνες όπως οι Maruja και Alien Chicks, ενώ πέρυσι οι The Page Of Cups είχαν μοιραστεί τη σκηνή με ονόματα όπως οι Fred Again.., Fat White Family, Labrinth’s Girls, Frank Turner κ.ά., αποσπώντας διθυραμβικά σχόλια για την παρουσία και τη μουσική τους.

Παράλληλα με τη συμμετοχή τους στο Glastonbury, οι The Page Of Cups ετοιμάζονται για την κυκλοφορία του νέου τους single με τίτλο «Laura Green», το οποίο θα διατεθεί την Πέμπτη 5 Ιουνίου από την Panik Records, ακολουθώντας τα ήδη επιτυχημένα «Frenemy» και «Teretete». Στο τέλος Ιουνίου, το συγκρότημα θα κυκλοφορήσει και το ολοκαίνουριο EP του, προσθέτοντας ακόμα μία δυναμική δουλειά στη μέχρι τώρα πορεία του.

Τέλος, τον Σεπτέμβριο, οι The Page Of Cups ετοιμάζονται να πραγματοποιήσουν την πρώτη τους ευρωπαϊκή περιοδεία, ως support act των Come, επισκεπτόμενοι πάνω από 15 πόλεις σε όλη την Ευρώπη.