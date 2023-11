Τι κάνεις όταν δεν υπάρχει δάσκαλος να σου μάθει άρπα στην Ελλάδα;

Μιλήσαμε με την αρπίστρα Maria-Christina Harper για τις σπουδές της στη Βασιλική Ακαδημία του Λονδίνου, την έννοια του αυτοσχεδιασμού στην τζαζ, καθώς και για τα τοπία της βρετανικής εξοχής στην πόλη Hastings.

H Maria-Christina Harper, electric jazz αρπίστα και συνθέτρια, γεννημένη στην Ελλάδα με Αιγυπτιακές ρίζες, ανακαλύπτει εκ νέου τον ήχο της άρπας στον κόσμο της jazz. Με το άναρχο πνεύμα της και το ενδιαφέρον της να ξεπεράσει τα παραδοσιακά όρια της άρπας, παρουσιάζει το όργανό με νέους και συναρπαστικούς τρόπους. Συνδυάζοντας τις παραδοσιακές της μουσικές ρίζες με τη free jazz δημιουργεί έναν ιδιότυπο ηχητικό σύμπαν, όπου η Ανατολή συναντά τη Δύση.

Η Maria-Christina συνεργάστηκε με δύο εξαιρετικούς αναγνωρισμένους μουσικούς, δημιουργώντας το μουσικό σχήμα Harper Trio για το οποίο δημιούργησε επτά πρωτότυπες συνθέσεις. Οι συνθέσεις φλερτάρουν με τους avant-garde και ψυχεδελικούς ήχους, δημιουργώντας ένα spiritual jazz ηχητικό τοπίο.

Με τον ντράμερ Evan Jenkins και τη δυναμική σαξοφωνίστα Josephine Davies (Instrumentalist of The Year, 2019 Parliamentary Jazz Awards) παρουσιάζουν το δυναμικό ντεμπούτο τους άλμπουμ “Passing By” που κυκλοφορεί από την Little Yellow Man Records και παρουσιάστηκε ζωντανά στο Elgar Room του The Royal Albert Hall στις 6 Νοεμβρίου στο πλαίσιο του Late Night Jazz Series.

Νωρίτερα μέσα στη χρονιά, το Harper Trio κυκλοφόρησε το πρώτο single του άλμπουμ, το “In Cairo/Grandma’s Coat” που έλαβε εξαιρετικά σχόλια και κέρδισε το ραδιοφωνικό κοινό, καθιερώνοντας το σχήμα ως μια τη νέα «φωνή» στο χώρο της σύγχρονης jazz. Και τα τρία μέλη του Harper Trio αποτελούν μέρος της μουσικής σκηνής της παραθαλάσσιας βρετανικής πόλης Hastings, όπου και γνωρίστηκαν. Είναι επίσης το μέρος που ενέπνευσε το “Standing Alone”, το δεύτερο single από το επερχόμενο άλμπουμ τους. Ένα στοχαστικό, διαλογιστικό κομμάτι μουσικής και η μοναδική μπαλάντα του άλμπουμ.

Η Maria-Christina Harper σπούδασε κλασικό πιάνο και άρπα στην Αθήνα και μετά στη Βασιλική Ακαδημία του Λονδίνου. Απογοητευμένη από τα χρόνια της άκαμπτης, έντονης εξάσκησης της κλασικής τεχνικής που άφηνε λίγα περιθώρια για μουσική προσωπική έκφραση, βρήκε τον δρόμο της σπουδάζοντας Μουσικοθεραπεία και εστιάζοντας στον αυτοσχεδιασμό, κάτι που περιγράφει ως «αποκάλυψη». Και έτσι ξεκίνησε το ταξίδι της στην τζαζ.

“Ακουγα κυρίως ψυχεδελικό ροκ, οπότε είμαι πολύ επηρεασμένη από τον ήχο της ηλεκτρικής κιθάρας”

Ποια είναι ακριβώς η “σχέση” σας με την Αίγυπτο και πώς επηρέασε τα μουσικά σας ακούσματα. Έχει σχέση η οικογένειά σας με τη μουσική;

“Η σχέση μου με την Αίγυπτο ξεκινάει πολλές γενιές πριν, αλλά η βασική μου επιρροή ήταν μέσω της γιαγιάς μου η οποία γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Κάιρο. Η οικογένειά μου έχει τεράστια σχέση με την μουσική από διάφορα είδη και κάπως θεωρούσα δεδομένο από μικρή ότι αυτό ήθελα να κάνω στη ζωή μου. Η καθημερινότητά μου είχε μουσικές από παντού, φαγητά από παντού, συνήθειες από την Ανατολή και την Δύση κι αυτό μου δημιούργησε μία φυσική τάση να ενώνω τόπους μέσω του ήχου.”

Harper Trio

Η άρπα είναι ένα όργανο που σπανιότατα ακούμε να το προτιμούν οι μουσικοί. Πώς την επιλέξατε και ποια πρόσωπα σας επηρέασαν στα πρώτα σας βήματα;

“Την διάλεξα πρώτη φορά όταν ήμουν περίπου τεσσάρων κι είδα ένα καρτούν που μία γάτα έπαιζε άρπα με άλλους τζαζ μουσικούς γάτους. Συνέχισα να την επιλέγω και να την λαχταρώ για πολλά χρόνια καθώς δεν υπήρχε δάσκαλός άρπας στην Ελλάδα κι έτσι άρχισα τις κλασικές μου σπουδές στο πιάνο. Πέρα από τους συνθέτες που γνώρισα και μελέτησα μέσα από τις σπουδές μου, τον υπόλοιπο χρόνο άκουγα αρκετά ροκ και κυρίως ψυχεδελικό ροκ οπότε είμαι πολύ επηρεασμένη από τον ήχο της ηλεκτρικής κιθάρας. Από τους Beatles, Hendrix, Pink Floyd, Doors, Cream κι άλλους τόσους που θα μπορούσα να αναφέρω. ”

Τόσο ο Evan Jenkins όσο και η Josephine Davies είναι γνωστοί στη βρετανική jazz σκηνή. Πότε στραφήκατε ολόψυχα στη τζαζ και πώς ταιριάξατε με τους Josephine Davies και Evan Jenkins, για να δημιουργηθεί το μουσικό σχήμα Harper Trio;

“Δεν ήταν συνειδητή απόφαση να στραφώ στην τζαζ. Βρισκόμουν στον χώρο της πειραματικής και της σύγχρονης μουσικής και κάπως από εκεί κατευθύνθηκα προς την free / contemporary jazz. Με την Josephine και τον Evan είχαμε κοινούς φίλους μουσικούς κι όταν είπαμε να δοκιμάσουμε οι τρείς μας να παίξουμε κάποια κομμάτια που είχα γράψει μας ενθουσίασε η συνεργασία και το αισθητικό αποτέλεσμα.”

Σίγουρα μέσα από την ελευθερία των αυτοσχεδιασμών έχεις περισσότερες πιθανότητες να μην βάλεις εμπόδια στον εαυτό σου, όντας απελευθερωμένος από τους κανόνες που υπάρχουν στη μουσική

Τι σημαίνει για εσάς η ελευθερία των αυτοσχεδιασμών (Ένας γνωστός μουσικός λέει ότι ο αυτοσχεδιασμός σού διδάσκει πώς να μην είσαι μπλοκαρισμένος και κολλημένος σε μία και μόνη απάντηση για τα πράγματα. Σου δείχνει ότι υπάρχουν πολλές άλλες απαντήσεις).

“Η ελευθερία γενικότερα σου επιτρέπει να ανοιχτείς προς όποια κατεύθυνση και να βρεθείς σε μέρη που δεν θα φανταζόσουν απαραίτητα. Αυτό το άνοιγμα, αυτή η αίσθηση του απρόσμενου μου, το μη προβλεπόμενο, με αφορά και με ενδιαφέρει στη ζωή μου γενικά, αλλά και στη μουσική μου. Μέσα από τον αυτοσχεδιασμό αφήνομαι στη δημιουργία της στιγμής και όπου με πάει. Κάποιες φορές μπορεί να θέσω ένα στόχο αλλά και πάλι δεν ξέρω τί να περιμένω ηχητικά από το αποτέλεσμα. Σίγουρα μέσα από την ελευθερία των αυτοσχεδιασμών έχεις περισσότερες πιθανότητες να μην βάλεις εμπόδια στον εαυτό σου όντας απελευθερωμένος από τους κανόνες που υπάρχουν στη μουσική. Χρειάζεται να τους ξέρεις και μετά να μπορείς να τους ξεχάσεις.”

Maria Christina Harper

Βασιλική Ακαδημία του Λονδίνου. Τι αποκομίσατε από τις σπουδές σας εκεί, σπουδές που πολλά νέα παιδιά σκέφτονται με δέος. Είναι η πειθαρχία και η εξαντλητική δουλειά, βασικοί πυλώνες της επιτυχίας;

“Ναι, το επίπεδο τεχνικά ήταν πάρα πολύ καλό. Εκεί άρχισα να νιώθω ότι μπορώ να παίξω στην άρπα ό,τι θέλω τεχνικά κι αυτό ήταν πολύ βοηθητικό όταν αργότερα άρχισα να ψάχνω τον ήχο μου μέσα από πειραματισμούς και συνθέσεις. Η πειθαρχία θεωρώ ότι είναι αναγκαία σε οτιδήποτε θέλει κανείς να δημιουργήσει και να μάθει πολύ καλά στη ζωή του. Είναι και εξαντλητικό σίγουρα, γι αυτό είναι καλό να σου αρέσει αυτό με το οποίο ασχολείσαι αρκετές ώρες μέσα στην ημέρα σου για να μην το σκέφτεσαι ως εξάντληση.”

Τι σημαίνουν για εσάς τα τοπία της πόλης Hastings;

“Μετακόμισα από το Λονδίνο στο Hastings όταν ξεκίνησε ο Covid κι έτσι το έχω συνδυάσει με την στροφή προς τον εαυτό και τον απολογισμό αυτού. Ήταν τότε πολύ ήσυχα κι επιτρεπόταν να βρισκόμαστε για πρόβες και να πηγαίνουμε σε στούντιο ηχογράφησης για να ηχογραφήσουμε. Έχω συνδυάσει αυτή την πόλη με μία πολύ δημιουργική φάση της ζωής μου και σίγουρα η ομορφιά του τόπου, οι καταπράσινοι λόφοι, η θάλασσα και τα γραφικά κτίρια με ενέπνευσαν πολύ.”