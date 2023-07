Το "Σαλό" του Παζολίνι στην Εναλλακτική της Λυρικής διά χειρός Άρη Μπινιάρη- Όλο το πρόγραμμα

Καταρρίπτοντας αποφασιστικά τα στεγανά ανάμεσα στις επιμέρους κατηγορίες που απαρτίζουν το ευρύ και περιεκτικό πεδίο του μουσικού θεάτρου, η Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ προτείνει για την καλλιτεχνική περίοδο 2023/24 ένα πρόγραμμα που φιλοδοξεί να συσπειρώσει τόσο τους φιλόμουσους, τους λάτρεις της όπερας και τους οπαδούς του μουσικού θεάτρου όσο και τους θεατρόφιλους και τους γνώστες του χορού.

Το ενδιαφέρον μας στις νέες παραγωγές μουσικού θεάτρου μαγνητίζει η πανελλήνια πρώτη παρουσίαση του κύκνειου άσματος του Πιερ Πάολο Παζολίνι σε παράσταση μουσικού θεάτρου από τον ανατρεπτικό σκηνοθέτη Άρη Μπινιάρη.

Η εμβληματική ταινία “Σαλό, 120 ημέρες στα Σόδομα” του Πιερ Πάολο Παζολίνι μετατρέπεται, μετά από ανάθεση της ΕΛΣ, σε ρηξικέλευθη παράσταση μουσικού θεάτρου από τον ανατρεπτικό σκηνοθέτη Άρη Μπινιάρη σε συνεργασία με τον συνθέτη Τζεφ Βάνγκερ και έναν πολυάριθμο θίασο διακεκριμένων ηθοποιών, σηματοδοτώντας την πρώτη παρουσίαση έργου του αιρετικού Ιταλού δημιουργού στην ΕΛΣ. Επιπλέον, με αφορμή τις παραστάσεις του Σαλό, 120 ημέρες στα Σόδομα, ο Άρης Μπινιάρης επιμελείται σκηνοθετικά και καλλιτεχνικά ένα εκρηκτικό rap concert σε συνεργασία με καλλιτέχνες της ελληνικής ραπ σκηνής. Το Salò: The Concert αποτελεί μια διεύρυνση της θεματικής τόσο της ταινίας όσο και του ευρύτερου έργου του Ιταλού δημιουργού με τα εργαλεία και την αισθητική του επιδραστικότερου μουσικού ρεύματος του σήμερα.

Η εναλλακτική σκηνή της Λυρικής Σκηνής A. SIMOPOULOS

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και “Ο αποτυχημένος” του κορυφαίου Αυστριακού συγγραφέα Τόμας Μπέρνχαρντ. Το μυθιστόρημα που σφράγισε τη γερμανόφωνη λογοτεχνία κατά το δεύτερο μισό του 20ού αιώνα που παρουσιάζεται σε διασκευή και σκηνοθεσία του Έκτορα Λυγίζου, ο οποίος μετασχηματίζει τη μονολογική αφήγηση του πρωτότυπου σε μουσικοθεατρική παράσταση για τέσσερις φωνές και ένα πιάνο.

Στο νέο πρόγραμμα της Εναλλακτικής Σκηνής θα βρούμε επίσης, μια νέα παραγωγή όπερας, σε συμπαραγωγή με τον ιδιαίτερο αμερικανικό θίασο Catapult Opera, φέρνει το σπάνιο έργο Η νεκρή πόλη, τη μοναδική όπερα που συνέθεσε η κορυφαία μουσικοπαιδαγωγός και αρχιμουσικός Νάντια Μπουλανζέ σε συνεργασία με τον μέντορά της Ραούλ Πυνιό, στην πρώτη ελληνική παρουσίασή της και μόλις το τρίτο της ανέβασμα εδώ και πάνω από έναν αιώνα!

Οι παραγωγές που επιστρέφουν

THE LAST FIVE YEARS VALERIA_ISAEVA

Πέντε αναβιώσεις επιτυχημένων παραγωγών μιούζικαλ και όπερας ανανεώνουν το ραντεβού τους με το κοινό για το 23/24. Το αριστουργηματικό και πολυβραβευμένο μιούζικαλ Into the Woods του κορυφαίου συνθέτη και στιχουργού Στήβεν Σόντχαϊμ και του σπουδαίου συγγραφέα Τζέιμς Λαπάιν έρχεται να συνεχίσει την ξέφρενη πορεία του, που διακόπηκε ξαφνικά λόγω της πανδημίας, μέσα από μια εξαιρετική παραγωγή υψηλού επιπέδου σε σκηνοθεσία και μετάφραση του Δημήτρη Αγιοπετρίτη-Μπογδάνου. Η πολυσυζητημένη και εξαιρετικά επιτυχημένη όπερα δωματίου Στρέλλα του Μιχάλη Παρασκάκη σε λιμπρέτο Αλεξάνδρας Κ*, βασισμένη στην ομώνυμη κινηματογραφική ταινία του Πάνου Χ. Κούτρα, επιστρέφει στην Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ σε σκηνοθεσία του Γιώργου Κουτλή και με τρεις διεμφυλικές καλλιτέχνιδες να εμφανίζονται ξανά στο λυρικό θέατρο. Επιστροφή και για το μιούζικαλ The Last Five Years, τη μεγάλη οφ-Μπρόντγουεϊ επιτυχία του βραβευμένου με τρία Τόνυ Αμερικανού συνθέτη Τζέισον Ρόμπερτ Μπράουν, σε μουσική διεύθυνση Μιχάλη Παπαπέτρου και μετάφραση και σκηνοθεσία του Δημήτρη Δημόπουλου, όπου η νεοϋορκέζικη ιστορία ενός ασυνήθιστου έρωτα προσφέρει απλόχερα μια αξέχαστη μουσικοθεατρική εμπειρία.

A CLOUD IN LOVE A. SIMOPOULOS

Ένα μαγευτικό παραμύθι από την Ανατολή, η εντυπωσιακή όπερα για παιδιά και νέους Το ερωτευμένο σύννεφο της συνθέτριας Σοφίας Καμαγιάννη σε λιμπρέτο της Ελένης Ζαφειρίου βασισμένο στο ομώνυμο παραμύθι του Ναζίμ Χικμέτ, επιστρέφει στην Εναλλακτική της ΕΛΣ για να ταξιδέψει τους θεατές σε τόπους και χρόνους μακρινούς μέσα από τη δύναμη της μουσικής και της ποίησης. Επίσης, η μαγευτική χοροθεατρική παράσταση για βρέφη και τους γονείς τους Underwater, των Ξένιας Αηδονοπούλου και Γεωργίας Τέγου, συνεχίζει την επιτυχημένη πορεία της προσφέροντας ένα ονειρικό ταξίδι στη βαθιά γαλάζια θάλασσα.

Μπαλέτο και συναυλίες

Ο Κωνσταντίνος Ρήγος

Το Μπαλέτο της ΕΛΣ δίνει ξανά το παρών στην Εναλλακτική Σκηνή με ένα νέο τρίπτυχο σύγχρονου χορού που τιτλοφορείται Colours, σε χορογραφίες των Εύας Γεωργιτσοπούλου, Ντιέγκο Τορτέλλι και Κωνσταντίνου Ρήγου.

Μια ιδιότυπη παράσταση που συνδυάζει το μουσικό θέατρο με τη σύγχρονη πειραματική μουσική, Η φωνή των Βακχών του ανερχόμενου συνθέτη Γιάννη Αγγελάκη, θα κάνει την αθηναϊκή πρεμιέρα της στην Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ, σε σκηνοθεσία Γιώργου Κουτλή και με τη συμμετοχή του τενόρου Χρήστου Κεχρή και μουσικών από το Ergon Εnsemble.

Το πρόγραμμα των συναυλιών περιλαμβάνει ένα μοναδικό ρεσιτάλ πιάνου του διακεκριμένου πιανίστα Απόστολου Παληού με κλασικά έργα του Μίκη Θεοδωράκη για σόλο πιάνο, ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στον Μανώλη Καλομοίρη από το Ωδείο Αθηνών με τον ιδιαίτερο τίτλο Spoudassato Moussikin, καθώς και τη συναυλία Φως! ω, πού είναι το φως; με τραγούδια σε ποίηση του νομπελίστα Ινδού ποιητή Ραμπιντρανάθ Ταγκόρ από τις μονωδούς Έλενα Μαραγκού και Λυδία Ζερβάνου, τη φλαουτίστρια Ναταλία Γεράκη και τον πιανίστα Δημήτρη Γιάκα.

CHRISTOSSAKELLARIDIS

Τέλος, το πρόγραμμα εμπλουτίζεται με δύο σημαντικά φεστιβάλ: Το 6ο Φεστιβάλ Μπαρόκ Μουσικής επιστρέφει στην Εναλλακτική Σκηνή ΕΛΣ και την ιστορική αίθουσα του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός για να ταξιδέψει το κοινό στον μαγευτικό κόσμο του μπαρόκ μέσα από τέσσερις μοναδικές συναυλίες με κεντρικό άξονα το έτος 1723.

Το πρώτο Φεστιβάλ Κρουστών της Εναλλακτικής Σκηνής της ΕΛΣ έρχεται να ξεδιπλώσει μπροστά μας το πλήρες φάσμα του συναρπαστικού αυτού ηχητικού κόσμου, σε μια σειρά από δράσεις που εκτείνονται από ξεχωριστά εργαστήρια και σεμινάρια έως μοναδικές συναυλίες με διακεκριμένα σύνολα και σολίστ.

Επιμέλεια προγράμματος Εναλλακτικής Σκηνής ΕΛΣ: Αλέξανδρος Ευκλείδης

H προπώληση για τις παραγωγές Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2023 θα ξεκινήσει στις 31 Ιουλίου 2023 από τα Ταμεία της ΕΛΣ και την ticketservices.gr

