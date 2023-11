Vaya Con Dios: Η μεγάλη επιστροφή τους είναι γεγονός και λέγεται “Shades Of Joy”

Η νέα δισκογραφική δουλειά των Vaya Con Dios και το album “Shades Of Joy” δίνει τέλος σε μία αναμονή δύο δεκαετιών.

Η μουσική μπορεί να είναι μία περιπέτεια γεμάτη εκπλήξεις.

Μερικές φορές το πεπρωμένο, καλό ή κακό, παίζει βασικό ρόλο. Κάτι που φαίνεται σίγουρα με τη νέα δισκογραφική δουλειά των Vaya Con Dios και το album “Shades Of Joy” που κυκλοφορεί από την Panik Records και δίνει τέλος σε μία αναμονή δύο δεκαετιών.

Όλα ξεκίνησαν όταν η frontwoman, Dani Klein, είχε κολλήσει στις Βρυξέλλες κατά την περίοδο της πανδημίας και δεν μπορούσε να επιστρέψει πίσω στο σπίτι της στην Andalucia και αποφάσισε να αξιοποιήσει τον χρόνο της εκεί διαφορετικά.

Όταν ξεκίνησαν να γράφουν το τραγούδι “Shades Of Joy”, μαζί με τον Thierry (Plas) και τον François (Garny), οι τρεις τους δημιούρησαν περισσότερες μαγικές μελωδίες που κατέληξαν να γίνουν μία συλλογή από νέα τραγούδια.

Όμως, το 2020, η πανδημία ξέσπασε και επειδή στο Βέλγιο τα πράγματα ήταν αυστηρά, αποφάσισαν να δουλεύουν σε καθημερινή βάση στα Zoo Studios του Thierry με τραγούδια εμπνευσμένα λόγω των καταστάσεων. Μόλις ολοκλήρωσαν την δομή των τραγουδιών, πέρασαν στις ενορχηστρώσεις, όπου και έγιναν πιο δημιουργικοί χωρίς σκέψεις, κάνοντας το studio ένα μικρό εργαστήριο.

Όταν πλέον είχαν ολοκληρώσει την δημιουργία τους και το lockdown αποτελούσε παρελθόν, κάλεσαν μουσικούς για να παίξουν σε κάποια σημεία και ύστερα από σχεδόν δύο χρόνια το album είχε ολοκληρωθεί.

Το “Shades Of Joy” είναι πλέον διαθέσιμο παγκοσμίως. Ακούστε το εδώ…

Η Dani Klein μιλάει για τον δίσκο “Shades Of Joy”

Στον επίσημο ιστότοπο του συγκροτήματος η frontwoman, Dani Klein λέει σχετικά με το άλμπουμ “Shades Of Joy”:

“Τα τραγούδια μιλούν για τη ζωή όπως τη βλέπω εγώ. Είναι σκληρή, διασκεδαστική, τρομερή, ανάλαφρη. Και όλα αυτά εξαρτώνται από το τι περνάς. Σε κάποιους είναι πιο ευγενική από ό,τι σε άλλους και όλοι προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε με ό,τι έχουμε. Έχω γράψει πολλά ερωτικά τραγούδια στο παρελθόν και συνειδητοποίησα ότι η αγάπη είναι πολύ συχνά μια ψευδαίσθηση στην οποία θέλουμε να προσκολληθούμε με οποιοδήποτε κόστος.

Έχω καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν μπορεί να υπάρξει αγάπη χωρίς σεβασμό και ότι δεν μπορούμε να περιμένουμε από τους άλλους να μας σέβονται αν δεν σεβόμαστε τον εαυτό μας . Το να είσαι αληθινός με τον εαυτό σου είναι πολύ πιο σημαντικό από το να είσαι αληθινός με έναν σύντροφο. Πολλές φορές η αγάπη είναι μια μορφή εθισμού και όπως όλοι οι εθισμοί είναι τοξικός.

Είναι ένα άλμπουμ για το οποίο είμαι περήφανη, καθώς αντικατοπτρίζει το ποια είμαι σήμερα και το πώς έχουν εξελιχθεί οι Vaya con Dios μέσα στα τελευταία χρόνια. Φέρνει ένα άγγιγμα φωτός στον κόσμο, σε αυτούς τους ταραγμένους καιρούς.

Μιλάω για τη θέση που έχουν οι γυναίκες στην υποτίθεται ισότιμη κοινωνία μας. Ακόμα αγωνίζονται και μου φαίνεται ότι ο αγώνας αυτός δεν θα τελειώσει ποτέ, αφού οι άνδρες ανατράφηκαν για αιώνες πιστεύοντας στην ανωτερότητά τους. Μιλάω για τον κόσμο και την κακή κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Εξαιτίας αυτών που τον διοικούν. Για την αδικία που φαίνεται ότι θα μείνει εκεί.

Αλλά κυρίως για την ευτυχία που νιώθουμε μερικές φορές. Ελπίζουμε να σας αρέσει. Βάλαμε τις ικανότητες, τις καρδιές και την ψυχή μας σε αυτό.”

Τα τραγούδια που περιλαμβάνει το άλμπουμ είναι:

1. Kissing Slow

2. Shades of Joy

3. Leaving Home

4. La Vie

5. Through With Love

6. Dancing In the Rain

7. Always Something Missing

8. The Thought of Him

9. Una Mujer

10. Maybe

11. It Isn’t Gonna Be That Way