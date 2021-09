VMA 2021: Το "γυμνό" της Μέγκαν Φοξ αναστάτωσε το κοινό - Οι μεγάλοι νικητές της βραδιάς

Τα βραβεία MTV Video Music Awards 2021 επέστρεψαν στην Νέα Υόρκη την Κυριακή, με την Doja Cat να παρουσιάζει τη λαμπερή βραδιά, η οποία προβλήθηκε από το MTV.

Ο Justin Bieber πήρε το βραβεία για τον Καλλιτέχνη της Χρονιάς και το Καλύτερο Ποπ κομμάτι, ενώ η Olivia Rodrigo κέρδισε το βραβείο "Song of the Year" και ο Lil Nas X έλαβε το πολυπόθητο βραβείο "Video of the Year".

Ωστόσο, το ζεύγος Μέγκαν Φοξ και Μασίν Γκαν Κέλι έκλεψαν τις εντυπώσεις στα βραβεία, ο καθένας για διαφορετικούς λόγους. Από τη μία, η Μέγκαν μάγεψε το κοινό με το αποκαλυπτικό της φόρεμα.

Η Μέγκαν Φοξ στα φετινά VMAs του MTV EVAN AGOSTINI/ INVISION/AP

Από την άλλη, ο σύντροφός της συζητήθηκε έντονα για τον καβγά του στο κόκκινο χαλί με τον θρύλο του MMA, Κόνορ ΜακΓκρέγκορ.

Στις εμφανίσεις που ξεχώρισαν συγκαταλέγονται αυτή της εντυπωσιακής Τζένιφερ Λόπεζ, αλλά και η εμφάνιση του Lil Nas X.

Ακολουθεί η πλήρης λίστα των νικητών της βραδιάς:

Βίντεο της χρονιάς

"Montero (Call Me By Your Name)" – Lil Nas X, Columbia Records

Καλλιτέχνης της χρονιάς

Justin Bieber

Τραγούδι της χρονιάς

"Drivers License" – Olivia Rodrigo, Geffen Records

Καλύτερος νέος καλλιτέχνης

Olivia Rodrigo

Push Performance της χρονιάς

"Drivers License" – Olivia Rodrigo, Geffen Records

Καλύτερη συνεργασία

"Kiss Me More" – Doja Cat ft. SZA, Kemosabe Records / RCA Records

Καλύτερο Ποπ

"Peaches" – Justin Bieber ft. Daniel Caesar, Giveon, Def Jam

Καλύτερο Hip-Hop

"Franchise" – Travis Scott ft. Young Thug & M.I.A., Cactus Jack / Epic Records

Καλύτερο Alternative

"My Ex's Best Friend" – Machine Gun Kelly ft. Blackbear, Bad Boy / Interscope Records

Καλύτερο R&B

"Leave the Door Open" – Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic, Aftermath Entertainment / Atlantic Records

Καλύτερο K-pop

"Butter" – BTS, Bighit Music

Video For Good

"Your Power" – Billie Eilish, Darkroom / Interscope Records

Καλύτερη σκηνοθεσία

"Montero (Call Me By Your Name)" – Lil Nas X directed by: Lil Nas X and Tanu Muino, Columbia Records

Καλύτερη Φωτογραφία

"Brown Skin Girl" – Beyoncé, Blue Ivy, SAINt JHN, WizKid, Cinematography by: Benoit Soler, Malik H. Sayeed, Mohammaed Atta Ahmed, Santiago Gonzalez, Ryan Helfant, Parkwood Entertainment / Columbia Records

Καλύτερη χορογραφία

"Treat People With Kindness" – Harry Styles, Columbia Records

