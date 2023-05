Warhaus: Πέντε επιτυχίες του sexy βελγικού συγκροτήματος που έρχεται στην Ελλάδα

Ακριβώς πέντε χρόνια μετά από το συναυλιακό ντεμπούτο τους στην Ελλάδα, το 2018, οι Warhaus έρχονται στη χώρα μας για δύο μοναδικές εμφανίσεις, στη Θεσσαλονίκη (19 Μαΐου, WE) και στην Αθήνα (20 Μαΐου, Gazarte - Roof Stage), για να γεμίσουν τις βραδιές μας με τις σκοτεινές jazz και pop μελωδίες τους, και να μας ταξιδέψουν σε μουσικά σύμπαντα, που "χρωματίζουν" τη ζωή με έντονα συναισθήματα και την κάνουν λίγο πιο όμορφη.

Οι Warhaus αποτελούν το solo project του Maarten Devoldere, του Βέλγου τραγουδοποιού, ερμηνευτή και μουσικού παραγωγού που γνωρίσαμε μέσα από το συγκρότημα Balthazar, ο οποίος το ξεκίνησε περίπου το 2016. Μαζί με την, επίσης, Βελγίδα συνοδοιπόρο του Sylvie Kreusch, πρώην τραγουδίστρια των Soldier's Heart, "χάραξαν" μία νέα μουσική διαδρομή στον παγκόσμιο χάρτη, με ατμοσφαιρικά, sexy, dark pop αισθητικής τραγούδια.

Οι Warhaus κατέκτησαν τις καρδιές μας από το πρώτο άκουσμα, με τα δύο τους άλμπουμ "We Fucked a Flame into Being" (2016) και το ομώνυμο "Warhaus" (2017) να κατακλύζουν τα τοπικά εναλλακτικά ραδιόφωνα και τους ίδιους να αποθεώνονται σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες του κόσμου. Το συγκρότημα χαρακτηρίστηκε "νόθο παιδί των Nick Cave, Tom Waits και Leonard Cohen", αφού οι επιρροές τους από τις μεγάλες αυτές μουσικές προσωπικότητες, είναι έντονες.

Οι Warhaus για δύο συναυλίες στην Ελλάδα

Το τρίτο, νέο άλμπουμ " Ha Ha Heartbreak"

Οι Warhaus, όμως, δεν επαναπαύτηκαν ποτέ στην επιτυχία τους και συνέχισαν να ψάχνονται, να πειραματίζονται και, φυσικά, να δημιουργούν. Ο Maarten Devoldere αποφάσισε να αφήσει για λίγο τη Γάνδη και απομονώθηκε σε ένα δωματίου ξενοδοχείου στο Παλέρμο, παρέα με μια κιθάρα, ένα μικρόφωνο και μια καρδιά που πρόσφατα είχε σπάσει σε χιλιάδες κομμάτια. Αποτέλεσμα αυτής της μοναξιάς στην αποπνικτική ιταλική πόλη, ήταν η γέννηση του "Ha Ha Heartbreak" (2022).

Το "Ha Ha Heartbreak" είναι σίγουρα το πιο προσωπικό και αληθινό άλμπουμ των Warhaus μέχρι σήμερα, κρατώντας τη γνωστή ατμοσφαιρική, jazzy pop μανιέρα, αλλά καταφέρνει περίτεχνα να μεταπηδά από τα διαφορετικά στάδια του πένθους και της θλίψης, καταλήγοντας τελικά στην παραίτηση, αλλά και στη λύτρωση. Το τρίτο άλμπουμ είναι μια συγκινητική συναισθηματική εξερεύνηση, καθώς και ένα δοχείο μεγάλου μουσικού πλούτου.

Πέντε μεγάλες επιτυχίες των Warhaus

Με αφορμή την επίσκεψή τους στην Ελλάδα, ας δούμε και ας ακούσουμε πέντε αγαπημένα τραγούδια των Warhaus, που "μίλησαν" στην ψυχή μας.

1. Love's a Stranger

Περιλαμβάνεται στο δεύτερο, ομώνυμο άλμπουμ τους "Warhaus" (2017) και αποτελεί το πιο γνωστό και πιο χιλιοτραγουδισμένο κομμάτι τους, το οποίο, μάλιστα, τους σύστησε στο ελληνικό κοινό.

2. Good Lie

Ένα τραγούδι από το πρώτο άλμπουμ "We Fucked a Flame into Being" (2016), για τις ψευδαισθήσεις του έρωτα, με μια συναρπαστική μελωδία που κολλάει στο μυαλό και δεν θες με τίποτα να τελειώσει.

3. Machinery

Προέρχεται, επίσης, από το πρώτο άλμπουμ. Είναι ατμοσφαιρικό, απαλό, sexy, σκοτεινό, με τα γυναικεία φωνητικά της Sylvie Kreusch να σε παρασέρνουν στο μαγικό σύμπαν των Warhaus.

4. Best I Ever Had

Χαρακτηριστικό τραγούδι της γλυκιάς μελαγχολίας του τρίτου άλμπουμ "Ha Ha Heartbreak", που καταλήγει στη ζοφερή μα λυτρωτική διαπίστωση: "All i ever wanted was a lot / To be your man was something I could not".

5. Desire

Ένα ακόμα τραγούδι από το πρόσφατο άλμπουμ τους, που αποπνέει αυτό ακριβώς που λέει ο τίτλος: επιθυμία. Απαλό, γλυκό, με lounge νότες και μελωδία που σε ωθεί να λικνιστείς στον ρυθμό του.

Με όλο αυτό το σπάνιο υλικό στις αποσκευές τους προσγειώνονται λοιπόν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και μας καλούν να ζήσουμε την εμπειρία των Warhaus την Παρασκευή 19 Μαΐου στο WE στη Θεσσαλονίκη και το Σάββατο 20 Μαΐου στο Roof Stage του Gazarte.

