Μούμια 4.000 ετών ξαναγράφει την ιστορία της Αιγύπτου

Μπροστά σε νέα δεδομένα έφερε τους ερευνητές η ανακάλυψη της μούμιας ενός ευγενή ονόματι Khuwy, το σώμα του οποίου δείχνει πως οι αρχαίοι Αιγύπτιοι πραγματοποιούσαν εξελιγμένες διαδικασίες μουμιοποίησης των νεκρών τους, 1000 χρόνια νωρίτερα από ό,τι πιστεύαμε μέχρι σήμερα, σύμφωνα με νέα στοιχεία τα οποία θα μπορούσαν να αποτελέσουν αφορμή να γραφτούν ξανά τα βιβλία της ιστορίας.

Σύμφωνα με άρθρο του Guardian, το διατηρημένο σώμα ενός υψηλόβαθμου ευγενή ονόματι Khuwy, που ανακαλύφθηκε το 2019, πιστεύεται ότι είναι πολύ παλαιότερο από ό,τι υποτίθεται και είναι, στην πραγματικότητα, μία από τις παλαιότερες αιγυπτιακές μούμιες που ανακαλύφθηκαν ποτέ. Χρονολογείται στο Παλαιό Βασίλειο, κατά την 3η χιλιετία π.Χ της της αιγυπτιακής ιστορίας, αποδεικνύοντας ότι οι τεχνικές μουμιοποίησης ήταν πολύ προηγμένες πριν από περίπου 4000 χρόνια.

Η επικεφαλής Αιγυπτολογίας στο Αμερικανικό Πανεπιστήμιο του Καΐρου και ειδική στην ιστορία μουμιοποίησης, η καθηγήτρια Σαλίμα Ικράμ, μιλώντας στον Observer ανέφερε πως "αν όντως πρόκειται για μούμια του Παλαιού Βασιλείου, όλα τα βιβλία για τη μουμιοποίηση και την ιστορία για το Παλαιό Βασίλειο θα πρέπει να αναθεωρηθούν». Και πρόσθεσε: "Το νέο εύρημα μπορεί να ανατρέψει εντελώς την αντίληψή μας στην εξέλιξη της ταρίχευσης. Τα υλικά που χρησιμοποιούνταν, η προέλευσή τους, οι εμπορικές οδοί που συνδέονταν μαζί τους, θα επηρεάσουν δραματικά την κατανόησή μας για το Παλαιό Βασίλειο της Αιγύπτου".

Ζωγραφική στον τοίχο του τάφου του Khuwy IAN GLATT/NATIONAL GEOGRAPHIC/WINDFALL FILMS





"Μέχρι σήμερα θεωρούσαμε πως η μουμιοποίηση της εποχής εκείνης ήταν σχετικά απλή, με βασική αφυδάτωση -μια διαδικασία που δεν ήταν πάντα επιτυχημένη-, δεν αφαιρούνταν ο εγκέφαλος και αφαιρούνταν μόνο περιστασιακά τα εσωτερικά όργανα. Πράγματι αποδιδόταν μεγαλύτερη προσοχή στην εξωτερική εμφάνιση του εκλιπόντος παρά στο εσωτερικό του. Επίσης, η χρήση ρητίνης ήταν πολύ περισσότερο περιορισμένη στις μούμιες του Παλαιού Βασιλείου που έχουν καταγραφεί έως τώρα. Αυτή η μούμια είναι γεμάτη με ρητίνη και υφάσματα και δίνει μια εντελώς διαφορετική εικόνα της μουμιοποίησης. Στην πραγματικότητα, είναι σαν τις μούμιες που ανακαλύφθηκαν 1.000 χρόνια αργότερα", ανέφερε επίσης η ίδια μιλώντας στον Observer.

Η συγκεκριμένη μούμια είναι μεταξύ των μεγάλων ανακαλύψεων οι οποίες πρόκειται να αποκαλυφθούν στη νέα σειρά ντοκιμαντέρ του National Geographic με τίτλο "Lost Treasures of Egypt", που κάνει πρεμιέρα στις 7 Νοεμβρίου. Παραγωγής της Windfall Films, η κάμερα ακολουθεί αρχαιολόγους από όλο τον κόσμο κατά τη διάρκεια των ανασκαφών που πραγματοποιούν στην Αίγυπτο, με την ανακάλυψη για τη μουμιοποίηση να προβάλλεται στο τέταρτο επεισόδιο, στις 28 Νοεμβρίου, με τίτλο "Rise of the Mummies".

Η καθηγήτρια Σαλίμα Ικράμ εμφανίζεται στο συγκεκριμένο επεισόδιο μαζί με τον αρχαιολόγο δρα Μοχάμεντ Μεγκαλέντ, ο οποίος σχολιάζει σχετικά με την τελευταία ανακάλυψη πως "αν πρόκειται όντως για τον Khuwy, θα πρόκειται για επανάσταση στην ιστορία της Αρχαίας Αιγύπτου".

Η ανακάλυψη της μούμιας σε έναν πλούσιο τάφο στη νεκρόπολη της Σακάρα κινηματογραφήθηκε από το National Geographic νωρίτερα και η έρευνα αναφέρει πως τα ιερογλυφικά αποκαλύπτουν πως ανήκε στον Khuwy, έναν άνθρωπο που σχετιζόταν με τη βασιλική οικογένεια και που έζησε 4000 χρόνια πριν.

