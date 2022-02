Nederlands Dans Theater: Ένα από τα επτά θαύματα του κόσμου της χορευτικής τέχνης στο Μέγαρο

Το Nederlands Dans Theater (NDT 1), «ένα από τα επτά θαύματα του κόσμου της χορευτικής τέχνης», επιστρέφει στο Μέγαρο με δύο νέες δημιουργίες της Marina Mascarell και του Marco Goecke, οι οποίες απέσπασαν τα ενθουσιώδη σχόλια των κριτικών κατά την πρόσφατη πρεμιέρα τους στην Ολλανδία, αλλά και με μια επιτυχημένη χορογραφία του Jiří Kylián. Οι χορευτές του NDT 1 θα δώσουν τέσσερις παραστάσεις την Πέμπτη 10, την Παρασκευή 11, το Σάββατο 12 και την Κυριακή 13 Μαρτίου στις 8:00 το βράδυ στην Αίθουσα Αλεξάνδρα Τριάντη, παρουσιάζοντας στους φίλους της ορχηστικής τέχνης τρία εντελώς διαφορετικά έργα που συνδιαλέγονται, και εντέλει ενώνονται, μέσω της κοινής ορμητικής τους διάθεσης. Ένα χορευτικό τρίπτυχο που αναδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο τη μοναδική εκφραστικότητα και την τεχνική αρτιότητα του NDT 1.

Η βραδιά αρχίζει με το “Toss of a Dice”, την περίφημη «Ζαριά» του Jiří Kylián, η οποία είχε γίνει δεκτή με ενθουσιασμό από τους θεατές του Μεγάρου, όταν την απόλαυσαν για πρώτη φορά στην ίδια αίθουσα το 2008. Ακολουθούν οι καινούργιες χορογραφίες “How to cope with a sunset when the horizon has been dismantled” («Πώς αντιμετωπίζουμε ένα ηλιοβασίλεμα όταν ο ορίζοντας έχει καταρρεύσει») της Marina Mascarell και “I love you, ghosts” («Σας αγαπώ, φαντάσματα») του Marco Goecke.

Οι εμφανίσεις του κορυφαίου χορευτικού συνόλου στο Μέγαρο πραγματοποιούνται με την ευγενική χορηγία της Alpha Bank.

To Nederlands Dans Theater (NDT)…

Είναι μία από τις πλέον εμβληματικές ομάδες χορού διεθνώς. Τη σεζόν 2020-2021, η Sol León και ο Paul Lightfoot παρέδωσαν τη σκυτάλη της καλλιτεχνικής διεύθυνσης στην Emily Molnar. Με έδρα τη Χάγη, το NDT δίνει παραστάσεις σε Ευρώπη, Αμερική, Ασία και Αυστραλία, με τους θεατές του να ξεπερνούν παγκοσμίως τους 150.000. Μετά την ίδρυσή του στα 1959 από τους Benjamin Harkarvy, Aart Verstegen και Carel Birnie σε συνεργασία με 18 χορευτές του Εθνικού Μπαλέτου της Ολλανδίας (γνωστό τότε ως Μπαλέτο της Ολλανδίας), το NDT χάραξε τη δική του τροχιά στο στερέωμα του μοντέρνου χορού. Χορογράφοι όπως οι Glen Tetley και Hans van Manen άφησαν το δικό τους πρωτοποριακό σημάδι στο καλλιτεχνικό προφίλ της Ομάδας, ενώ οι αντισυμβατικές και προοδευτικές παραγωγές τους έβαλαν το Nederlands Dans Theater στον διεθνή χάρτη του χορού. Έκτοτε, το Σύνολο έχει δημιουργήσει ένα πλούσιο ρεπερτόριο που περιλαμβάνει πάνω από 620 έργα κορυφαίων χορογράφων, όπως των Jiří Kylián και Hans van Manen, Sol León & Paul Lightfoot, Crystal Pite και Marco Goecke, Johan Inger, Medhi Walerski, Ohad Naharin, Alexander Ekman, Gabriela Carrizo, Franck Chartier, Hofesh Shechter, Edward Clug και Sharon Eyal & Gai Behar, αλλά και πολλών άλλων.

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών/ Αίθουσα Αλεξάνδρα Τριάντη/ Πέμπτη 10, Παρασκευή 11, Σάββατο 12 και Κυριακή 13 Μαρτίου | 20:00/ Τιμές εισιτηρίων: 10 € (φοιτητές, νέοι έως 25 ετών, άνεργοι, ΑμεΑ, 65+, πολύτεκνοι) ● 15 € ● 24 € ● 30 € ● 38 € ● 46 € ● 55 €/Διάρκεια¨2 ώρες και 15 λεπτά (με δύο διαλείμματα)/Θα τηρηθούν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα υγειονομικής προστασίας. Περισσότερες πληροφορίες εδώ: https://www.megaron.gr/metra-prolipsis-kata-tou-covid-19-sto-megaro-mousikis-athinon/

