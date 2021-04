Ο Ρωμαίος, ο Αργύρης, η Ιουλιέτα και η Έλλη

Όταν τον περασμένο Οκτώβριο το έργο «This Is Not Romeo and Juliet» έκανε πρεμιέρα στο θέατρο Πορεία, το όλο προτεινόμενο πακέτο ήταν σίγουρα τέρμα ελκυστικό. Ένα νέο και –κρίνοντας από τον τίτλο– ρηξικέλευθο έργο, που κάπως σχετίζεται με τον σαιξπηρικό ιδεατό έρωτα, και έχει ως μοναδικούς ερμηνευτές δυο λαμπερά και ταλαντούχα πρόσωπα του σημερινού υποκριτικού γίγνεσθαι: τον Αργύρη Πανταζάρα και την Έλλη Τρίγγου. Από μόνο του θα αρκούσε, αλλά το γεγονός ότι οι δυο ηθοποιοί ήταν μέχρι πρόσφατα ζευγάρι ερωτικό (το εξειδικευμένο ρεπορτάζ δεν έχει καταλήξει κατά πόσον προέκυψε επανασύνδεση ή μπα), έδινε, ας μην κρυβόμαστε, ακόμη περισσότερους πόντους στην παραγωγή.

Δυο βδομάδες αργότερα, το έργο κατέβαινε με συνοπτικές διαδικασίες και το θέατρο έκλεινε, όπως και κάθε ζωντανό θέαμα της επικράτειας ελέω κορονοϊού. No Romeo and Juliet… Το Πορεία –που αποδείχθηκε από τους πιο οργανωμένους και έτοιμους θεατρικούς οργανισμούς στην αντιμετώπιση των επιβεβλημένων περιοριστικών μέτρων– αντέδρασε τάχιστα. Λίγο μετά, έβγαλε τρεις παραστάσεις του έργου σε ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση, ενώ στην 14 Φεβρουαρίου –ημέρα των απανταχού ερωτευμένων, μην ξεχνιόμαστε– πρόσφερε μαγνητοσκοπημένη θέαση της παράστασης.

Πράγμα που επαναλαμβάνεται σε λίγες μέρες, οπότε σπεύστε. Από 2 έως 5 Μαΐου, στην πλατφόρμα του θεάτρου Πορεία η παράσταση «This Is Not Romeo and Juliet» μεταδίδεται μαγνητοσκοπημένη «για τελευταία φορά», προειδοποιεί το δελτίο Τύπου. Σημειώστε, πως η προαγορά εισιτηρίων (5,99€) κλείνει στις 4 Μαΐου.

Λίγα λόγια για το έργο

Περί τίνος, όμως, πρόκειται; Το έργο, σε σύλληψη και σκηνοθεσία του Πανταζάρα, ουσιαστικά παρακολουθεί δυο ερωτοχτυπημένους ηθοποιούς που ενσαρκώνουν επί σκηνής τον Ρωμαίο και την Ιουλιέτα. Η δραματουργική επεξεργασία της Θεοδώρας Καπράλου συνυφαίνει τον παλλόμενο, μοντέρνο και απτό έρωτα των δυο ηθοποιών με εκείνον τον αρχετυπικό των δυο εφήβων από την Βερόνα. Διάλογοι καθημερινοί, φορτισμένοι ή χαδιάρικοι, εναλλάσσονται με προσαρμοσμένους σαιξπηρικούς μονολόγους διαχρονικού συμβολισμού, ενώ υπάρχει κι ένα εξαιρετικής αισθητικής και δύναμης τρίλεπτο χωρίς καθόλου λόγο, με τους δυο ήρωες του έργου να εξερευνούν εκστατικοί τα κορμιά τους.

Μέσα στο πολυμορφικό, αφαιρετικό και κυριολεκτικά απαστράπτον σκηνικό της Δήμητρας Ζίγκαρις, Τρίγγου και Πανταζάρας κινούνται διαρκώς σε μια χορογραφημένη παράσταση υψηλής ακρίβειας, που σίγουρα οφείλει πολλά στην κίνηση που δίδαξε το Κωνσταντίνος Παπανικολάου. Συγχρόνως, για να τονιστεί και η συνθήκη του «έργου μέσα στο έργο», οι δυο ηθοποιοί ξεκινούν ντυμένοι με κάζουαλ άνετα ρούχα πρόβας και, προοδευτικά, προσθέτουν στην αμφίεσή τους αξεσουάρ και κομμάτια εποχής που παραπέμπουν στους σαιξπηρικούς ρόλους. Κι ακόμη περισσότερο, στους δυο αρχετυπικούς εραστές της παγκόσμιας δραματουργίας, που μέσα από την δική τους τραγική ιστορία ανυψώνουν μα και τρομάζουν τον έρωτα των δυο ηρώων του έργου. «Είναι μια ιστορία αγάπης», λέει εκείνος. «Είναι μια ιστορία θανάτου», ανταπαντά εκείνη. Έρως, ανθρώπινη επαφή, επικοινωνία, μα και ο πανθ’ ορών θάνατος…

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πολύ καλή τηλεσκηνοθεσία του Παύλου Κερασίδη διανθίζει την ιντερνετική παράσταση με γκροπλάν, ή λήψεις από την οροφή του θεάτρου, προσφέροντας ένα δελεαστικό αντιστάθμισμα στην έλλειψη του «ζωντανού». Το οποίο, κακά τα ψέματα, δεν αντικαθίσταται με τίποτα. Εξού και περιμένουμε, όταν με το καλό κλπ, κλπ, να δούμε το «This Is Not Romeo and Juliet» να επιστρέφει ολοζώντανο στο σανίδι.

