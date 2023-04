O Τζακ Νίκολσον έγινε 86. Ας σοκαριστούμε από μια φωτογραφία του ακόμα

Πριν από ακριβώς μία εβδομάδα κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο νέα καρέ που απεικονίζουν έναν ηλικιωμένο άνδρα να απολαμβάνει χαλαρές στιγμές στο σπίτι του στο Μπέβερλι Χιλς. Ο ίδιος, είχε "εξαφανιστεί" για ενάμιση χρόνο, κάτι που δεν θα έπρεπε να προξενεί καμία έκπληξη, μιας και μιλάμε για έναν άνθρωπο που έχει αποφασίσει να ξεκουραστεί από την ενεργό δράση. Ο λόγος φυσικά, για τον Τζακ Νίκολσον.

Μπορεί το διαμέτρημα του Τζακ να είναι εκκωφαντικό, κάτι που εν πολλοίς δικαιολογεί τον όλο "θόρυβο" γύρω από την επανεμφάνισή του, ωστόσο ως δυστυχώς είθισται, τα σκανδαλοθηρικά site βρήκαν ευκαιρία για να τραβήξουν το θέμα ξεπερνώντας και πάλι τα όρια της κλειδαρότρυπας. Η DailyMail έφτασε δε στο σημείο, να γράψει για "ατημέλητη" εμφάνιση και για "ανησυχία" για την υγεία του. Προφανώς και ο ίδιος ο Νίκολσον, ουδόλως έχει ασχοληθεί με όλα αυτά. Οι θαυμαστές του άλλωστε, και οι "λογικοί" χρήστες του διαδικτύου, είπαν το προφανές. Ότι κάπως έτσι δηλαδή "μοιάζει" ένας άνθρωπος στα 85 του, που σήμερα γίνεται 86.

Αναφορές για την υγεία του υπάρχουν εδώ και μήνες, χωρίς να επιβεβαιώνονται, ούτε να διαψεύδονται. Επί της ουσίας, αν ο Νίκολσον πάσχει από κάποια ασθένεια, αυτό αποτελεί έναν παραπάνω λόγο για να τον αφήσουν στην ηρεμία και την ησυχία του. Το μοναδικό που έχει βγει από το οικογενειακό του περιβάλλον είναι από τον γιο του Ray Nicholson, ο οποίος έχει πει πως ο πατέρας του έχει επιλέξει την απομόνωση στο σπίτι του, στην έπαυλη που αγόρασε από τον Μάρλον Μπράντο, περιορίζοντας τις κοινωνικές συναναστροφές.

Το λες και σεβαστό δικαίωμα για τον οποιονδήποτε.

Μετά τον θάνατο του Κόμπι Μπράιαντ άλλωστε, ο Νίκολσον είχε τοποθετηθεί δημοσίως με μια σύντομη δήλωσή του. "Θα τον σκεφτόμαστε συνέχεια και θα μας λείψει", ανέφερε, και εν συνεχεία η οικογένειά του δήλωσε πως ο σπουδαίος ηθοποιός "αναπληρώνει τον χαμένο χρόνο με την οικογένεια και τα παιδιά του, αφού έζησε τη ζωή του στο έπακρο".

Για την ίδια την ύπαρξη και τη ζωή του αλλά και τον θάνατο, ο Νίκολσον είχε μιλήσει το 2015 στο περιοδικό Closer, σε μια συνέντευξη που συνάδει με την απόφασή του να αποσυρθεί σε οικογενειακό περιβάλλον. "Θα μου άρεσε πολύ ένα τελευταίο ρομάντζο, αλλά δεν είμαι πολύ σίγουρος πως θα συμβεί. Το μόνο που δεν μπορώ να αρνηθώ είναι ότι γερνάω. Είμαι ακόμη ατίθασος στην καρδιά, αλλά με έχει χτυπήσει η βιολογική βαρύτητα", έλεγε τότε.

Δεν θέλω να πεθάνω μόνος

"Δεν μπορώ να 'την πέσω σε γυναίκες' δημόσια πια. Δεν το αποφάσισα εγώ. Απλά δεν μοιάζει σωστό στην ηλικία μου", δήλωνε ακόμη, αναφέροντας πως αυτό που θέλει, είναι να μην πεθάνει μόνος, μετά από μια πολυτάραχη ζωή. Για το πώς κατάφερε να... επιβιώσει από τα πάρτι, τις ουσίες και τις γενικότερες ατασθαλίες, είχε δηλώσει πως... συνήθιζε να κοιμάται αργά, αλλά και να ξυπνάει αργά.

Για την ιστορία, ο διάσημος ηθοποιός παντρεύτηκε την Σάντρα Νάιτ το 1962, σε έναν γάμο που διήρκησε μόλις έξι χρόνια και μαζί απέκτησαν μια κόρη, την Τζένιφερ. Ο μεγάλος έρωτας όμως της ζωής του ήταν η ηθοποιός Αντζέλικα Χιούστον. Το 1989, μετά από μια τρικυμιώδη σχέση, ο Νίκολσον της ανακοίνωσε πως θα αποκτούσε παιδί με άλλη γυναίκα. Και πράγματι, απέκτησε τελικά δύο παιδιά με την Ρεμπέκα Λορέιν, ενώ στη ζωή του υπήρξαν πλείστες άλλες ερωτικές σχέσεις (υπάρχει ο "μύθος" πως έχει πάει με 2.000 γυναίκες). Συνολικά, έχει έξι παιδιά με πέντε διαφορετικές γυναίκες.

Αγνώστου (;) πατρός

Σύμφωνα με την βιογραφία του Τζακ που είχε γράψει ο Marc Eliot, ο ηθοποιός φέρεται να μην γνωρίζει με απόλυτη βεβαιότητα την ταυτότητα του πραγματικού πατέρα του. Σύμφωνα με τον Έλιοτ, ο Τζον Νίκολσον αναγράφεται στο πιστοποιητικό γέννησης του ως "Τζακ", αλλά ο συγγραφέας γράφει ότι ο πραγματικός πατέρας του σταρ ήταν ένας άντρας ονόματι "Ντον Φουρσίλο", "κάποτε μουσικός που έπαιζε με διάφορες μπάντες".

Ο Νίκολσον ανακάλυψε όταν ενηλικιώθηκε πως η γυναίκα που νόμιζε ότι ήταν η μεγαλύτερη αδερφή του ήταν στην πραγματικότητα η μητέρα του (June Frances Nicholson) και η γυναίκα που νόμιζε ότι ήταν μητέρα του ήταν πραγματικά η γιαγιά του. Κάτι που θυμίζει λίγο το σενάριο του "Chinatown".

Ο πρώτος άνθρωπος που τον εμπιστεύθηκε ήταν ο Roger Corman, με τον νεαρό Νίκολσον να αυτοσχεδιάζει στην ταινία "The Little Shop of Horrors", που του άνοιξε τον δρόμο προς τη "δόξα", η οποία ήρθε τελικά και παγιώθηκε με το "Easy Rider" του 1969. Ο Νίκολσον έκανε πάνω από δώδεκα ταινίες με τον Corman στα πρώτα χρόνια της καριέρας του.

Το πρώτο Όσκαρ ήρθε με το "One Flew Over the Cuckoo's Nest", του 1976, όταν η πρώτη επιλογή για τον ρόλο ήταν ο Μάρλον Μπράντο. Τζιν Χάκμαν και Μπαρτ Ρέινολντς είχαν απορρίψει επίσης τη συμμετοχή τους στην ταινία, κάτι που ήταν τελικά μοιραίο για τον Τζακ. Με την καλή έννοια.

Οι ρόλοι που απέρριψε

Παρόλα αυτά, ο ίδιος είχε απορρίψει ηχηρούς ρόλους όπως του Μάικλ Κορλεόνε στον "Νονό", του νεαρού ιερέα στον "Εξορκιστή", τον ρόλο που τελικά πήρε ο Τομ Κρουζ στο "Rain Man", τον ρόλο που πήρε ο Μάρτιν Σιν στο "Apocalypse Now", τον ρόλο του Χάνιμπαλ Λέκτερ αλλά και του Τζέι Γκάτσμπι στην ταινία του 1974. Σύμφωνα πάντα με τον Marc Eliot.

Στα αξιοσημείωτα αυτής της βιογραφίας είναι πως ο Νίκολσον παρακολουθούσε εκ των έσω τη δίκη του Τσαρλς Μάνσον, καθώς ήταν στενός φίλος με τη Σάρον Τέιτ. Παράλληλα, παρακολουθούσε και άλλες δίκες, προσπαθώντας να εμπνευστεί για τις περσόνες που ενσάρκωνε.

Ο πιο προσοδοφόρος ρόλος της καριέρας του Νίκολσον ήρθε ως Τζόκερ στο Batman του Τιμ Μπάρτον. Σύμφωνα με τον Eliot ο Νίκολσον είπε αμέσως "ναι" για τη συμμετοχή του στην ταινία, εξαιτίας της αγάπης του για την ιστορία του Batman.

Πολλές περιπτώσεις γενναιοδωρίας του Νίκολσον αναφέρονται λεπτομερώς στο βιβλίο, καθώς και οι περιστασιακές του "εκρήξεις". Το πιο "διάσημο" περιστατικό έγινε το 1994 όταν έσπασε ένα όχημα που του έκλεισε τον δρόμο.

Η τελευταία του ταινία ήταν το "How Do You Know" του 2010. Έκτοτε ατύπως, ο ίδιος είπε στον στενό του κύκλο πως βγαίνει στη "σύνταξη", παρότι αυτή η λέξη δεν συνηθίζεται στο Χόλιγουντ.

Τότε ήταν 73 ετών, χορτάτος από καριέρα και ζωή. Ίσως να μην έχουμε δει ακόμη την τελευταία του παράσταση, ίσως και να πρέπει να αρκεστούμε στο να τον θυμόμαστε μέσα από τις στιγμές που μας έχει χαρίσει.

Σε κάθε περίπτωση, σε αυτό το "ιερό τέρας" της υποκριτικής που μόλις έκλεισε τα 86 του χρόνια και επιλέγει να περνάει τις προσωπικές του στιγμές στο μπαλκόνι του σπιτιού του, μακριά από τα φλας και τη φασαρία, αξίζει μονάχα σεβασμός και τίποτε άλλο.