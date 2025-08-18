Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός – 10 πρωτότυπες παραγωγές από 18 έως 24 Αυγούστου

Δέκα πρωτότυπες παραγωγές φέρνει η έβδομη εβδομάδα εκδηλώσεων του καλλιτεχνικού προγράμματος του θεσμού του Υπουργείου Πολιτισμού «Όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός 2025».

Δέκα πρωτότυπες παραγωγές φέρνει η έβδομη εβδομάδα εκδηλώσεων του καλλιτεχνικού προγράμματος του θεσμού του Υπουργείου Πολιτισμού «Όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός 2025» σε μοναδικούς αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία σε Άρτα, Πάτρα, Θήβα, Ιδαίο Άντρο, Δελφούς, Ζάκυνθο, Χαλκίδα, Κεφαλονιά, Σητεία και Βόλο.

Από τις 18 έως και τις 24 Αυγούστου 2025, οι θεατές θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν ξεχωριστές μουσικές εκδηλώσεις, θεατρικές παραστάσεις, εικαστικές δράσεις, χορό και παραγωγές για παιδιά και εφήβους, που κινούνται γύρω από τον φετινό κεντρικό θεματικό άξονα «Η πρόσληψη του παρελθόντος – Η σήμερον ως αύριον και ως χθες».

ΠΕΡΑΜΑΤΙΣΜΑ - Ιδαίον Άντρον

Οι εκδηλώσεις προσφέρονται δωρεάν από το ΥΠΠΟ, με απαραίτητη την προκράτηση θέσεων μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του θεσμού: www.allofgreeceoneculture.gr

Το πρόγραμμα εκδηλώσεων – Aπό 18 έως 24 Αυγούστου 2025

Ρόδα στο μαντίλι Μ. Τούμπουρου

Συνοπτικά, το πρόγραμμα της έβδομης εβδομάδας περιλαμβάνει τις εξής εκδηλώσεις:

Στις 19 και 20 Αυγούστου, θα παρουσιαστεί η παράσταση Ρόδα στο μαντίλι: Ουρανός απ’ άλλους τόπους, βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του Σωτήρη Δημητρίου, σε σύλληψη, δραματουργική επεξεργασία και σκηνοθεσία του Περικλή Μουστάκη, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Άρτας. Τις ίδιες ημέρες, θα παρουσιαστεί η ακροβατική-θεατρική περφόρμανς ΑΙΝΙΓΜΑ: Σφιγξ / Οιδίπους από την ομάδα Κράμα, σε σύλληψη και σκηνοθεσία της Ηλέκτρας Καρτάνου, στο Κάστρο Πάτρας.

Στις 20 και 21 Αυγούστου, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών, θα παρουσιαστεί η παράσταση Hounds of Μadness από την ομάδα σύγχρονου χορού Πρόσχημα, σε χορογραφία της Μαρίας Κολιοπούλου.

Αληθινή ιστορία ή ταξίδι στο νησί της σελήνης Ε. Ακρίβου

Στις 21 και 22 Αυγούστου, στο σπήλαιο Ιδαίο Άντρο στον Ψηλορείτη, θα φιλοξενηθεί η δράση Περαμάτισμα: Υφαίνοντας τον Μέλλοντα του κόσμου απ’ τον Αόριστο του τόπου, εμπνευσμένη από τη διαχρονική τελετουργία του περαματίσματος στον παραδοσιακό αργαλειό, με ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων.

Τις ίδιες ημέρες, θα παρουσιαστεί η μουσική παράσταση Πατέρας & Γιος: Διάλογος μέσα από την τζαζ – Το βάρος της κληρονομιάς με τους Δημήτρη και Νέστορα Βασιλάκη στη Ρωμαϊκή Αγορά Δελφών, καθώς και η παράσταση χορού Κομμάτια γης, σε σύλληψη και χορογραφία της Χριστιάνας Σαρασίδου, στο Μουσείο Ζακύνθου.

Στις 22 και 23 Αυγούστου, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χαλκίδας «Αρέθουσα», θα παρουσιαστεί η θεατρική παράσταση Τσελεμεντές, σε σκηνοθεσία, δραματουργία και χορογραφία της ομάδας GREINE LINDA (Έλενα Καλαϊτζή, Ίνγκριντ Κουτσουρέλη).

Τσελεμεντές Ν. Κατσαρός

Στις 23 και 24 Αυγούστου, στο Κάστρο Αγίου Γεωργίου στην Κεφαλονιά, θα παρουσιαστεί η θεατρική παράσταση Τρεις αδελφές (θα έρθουν καλύτερες μέρες), σε σκηνοθεσία της Ειρήνης Λαμπρινοπούλου. Τις ίδιες ημέρες, στην Ιερά Μονή Τοπλού στη Σητεία, θα φιλοξενηθεί η πρωτότυπη εικαστική εγκατάσταση Εικονογραφία 2.0: Πολιτιστικό Σχέδιο Παράδοσης και Καινοτομίας, σε σύλληψη, παραγωγή, μουσειολογικό σχεδιασμό και εικαστική επιμέλεια χώρου του Οργανισμού Έρευνας, Καινοτομίας και Πολιτισμού LOOX.

Εικονογραφία 2.0Ι - LOOX

Οι εκδηλώσεις της έβδομης εβδομάδας ολοκληρώνονται στις 24 και 25 Αυγούστου, στο Αρχαίο Θέατρο Δημητριάδος, με τη μουσική παράσταση για μικρά και μεγάλα παιδιά Αληθινή ιστορία ή Ταξίδι στο νησί της σελήνης, βασισμένη στο έργο του Λουκιανού Αληθινή ιστορία, από την ομάδα Elephas tiliensis, σε διασκευή, λιμπρέτο και σκηνοθεσία του Δημήτρη Αγαρτζίδη και της Δέσποινας Αναστάσογλου.

Αρχαίο Θέατρο Δημητριάδος, Βόλος Άγγελος Χιλλ

Παράλληλα, συνεχίζεται η πολυδιάστατη δράση Στα βήματά τους …127 χρόνια μετά στην Τήνο έως και τις 31/8. Η δράση του Εικονικού Μουσείου Τήνου (ΕΜΤ) είναι αφιερωμένη στη διατήρηση της υφαντικής τέχνης της Τήνου και την αναβίωσή της στο σήμερα με εκθέματα σύγχρονης εικαστικής δημιουργίας στη Ζαρίφειο Βιοτεχνική Σχολή Τήνου και στο Σχολείο των Ουρσουλινών στα Λουτρά.