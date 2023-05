Παγκόσμια Ημέρα Star Wars: Πώς βγήκε η φράση "May The Fourth Be With You" - Μαραθώνιος από τη Disney +

"May the Force be with you"

Αποτελεί την πιο γνωστή φράση της σειράς ταινιών "Star Wars", ωστόσο κάθε χρόνο στις 4 Μαΐου, οι λάτρεις της θρυλικής σειράς ταινιών επιστημονικής φαντασίας γιορτάζουν την αγάπη τους, παραφράζοντας τη φράση σε "May the Fourth be with you", με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Star Wars.

ADVERTISING

Πρόκειται ουσιαστικά για ένα λογοπαίγνιο με τη φράση "May the Force be with you" που ακούγεται πολύ συχνά από τους χαρακτήρες των ταινιών και παρά το γεγονός ότι η συγκεκριμένη γιορτή δεν δημιουργήθηκε ή κηρύχθηκε από τη Lucasfilm, πολλοί θαυμαστές του Star Wars σε όλο τον κόσμο επέλεξαν να τη γιορτάζουν κάθε χρόνο στις 4 Μαΐου.

Έκτοτε έχει υιοθετηθεί από τη Lucasfilm και τη μητρική εταιρεία Disney ως μια ετήσια γιορτή του Star Wars.

Η φράση παραλλάχθηκε για πρώτη φορά το 1979 με αφορμή την άνοδο της Σιδηράς Κυρίας, Μάργκαρετ Θάτσερ στην εξουσία, όταν το Συντηρητικό Κόμμα τη συνεχάρη λέγοντάς της: "May the Fourth Be with You, Μάγκι. Συγχαρητήρια".

Ωστόσο, η φράση λέγεται ότι είχε αρχίσει να ακούγεται το 1978, περίπου ένα χρόνο μετά την κυκλοφορία της πρώτης ταινίας, "Star Wars Episode IV: A New Hope", ενώ το καλοκαίρι εκείνης της χρονιάς αρκετές εφημερίδες χρησιμοποίησαν έξυπνα τη φράση για τους εορτασμούς της 4ης Ιουλίου, όπου γιορτάζεται η Ημέρα της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ.

Το πρώτο event για την ταινία έλαβε χώρα στο Τορόντο του Καναδά το 2011, όπου στα πλαίσια ενός αστρικού φεστιβάλ προβλήθηκε η πρώτη τριλογία των ταινιών. Από το 2013 και μετά την ανάληψη των δικαιωμάτων από την Disney, το στούντιο παρακολουθεί και τροφοδοτεί εκδηλώσεις για την 4η Μαΐου.

Εξάλλου, το τηλεοπτικό δίκτυο TBS έχει ήδη προγραμματίσει για την Πέμπτη έναν μαραθώνιο ταινιών Star Wars, καθώς θα προβάλει Non - Stop και τις έξι ταινίες που έχουν κυκλοφορήσει ως σήμερα στην μικρή οθόνη. Η καλωδιακή τηλεόραση φιλοδοξεί να καταστήσει το γεγονός ετήσιο event, όπως αντίστοιχα κάνει με άλλες σημαντικές ημερομηνίες.

Και αν οι παραπάνω πληροφορίες σας έχουν βάλει ήδη στο κλίμα και ανυπομονείτε να δείτε (ξανά) ή για πρώτη φορά τις θρυλικές κινηματογραφικές ταινίες ή τις σειρές κινουμένων σχεδίων που δείχνουν άλλες πτυχές του σύμπαντος, η Disney + σας περιμένει για έναν μαραθώνιο Star Wars και... "may the force be with you".

Ακολουθήστε το News 24/7 στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις