Paul Sorvino: Πέθανε ο ηθοποιός των Goodfellas και Law&Order

Πέθανε σε ηλικία 83 ετών ο Paul Sorvino ένας εκ των πρωταγωνιστών της ταινίας Goodfellas αλλά και της τηλεοπτικής σειράς Law&Order.

Ο είδηση του θανάτου του ανακοινώθηκε από τον εκπρόσωπο της οικογένειας, Roger Neal.

ADVERTISING

"Οι καρδιές μας είναι ραγισμένες" ανέφερε σε δήλωσή της η σύζυγος του ηθοποιού, Dee Dee Sorvino. "Δεν θα υπάρξει ξανά άλλος Paul Sorvino. Ήταν ο έρωτας της ζωής μου και ένας από τους σπουδαιότερους ηθοποιούς που έχουν περάσει από την οθόνη αλλά και τη σκηνή.

Paul Sorvino AP

Ο Sorvino ήταν, επίσης, ο πατέρας της ηθοποιού Mira Sorvino.

Γεννήθηκε στο Μπρούκλιν τον Απρίλιο του 1939 και μεταξύ άλλων πρωταγωνίστησε στις ταινίες Goodfellas, Nixon, Dick Tracy, The Rocketeer, For the love of Money, That Championship Season, Reds, Oh God, A Touch of Class.

Paul Sorvino

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις